【ネット印刷プリントモール】今だけダブルでお得！「無線綴じ冊子キャンペーン」を開始！
株式会社ウイルコホールディングス
キャンペーン詳細はこちら ▶ :
https://printmall.jp/campaign#c01
【お得1】無線綴じ冊子 最大10%OFFキャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/47_1_71eb0d7239cec478897f5303b8e3cf80.jpg ]
【お得2】無線綴じ冊子・新PUR製本 ポイント5倍キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/47_2_a05d43315f267ad37c75c134cb1f510e.jpg ]
※2つのキャンペーンの同時適用は、期間中（2025年2月14日まで）に無線綴じ冊子をご注文いただいた方が対象です。
１.ウェブサイトからご注文
２.割引自動適用
３.ポイント5倍付与
冊子印刷は「プリントモール」におまかせください！
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株式会社ウイルコホールディングスについて
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冊子印刷をお考えの方は必見！ネット印刷プリントモールでは、無線綴じ冊子を対象にした2つのお得なキャンペーンを実施します。
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■キャンペーン概要
2025年2月14日（金）までに、無線綴じ冊子をご注文いただくことで、2つのお得なキャンペーンを同時に適用いただけます。
【お得1】無線綴じ冊子 最大10%OFFキャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/47_1_71eb0d7239cec478897f5303b8e3cf80.jpg ]
【お得2】無線綴じ冊子・新PUR製本 ポイント5倍キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/47_2_a05d43315f267ad37c75c134cb1f510e.jpg ]
■こんなにお得に！具体例をご紹介
※2つのキャンペーンの同時適用は、期間中（2025年2月14日まで）に無線綴じ冊子をご注文いただいた方が対象です。
■ご注文方法
１.ウェブサイトからご注文
ネット印刷プリントモールのウェブサイトにアクセスし、無線綴じ冊子のページ
（https://printmall.jp/sassi/sas_musen_dig ）から希望の仕様を選択。
２.割引自動適用
対象商品をカートに入れると、割引が自動で適用され、割引価格で購入できます。
３.ポイント5倍付与
会員登録済みのお客様には、通常の5倍のポイントが注文完了後に付与されます。
ポイントは次回のご注文時に利用いただけます。
■「プリントモール」でお得に冊子印刷！
冊子印刷は「プリントモール」におまかせください！
無線綴じ冊子をお得に印刷できる絶好の機会です！このチャンスをお見逃しなく！
ぜひ「ネット印刷プリントモール」をご活用ください。
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株式会社ウイルコホールディングスについて
東証スタンダード市場上場。
グループ会社の株式会社ウイル・コーポレーションは、商業印刷事業を手掛けて50年の歴史があり、ネット印刷プリントモール（https://printmall.jp/(https://printmall.jp/campaign#c01)）を運営。2,000部以下の冊子印刷に対応した専用設備を導入しており、数百ページの冊子も低価格で提供できます。
・所在地：
〔本社〕石川県白山市福留町370番地
・URL ：
ネット印刷プリントモール：https://printmall.jp/
株式会社ウイル・コーポレーション： https://www.well-corp.jp/