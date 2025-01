ÆüËÜ½é¤Î¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHINCA¡× ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­ÈÎÏ©³ÈÂç

株式会社今与「SHOHEI OHTANI × SHINCA」OFFICIAL COLLABORATION 2ND EDITION - All for Victory -

株式会社 今与(本社:京都市中京区、代表取締役社長:今西信隆)が製造・販売する、ラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA(シンカ)」は、大谷翔平選手とSHINCA とのオフィシャルコラボレーションジュエリー 第2弾となるAll for Victory Collectionの取扱店舗を拡大し、全国の主要百貨店および小売店にて2025年1月15日(水)より、拡大受注販売を開始いたします。

SHINCAは2023年3月に大谷翔平選手初のオフィシャルコラボレーションジュエリーを発売。第1弾の「大谷翔平選手直筆 二刀流イラストジュエリー - The Two Way Player -」が大変ご好評をいただき、2024年10月には、待望の第2弾としてAll for Victory Collectionを国内直営店舗・公式オンラインブティックにて先行受注発売しました。

2024シーズン、数々の激闘を制して悲願のワールドチャンピオンに輝いた大谷翔平選手。仲間と共に勝利を掴み取り、歓喜を分かち合う姿は世界中を熱狂の渦に巻き込みました。SHINCAでは、その勇姿と栄光の証であるAll for Victory Collectionを、勝利へのお守りのような存在として、より多くの皆様にお届けしたいと考え、取扱店舗を全国に拡大することとなりました。お取扱いのあったSHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店、IMAYO 公式オンラインブティックの他、新たに あべのハルカス近鉄本店をはじめとする全国主要百貨店および小売店でも受注発売を開始いたします。

All for Victory Collectionは、ラボグロウンダイヤモンド ピンブローチとネックレスの2種類を展開。どちらもVictory(勝利)の頭文字である V をメタルで表現しています。V のデザインは紙飛行機がモチーフとなっており、“青い空を超えて、大谷翔平選手にしか到達できない未知の領域にまで夢を乗せて飛んでいって欲しい”そんな願いが込められています。V のフレームに合わせるため、緻密に調整されたカイトカットを施したラボグロウンダイヤモンドの存在感が目を惹く逸品です。

2025年9月30日までの期間限定での受注販売となりますので、ぜひこの機会にお求めください。

「SHOHEI OHTANI × SHINCA」オフィシャルコラボレーションジュエリー 第2弾

- All for Victory - 商品概要

SHOHEI OHTANI OFFICIAL

「ラボグロウンダイヤモンド ピンブローチ」

地金:PT/K18/SV925

ラボグロウンダイヤモンド:0.70ct

サイズ:縦 約17.0mm × 幅 約11.5mm

厚み 6.0mm(本体のみ) 17.0mm(キャッチ込み)

価格:PT/K18 税込み 770,000円 SV 税込み 242,000円

納期:約8週間

発売期間:2024年10月5日~2025年9月30日

SHOHEI OHTANI OFFICIAL

「ラボグロウンダイヤモンド ネックレス」

地金:PT/K18/SV925

ラボグロウンダイヤモンド:0.70ct

サイズ:縦 約17.0mm × 幅 約11.5mm

厚み 6.0mm

チェーン 約54cm /アジェスター 約5cm /全長 約60cm(トップ込)

価格:PT/K18 税込み 880,000円 SV 税込み 242,000円

納期:約8週間

発売期間:2024年10月5日~2025年9月30日

「SHOHEI OHTANI × SHINCA」All for Victory Collection はこちら

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-SHOHEI-OHTANI-2024/

大谷翔平選手 二刀流イラスト オリジナルパッケージ

All for Victory Collection は、大谷翔平選手自身が描いた二刀流のイラストを銀箔とエンボス加工で忠実に再現した、記念ジュエリーに相応しいパッケージと共にお届けいたします。ケースとショッパーは地球環境に配慮したFSC(R)認証紙とリサイクル素材をベースにしています。

