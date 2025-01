相続法大幅改正のおさらいに「【専門講座】弁護士が解説！ 知っておくべき相続法改正のおさらいと遺言・遺留分」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人(本社:東京都新宿区、理事長:桑木小恵子)は、2025年1月23日(木)より「【専門講座】弁護士が解説! 知っておくべき相続法改正のおさらいと遺言・遺留分」セミナーを開催いたします。昭和55年の改正後、平成30年7月に約40年ぶりとなる相続法の大幅な改正が行われ、平成31年1月から段階的に施行されてきました。本セミナーでは、その多岐にわたる法改正の概要のおさらいと、相続において問題となりがちな遺言能力の有無の判断基準及び遺留分の算定方法について、事例をもとに弁護士が詳しく解説します。

【専門講座】弁護士が解説! 知っておくべき相続法改正のおさらいと遺言・遺留分

■セミナータイトル:【専門講座】弁護士が解説! 知っておくべき相続法改正のおさらいと遺言・遺留分

■開催日(期間):2025年1月23日(木)11時30分 ~ 2025年1月29日(水)17時00分

※講演時間は約60分

■開催方法 :Webセミナー

■費用:5,000円(税込)

■定員:なし

■講演トピック:

1.相続法改正の概要

2.問題になりがちな遺言能力有無の判断基準

3.事例でみる遺留分の算定方法

■備考:

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約60分となります)。

2) お申し込みいただいた方に、請求書と「お振り込みのご案内」をご登録いただいたメールアドレスへ送付いたします。

3) 受講方法等を記載したご案内メールは、視聴期間初日にお送りいたします。

※会計事務所向けサービス「実トレ for 会計事務所」(月額2,200円/1名様)会員の方は、実トレ for 会計事務所内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。会計事務所の方は、ぜひ実トレ for 会計事務所にご登録ください。

■主催:辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250123?k3ad=prt申込期限:2025年1月21日(火)17時まで講師情報尾林 衛(おばやし まもる)先生TH総合法律事務所 弁護士尾林 衛(おばやし まもる)先生

2016年弁護士登録。登録以来、主に一般民事事件・家事事件を担当しており、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言無効確認、養子縁組無効確認等の相続関連案件を中心に多数経験している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数17,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

