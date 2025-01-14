¡Ú¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Û¥Õ¥§¥¢¤ò¹Åç¶õ¹ÁÁ°¡ØÈ¬Å·Æ²¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ù¤Ç³«ºÅ¡Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¡×¤ä¡Ö´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬Å·Æ²¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹¸÷¹§²í¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¶õ¹ÁÁ°¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¤Î¿©¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡É¡ÖÈ¬Å·Æ²¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ê½êºß¡§¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡Ë¤Ç2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯Åß～½Õ´ü´Ö¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¥Õ¥§¥¢¤¬º£Ç¯¤Ï¹çÂÎ¤·¤Æ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯Ç»¸ü¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ê¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¤¬¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ëÂ¾¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーË¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼¼Æâ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡¦³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£È¬Å·Æ²¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¥Õ¥§¥¢³µÍ×
¾ì½ê¡§È¬Å·Æ²¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ê¹Åç¸©»°¸¶»ÔËÜ¶¿Ä®Á±Æþ»ûÍÑÁÒ»³10064ÈÖ190¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～£´·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¿åÍËÄêµÙ¡¢Å·¶õ¥«¥Õ¥§¡õ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅÚÆü½ËÆü±Ä¶È
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～16:00/ÅÚÆü½Ë 10:00～17:00 ¥µ¥¤¥Èhttps://hattendo-village.jp/
¡¡¡¦¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¦´ü´Ö¸ÂÄê´ë²è¡Ö¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×
¡¡¡¦´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³¡Ö¤¤¤Á¤´¤¹¤¯¤¤¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤¯¤¸¡×¡Ö¼Ø¸ý¤«¤é¥Á¥ç¥³¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡ÛÈ¬Å·Æ²¥«¥Õ¥§¥ê¥¨TEL¡§0848-86-8622
¢£¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¾Ò²ð
¡ü¤¤¤Á¤´Èª¤Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ñ¤ó¥±ー¥¡Ê¾ì½ê¡§È¬Å·Æ²¥«¥Õ¥§¥ê¥¨¡Ë
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥¹¥¿ー¥É¥Ö¥ê¥å¥ì¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Ñ¤ó¥±ー¥¤¬ÁêÀÈ´·²¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤Á¤´¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Á¤´Èª¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ö°ì»®¡£¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´Èª¤Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ñ¤ó¥±ー¥¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ü¥Ü¥à¥·¥ç¥³¥é¡Ê¾ì½ê¡§È¬Å·Æ²¥«¥Õ¥§¥ê¥¨¡Ë
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Á¥ç¥³¥Ü¥à¤ò¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¥ß¥ë¥¯¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¥·¥ç¥³¥é¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥½ー¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Á¤´¥·¥ç¥³¥é¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÍÏ¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥Ü¥à¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤ò¡£
¡Ö¥Ü¥à¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ü¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡Ê¾ì½ê¡§È¬Å·Æ²¥«¥Õ¥§¥ê¥¨¡Ë
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¥·¥§ー¥«ー¤ò¤Õ¤Ã¤Æºî¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥ß¥ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤Á¤´¥·¥í¥Ã¥×¤Î¾å¤ËÃí¤¤¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¤¤¤Á¤´¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ü¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡Ê¾ì½ê¡§Å·¶õ¥«¥Õ¥§¡õ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¢¨Ê¿Æü¤ÏÈ¬Å·Æ²¥«¥Õ¥§¥ê¥¨¤ÇÄó¶¡
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
Å·¶õ¥«¥Õ¥§¡õ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡×¤¬¤¤¤Á¤´¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ü¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¥ç¥³¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ê¾ì½ê¡§Å·¶õ¥«¥Õ¥§¡õ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¢¨ÅÚÆü½ËÆü¤Î¤ßÄó¶¡¡¡
²Á³Ê¡§700±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Î¾å¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¥ç¥³¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¾Ò²ð
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê´ë²è¡Ö¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×
ÄêÈÖ³«ºÅ¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÌ£¡×¡Ö¤¤¤Á¤´Ì£¡×¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏÉÕ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¾¡¢¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ß¥Ë¤¯¤êー¤à¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¿À®½÷»ù¥Á¥ç¥³¤¯¤êー¤à¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Ô¥¶ºî¤êÂÎ¸³¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡Ê²¼µ´ü´Ö¤Î²Ð¡¦¿å½ü¤¯¡¢Í½ÌóÍ¥Àè¡Ë
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÌ£¡×¡Ö¤¤¤Á¤´Ì£¡×¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏÉÕ¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÌ£¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¡§1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¤¤¤Á¤´Ì£¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¡§2·î17Æü¡Ê·î¡Ë～3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¡×¾ÜºÙ¤È¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://hattendo-village.jp/activity/
¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¦Ê¿À®½÷»ù¥Á¥ç¥³¤¯¤êー¤à¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¡ÊÍ×ÅÅÏÃÍ½Ìó¡Ë
¥ß¥Ë¤¯¤êー¤à¥Ñ¥ó¤Ë¥¯¥êー¥à¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç²Ä°¦¤¯¾þ¤êÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¡§1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î14»þ～¡ÊÌó40Ê¬´Ö¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖÊ¿À®½÷»ù¥Á¥ç¥³¤¯¤êー¤à¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¦¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Ô¥¶¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡ÊÍ×ÅÅÏÃÍ½Ìó¡Ë
¤â¤Á¤â¤Á¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ë¥«¥¹¥¿ー¥É¡¦¤¤¤Á¤´¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¥Ô¥¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¡§3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î14»þ～¡ÊÌó30Ê¬´Ö¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥Ô¥¶¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ü¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È
¤¤¤Á¤´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄêÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤¤¤Á¤´¤¹¤¯¤¤¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤¯¤¸¡×¤ÎÂ¾¡¢ÌÌÇò¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¼Ø¸ý¤«¤é¥Á¥ç¥³¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£