【ネット印刷プリントモール】今だけダブルでお得！「無線綴じ冊子キャンペーン」を開始！

株式会社ウイルコホールディングス

冊子印刷をお考えの方は必見！ネット印刷プリントモールでは、無線綴じ冊子を対象にした2つのお得なキャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

キャンペーン詳細はこちら ▶ :https://printmall.jp/campaign#c01

2025年2月14日（金）までに、無線綴じ冊子をご注文いただくことで、2つのお得なキャンペーンを同時に適用いただけます。

■こんなにお得に！具体例をご紹介

【お得1】無線綴じ冊子 最大10%OFFキャンペーン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/47_1_71eb0d7239cec478897f5303b8e3cf80.jpg ]【お得2】無線綴じ冊子・新PUR製本 ポイント5倍キャンペーン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/47_2_a05d43315f267ad37c75c134cb1f510e.jpg ]※2つのキャンペーンの同時適用は、期間中（2025年2月14日まで）に無線綴じ冊子をご注文いただいた方が対象です。

■ご注文方法

１.ウェブサイトからご注文

ネット印刷プリントモールのウェブサイトにアクセスし、無線綴じ冊子のページ

（https://printmall.jp/sassi/sas_musen_dig ）から希望の仕様を選択。

２.割引自動適用

対象商品をカートに入れると、割引が自動で適用され、割引価格で購入できます。

３.ポイント5倍付与

会員登録済みのお客様には、通常の5倍のポイントが注文完了後に付与されます。

ポイントは次回のご注文時に利用いただけます。

■「プリントモール」でお得に冊子印刷！

冊子印刷は「プリントモール」におまかせください！

無線綴じ冊子をお得に印刷できる絶好の機会です！このチャンスをお見逃しなく！

ぜひ「ネット印刷プリントモール」をご活用ください。

キャンペーン詳細はこちら ▶ :https://printmall.jp/campaign#c01

株式会社ウイルコホールディングスについて

東証スタンダード市場上場。

グループ会社の株式会社ウイル・コーポレーションは、商業印刷事業を手掛けて50年の歴史があり、ネット印刷プリントモール（https://printmall.jp/(https://printmall.jp/campaign#c01)）を運営。2,000部以下の冊子印刷に対応した専用設備を導入しており、数百ページの冊子も低価格で提供できます。

・所在地：

〔本社〕石川県白山市福留町370番地

・URL ：

ネット印刷プリントモール：https://printmall.jp/

株式会社ウイル・コーポレーション： https://www.well-corp.jp/