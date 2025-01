RCX Recruitmentグループが株式会社マイナビと業務提携契約を締結、人事領域にテクノロジーを導入し顧客開拓を推進

RCX Recruitment Inc.

本提携により、RCX Recruitmentの採用支援力・顧客開拓力とマイナビのテクノロジー活用およびネットワークを融合し、フィリピン・タイの人事領域における課題解決と地域社会への貢献を目指します。さらに、両社のリソースを活用し、企業や求職者に向けた最適なHRソリューションを提供してまいります。

提携の目的

本提携は以下を目的としています:

- 営業活動の効率化両社の顧客ネットワークを活かし、迅速かつ的確なソリューション提供を実現。顧客開拓を通じて事業成長を加速します。- フィリピン・タイのHR課題解決人材不足や採用プロセスの複雑化、最新テクノロジー導入の遅れといった課題に取り組み、地域全体のHR市場の効率化と活性化を図ります。- 地域社会への貢献ローカル市場に根ざした支援体制を構築し、地域社会に価値を還元。企業と求職者双方の成功をサポートします。

提携の内容

両社は以下の具体的な取り組みを展開します:

- 顧客紹介○ 両社のネットワークを活用し、企業同士を適切にマッチングする。○ 顧客のニーズに応じた最適なHRソリューションを提案する。- テクノロジー活用の促進○ 最新の人事管理システム(HR Tech)や採用管理ツールの導入を支援する。- セミナー・イベントの共催○ フィリピン・タイの労働市場トレンドやHRテクノロジーに関するセミナーを開催。○ 採用担当者向けワークショップや人材市場のカンファレンスを共催し、企業との連携を強化。

今後の展望



RCX Recruitment Inc.と株式会社マイナビは、本提携を通じてフィリピン・タイにおける最新テクノロジーの導入を進めるとともに、企業と人材のマッチング精度を高めることで、顧客満足度の向上と地域社会への貢献を実現します。また、日系企業の海外展開支援を強化し、グローバルHR市場でのプレゼンス向上を目指してまいります。

RCX Recruitment Inc.概要

● 商号:RCX Recruitment Co., Ltd.

● 設立:2014年4月

● 所在地:

<フィリピン>

41st Floor, G.T. International Tower, 6813 Ayala Avenue, H.V. Dela Costa, Street, Makati City, 1200

<タイ>

No. 31, 2nd and 3rd Floor, Soi Sukhumvit 26Sukhumvit Road, Klong Tan Sub-district Klong Toei District, Bangkok 10110

● 代表取締役:嶋 航

● フィリピン法人URL:https://rcx-recruitment.com

● タイ法人URL:https://rcx-recruitment.com/th

● 事業内容:

○ フィリピン・タイにおける人材紹介事業

○ フィリピン・タイにおける採用支援事業

○ 日本人への現地採用の求人紹介、就職・転職支援

○ フィリピン人・タイ人への求人紹介、就職・転職支援

株式会社マイナビ概要

● 商号:株式会社マイナビ

● 設立:1973年8月15日

● 本社所在地:〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

● 代表取締役 社長執行役員:土屋芳明

● 資本金:21億210万円

● URL:https://www.mynavi.jp

● 事業内容:総合情報サービス

お問い合わせ先:shima@rcx-recruitment.com