FSC(R)認証制度は、森林保全と持続可能な社会への要望の高まりを背景に、1993年に発足した国際的な認証制度です。「森林の管理が環境や地域社会に配慮して適切に行われているかどうか」を評価・認証し、そうした森林からの生産品であることを証明するものです。消費者がFSC(R)認証を受けた製品を選ぶことで、適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し、その生産品を原材料として使う企業や事業者を支持することになり、世界全体の森林保全へとつながります。

「SHOHEI OHTANI × SHINCA」では売り上げの一部を「公益財団法人がんの子どもを守る会」※1「(認定)特定非営利活動法人ジャパンハート」※2に寄付します。

大谷翔平選手は、小児がん病棟に入院する子どもたちを慰問したり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による医療崩壊を防ぐため、クラウドファンディングに参加し、寄付を募るなど数々の慈善活動を行っています。

※1 「公益財団法人がんの子どもを守る会」

1968年10月に小児がんで子どもを亡くした親たちによって、小児がんが治る病気になってほしい、また小児がんの子どもを持つ親を支援しようという趣旨のもと設立され、子どもの難病である小児がんに関する知識の普及、相談、調査・研究、支援、宿泊施設の運営、その他の事業を行い、社会福祉及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。

※2「(認定)特定非営利活動法人ジャパンハート」

2004年に設立された日本発祥の国際医療NGOです。「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に、海外ではミャンマー・カンボジア・ラオスにおいて 無償で子どもの診療や手術を実施し、その数は年間約3.4万件、累計30万件を超えます。国内では、離島・へき地への医療者派遣、小児がんの子どもと その家族の外出支援などを行っています。

「SHOHEI OHTANI × SHINCA」オフィシャルコラボレーションジュエリー 第2弾

- All for Victory - 取扱店舗 詳細

SHINCA 銀座

〒104-0061東京都中央区銀座2-8-19

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」より徒歩1分

東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線

「銀座駅」より徒歩3分

定休日:水曜日 営業時間:11:00~19:00

電話:03-6263-2536

IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳馬場通東入ル

京都御池創生館1F

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日:⽕・水曜日 営業時間:11:00~19:00

電話:075-741-7027

あべのハルカス近鉄本店

〒545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

タワー館 11階 宝石サロン

大阪メトロ御堂筋線・谷町線「天王寺駅」

JR「天王寺」駅

近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅

阪堺電軌上町線「天王寺駅前」駅

営業時間:10:00~20:00 ※施設営業時間に準ずる

電話:06-6623-4693

IMAYO 公式オンラインブティック

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca/

その他、全国主要百貨店および小売店にて2025年1月15日(水)より拡大受注発売開始

「SHINCA」について https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-about/

日本初ラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。「進化する新しいかがやき」をコンセプトに、地球を削らないエコロジーなダイヤモンドの輝きを生かした、日常に寄り添えるミニマルなデザインのコレクションを展開しています。

ラボグロウンダイヤモンドについて https://shinca-shop.jp/?mode=f2

ラボグロウンダイヤモンド(合成ダイヤモンド)は、その名の通り研究所(ラボ)で育てられたダイヤモンドです。天然ダイヤモンドとは生み出される環境が違うだけで、科学的に全く同じ成分・特徴を持っており、モアッサナイトやキュービックジルコニアなどの模造石・類似石と全く異なります。天然のダイヤモンドでは数パーセントしか採掘されない不純物をほとんど含まないクリアな輝きを持つその抜群の美しさと、地球を傷つけることなく生まれるエコロジーな精神に世界が注目しています。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/

1861年(文久元年)京都の五条堺町にて、初代今西與兵衛(よへい)が簪(かんざし)・櫛(くし)等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、「SHINCA」の他に、ハイエンドブランド「kagayoi」、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」等を展開しています。