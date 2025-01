株式会社JHAT運営ホテル、2024年度に多数の権威あるアワードを受賞！

株式会社JHAT株式会社JHAT(以下、JHAT)が運営するホテルブランド「hotel MONday」「hotel MONday Apartment」および「イチホテル」は、2024年度において国内外の主要アワードを多数受賞いたしました。これらの受賞は、日頃からご愛顧いただいているお客様の高い評価と信頼の証であり、JHATの提供するサービスとおもてなしが広く認められた結果です。

JHATが運営する各ホテルは、以下のアワードを受賞いたしました。

1.トリップアドバイザー 「トラベラーズチョイスベスト・オブ・ザ・ベスト2024」

※世界中の宿泊施設のうち1%未満に該当しアワードに於ける最高受賞です。

MONday Apart Premium上野御徒町

2024 Travelers' Choice Best of the Best Hotels2.トリップアドバイザー 「トラベラーズチョイス2024」

※世界の宿泊施設のうち上位10%に該当する優れた施設として

選出されました。

MONday Apart Premium秋葉原浅草橋ステーション

MONday Apart Premium秋葉原

MONday Apart上野新御徒町

MONday Apart浜松町大門

MONday Apart日本橋水天宮前

MONday Apart Premium日本橋

MONday Apart Premium浜松町

MONday Apart Premium銀座新富町

MONday Apart Premium京都駅

MONday Apart 浅草橋秋葉原

MONday Apart Premium 上野

hotel MONday premium 豊洲

2024 Travelers' Choice Awards

3.Agoda「ゴールドサークルアワード2024」

優れたサービス提供、競争力のある料金設定、在庫状況の迅速な更新を実現したトップクラスの

ホテルに贈られる賞です。

MONday Apart Premium 上野御徒町

hotel MONday 羽田空港

Agoda「ゴールドサークルアワード2024」受賞 MONday Apart Premium 上野御徒町Agoda「ゴールドサークルアワード2024」受賞 MONday羽田空港4.Agoda「カスタマーレビューアワード2024」

お客様からの高評価レビューを多数獲得した施設に贈られる賞

です。

MONday Apart Premium 日本橋

MONday Apart Premium 秋葉原

MONday Apart Premium秋葉原浅草橋ステーション

MONday Apart Premium 銀座新富町

MONday Apart Premium 上野御徒町

MONday Apart Premium 上野

MONday Apart Premium 京都駅

MONday Apart 上野新御徒町

MONday Apart 浜松町大門

MONday Apart 日本橋水天宮前

MONday Apart 浅草橋秋葉原

hotel MONday Premium 豊洲

hotel MONday 浅草

hotel MONday 京都烏丸二条

hotel MONday 京都丸太町

hotel MONday 羽田空港

イチホテル浅草橋

イチホテル東京八丁堀

Agodaカスタマーレビューアワード 2024受賞 秋葉原浅草橋ステーション

5.Booking.com「トラベラーレビューアワード2024」

Traveller Review Awardsの受賞者は、実際に利用したユーザーからBooking.comに寄せられた3億800万件以上のクチコミに基づき決定されます。

MONday Apart Premium 日本橋

MONday Apart Premium 秋葉原

MONday Apart Premium秋葉原浅草橋ステーション

MONday Apart Premium 銀座新富町

MONday Apart Premium 浜松町

MONday Apart Premium 上野御徒町

MONday Apart Premium 上野

MONday Apart Premium 京都駅

MONday Apart 上野新御徒町

MONday Apart 浜松町大門

MONday Apart 浅草橋秋葉原

MONday Apart 日本橋水天宮前

hotel MONday Premium 豊洲

hotel MONday Premium 上野御徒町

hotel MONday 東京西葛西

hotel MONday 浅草

hotel MONday 秋葉原浅草橋

hotel MONday 羽田空港

hotel MONday 京都烏丸二条

hotel MONday 京都丸太町

イチホテル浅草橋

イチホテル上野新御徒町

イチホテル東京八丁堀

6.Hotels.com 「あなたにぴったりのホテル2024」

Hotels.com アプリの掲載ホテル上位 1% から選ばれたホテルを表彰するアワードです。このアワードは、お客様からの口コミに加え、スタッフの対応、ホテルの設備やコンディションといった項目を含むエクスペディア・グループのデータに基づき選出されています。

イチホテル浅草橋

あなたにピッタリのホテル2024受賞 イチホテル浅草橋7.Trip.com「チャイニーズフレンドリー2024」

中国からの旅行者に特化したサービスや施設を提供するホテルに贈られるアワードです。

MONday Apart Premium 上野御徒町

hotel MONday 浅草

【JHATの取り組み】

JHATは、お客様一人ひとりのニーズに応えるため、柔軟で高品質なサービス提供を心掛けております。特に「hotel MONday Apartment」シリーズは、長期滞在やファミリー向けの快適な空間を提供し、多くのお客様から高い評価をいただいております。

また、多文化対応や環境への配慮を重視し、持続可能な運営を推進しております。

直近では2024年12月に「MONday Apart Premium 大阪難波WEST」2024年11月に「MONday Apart Premium 京都駅鴨川」の2施設が関西エリアに新しくオープンしております。

【今後の展望】

今回の受賞を励みに、JHATはさらにサービス向上と新たな価値の創造に努めてまいります。

お客様にとって最良の選択となるホテルブランドを目指し、スタッフ一同、精進してまいります。

会社名:株式会社JHAT

本社所在地:東京都台東区東上野1-15-4 キスワイヤ御徒町ビル 7F

代表者:代表取締役社長 平林 朗

設立:2018年6月7日

URL:https://jhat-m.com/

株式会社JHATは、旅行・観光業のグローバル化を推進すべく訪日外国人に特化した宿泊サービスを提供いたします。日本の観光市場は世界から高い評価を受けておりながら、旅行で訪れた家族連れ等の旅行者が一室に連泊できるホテルがまだまだ少ない状況です。そのため弊社は訪日外国人旅行者が本当に心から欲する宿泊施設を整備するべくホテル運営に取り組み、東京・大阪・京都に多様な形態の宿泊施設網の構築をすすめています。

弊社の多人数向け宿泊施設を通して観光業のさらなる発展と地方創生に寄与してまいります。

