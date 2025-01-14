ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 中園 浩輝、以下「弊社」）は、辻・本郷 税理士法人（東京都新宿区 理事長 桑木 小恵子）と「中小企業に対するマーケットプロモーション及び事業成長資金の調達支援」を目的としてパートナー契約を締結致しました。

1.締結の理由



弊社は、本契約により、事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」（https://www.securite.jp/）の仕組みを辻・本郷 税理士法人のクライアントである全国の事業者へ提供し、その事業やサービス、商品等のマーケットプロモーション及び成長資金の調達支援により、お客様の更なる事業成長に貢献してまいります。



2.辻・本郷 税理士法人について



会社名:辻・本郷 税理士法人

（URL:https://www.ht-tax.or.jp/ ）

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階

代表者:桑木 小恵子

事業内容:法人税務顧問サービス、事業承継コンサルティング、国際税務コンサルティング、事業再編コンサルティング、M＆Aアドバイザリー、事業再生・企業再生コンサルティング、税務セカンドオピニオン、経理宅配便（小規模事業者向け申告パック）、人事・労務アウトソーシング、人事コンサルティング 他

本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ広報

Email:mspr@musicsecurities.com

Tel:03-5948-7301

ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会