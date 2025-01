広葉樹合板株式会社

広葉樹合板株式会社(本社:北海道旭川市、代表取締役:山口裕也、以下「当社」)は、2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)「フューチャーライフエクスペリエンス(以下、FLE)」で期間展示するブース概要をお知らせいたします。

広葉樹合板では「サスティナブルな発展を目指す」をコンセプトに掲げ、環境保全への取り組みや持続可能な働き方に取り組み、”仮眠文化の創出"への実現を目指しています。

FLEのブースでは、世界中のどこでも好きな場所でくつろげるリフレッシュカプセルを展示します。立ち寝仮眠の体験を通じて、わずか数分の仮眠でリフレッシュ体験を実感し、より最高な状態の自分をキープできる仮眠文化を発信します。

大阪・関西万博のブース概要

■コンセプト

Cocoon of Humanity

~その空間は、人類の繭。

微かに流れる音楽と映像に身をまかせ、心地よい微睡みと覚醒の間で3.5次元のリラクゼーション空間へ誘います。疲労回復を目的としていた休息から、ココロや身体に加えて、感情から癒される空間を創り出します。

■提供プログラム

リフレッシュカプセル - コンセプトムービー

眠りのメカニズムや短時間で回復できる仮眠の効果をご紹介します。仮眠ボックスの誕生、さらに「リフレッシュカプセル」でこれからの未来で実現できる理想の休息環境をご覧いただきます。

リフレッシュカプセル - 立ち寝仮眠の体験

ブース内に展示している仮眠ボックスで「立ち寝仮眠」を体験していただけます。立ったまま寝ることができる?と懐疑的な方にも、意外と楽な姿勢で寝れることをご体験ください。

リフレッシュカプセル - VRによる擬似体験

リフレッシュカプセルでは視覚・聴覚・嗅覚・触覚・感情を含めた五感を刺激し、リラクゼーション空間を創出します。大阪・関西万博ではVRを利用して大自然や宇宙における休息体験をご提供いたします。

大阪・関西万博について

■開催概要

体験名 :健康カプセルの進化~from 1970 to 2025, and road to 2035

体験場所:大阪・関西万博

「フューチャーライフヴィレッジ」内

体験期間:2025年4月22日(火)~2025年5月5日(月) 9:00~22:00

体験料金:無料※

※大阪・関西万博への入場は、別途入場チケット(有料)が必要です。

■大阪・関西万博 公式サイト

https://www.expo2025.or.jp/