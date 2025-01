Co株式会社

北海道砂川市で高齢者施設向けお食事提供サービスを展開するCo株式会社が「北海道を代表する企業100選」に選出

高齢者施設向けお食事提供サービスを展開するCo株式会社(所在地:北海道砂川市、代表取締役:石井則好)が「北海道を代表する企業100選」(https://madeinlocal.jp/category/companies/hokkaido028)に選出されました。

これまで地域の伝統産業の担い手となっている企業・SDGsの取り組みを積極的に推進している企業・地域貢献に力を入れている企業などを数々紹介しています。



Made In Local(メイドインローカル)「北海道を代表する企業100選」Co株式会社(https://madeinlocal.jp/category/companies/hokkaido028)

Made In Local(メイドインローカル)「地域を代表する企業100選」北海道エリア(https://madeinlocal.jp/area/hokkaido/companies)





▶︎審査基準

A 地域コミュニティに積極的に参加するなど、社会活動に会社を挙げて取り組んでいる

B 地元の名産や地場産業と言われるビジネスに携わっている

C 若手の育成に力を入れている

D 他社にはない独自の技術やビジネルモデルを持っている

E 成長マーケットで事業をしている

F 地域平均よりも高い給与水準を実現している

選出を受けて



このたびCo株式会社は地域に密着し人員不足が深刻な地域や施設でも少ない人員で厨房業務をまわすことができるシステム性の高さと積極的な地域貢献の姿勢が評価され「北海道を代表する企業100選」にご選出いただきました。



まさか弊社が選出されるとは思わなかったため、喜びと驚きの気持ちでいっぱいです。HPや営業の際に使用している漫画冊子にも早速「北海道を代表する企業100選」専用エンブレムをつけて積極的に発信していきたいと思います。

弊社の業務内容がよくわかるマンガで分かる厨房革命をお読みになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

「マンガで分かる厨房革命」冊子(https://genkitchen.net/inquiry.html)

お問い合せ(https://genkitchen.net/inquiry.html)



弊社は緊急時にすぐに施設様のもとへ駆けつけることのできるフットワークの軽さを強みに、多くの施設様のご支持をいただけるまでに成長を遂げてまいりましたが、こうして今までの取り組みを通して選出いただけたことは大変誇りに思います。



「北海道を代表する企業100選」に選ばれた企業として、今まで以上に北海道に貢献できるよう頑張りたいです。

企業としての事業の強み・特徴やこれからの展望

Co株式会社は少ない人員で美味しく「あったかい」お食事を提供できる独自のシステム「快傑!モリッケ」を導入しております。



管理栄養士による健康に配慮したメニューを最新の調理機器で加熱調理することで、美味しさや栄養を閉じ込めながら高齢の方が食べやすいよう軟らかめに調理を行い、真空パックに詰めた「快傑!モリッケ」+「再加熱機(リヒートウォーマーキャビネット)」は、食事スタッフ1名で1時間程度(約40食~50食に対して)で「あったかい」食事を提供することが可能です。これにより特に人員不足が深刻な過疎地域において、少ない人員でも厨房業務を回すことができ、お食事を召し上がる方もあたたかくて味ブレのない美味しいお食事を楽しんでいただけるようになりました。

スチームコンベクションオーブンで調理したものをブラストチラーで急速冷却し真空パックにします。

弊社キャラクター「快傑!モリッケ」です。※マンガで分かる厨房革命より抜粋ブラストチラー(急速冷却器)で各種菌類が増えないように急速に冷却します。冷却が終わったものを真空包装機で真空パックにし各施設にお届けいたします。

施設でのお食事提供(先に盛り付けをし、その後は食器もあわせての加熱ですので衛生的です)

冷蔵機能を持った再加熱機(リヒートウォーマーキャビネット)です。食材を先盛りしてからの加熱ですので衛生的に提供でき提供時間に「ほっかほか」で「あったかい」お食事をすぐに提供できます。※利用者数により再加熱機の大きさが変わります。北海道文教大学の准教授に監修いただいている栄養管理されたお食事です。

また、施設様によって内情は変わるため、導入時はしっかりとヒアリングをおこなったうえで適切に業務ができるよう一緒に考えさせていただきます。



今後は北海道の各地に小さな工場をつくることで、よりきめ細やかなサービスと緊急時にはすぐに駆けつけることができる機動力を高めていきたいです。





【会社概要/Co株式会社】

所在地:本社〒073-0167 北海道砂川市西7条北15丁目29-7

代表者:代表取締役 石井則好

設立:2007年

URL:https://genkitchen.net/

事業内容:高齢者施設向けお食事提供サービス

滝川工場〒073-0002北海道滝川市泉町1丁目14-30

ご連絡先:0125-51-4355

仙台杜の都工場〒983-0043宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目20-3

ご連絡先:022-353-7901



メディア様からの取材や講演会のご依頼など積極的に受け付けております。