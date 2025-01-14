【ライブ配信セミナー】EVなどリチウムイオン電池のリユース＆リサイクル ～ 電池材料のサプライ、諸規制とビジネス対応 ～　1月31日（金）開催　主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「EVなどリチウムイオン電池のリユース＆リサイクル ～ 電池材料のサプライ、諸規制とビジネス対応 ～」と題するセミナーを、 講師に菅原 秀一 氏 （泉化研 代表）をお迎えし、2025年1月31日（金）13：30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般：44,000円（税込）、 弊社メルマガ会員：39,600円（税込）、 アカデミック価格は26,400円（税込）となっております（資料付）。

セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください！

質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/128502/

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：EVなどリチウムイオン電池のリユース＆リサイクル ～ 電池材料のサプライ、諸規制とビジネス対応 ～

開催日時：2025年1月31日（金）13：30～16：30

参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：菅原 秀一 氏 泉化研 代表

〈セミナー趣旨〉

リサイクルはNi、Co、Li元素資源の、A.鉱産＞B.精錬＞C.前駆体（硫酸Niなど）＞D.正極材合成＞E.電池製造＞F.EV走行＞G.リユース＞H.リサイクル＞J.元素資源回収＞K.B.又はC.への接続…と言う長いパスである。この間には、異業種の連系があり、業界それぞれの得意と不得意が存在する。この2年程の間に、この分野に関して新たな動きが見られる。キーワードとしては、電池パスポート／EU電池規制／バッテリーパスポート／などである。左記に付随して、ブロック・チェーン／トレーサビリティーなどが論じられている。これらは何れも、リサイクルする回収元素であるNi、CoとLiなどの、数値を含むリサイクル率が数値目標となっている。これらの実施には、数値的な元素資源の把握が不可避である。本セミナーにおいては、技術以外の事柄も含めて、幅広くこの課題を解説したい。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/128502/

3）セミナープログラムの紹介

1. EVの拡大と電池のGWh総量、2023～2030

2. EV用電池の特性（kWh、kW）、サイクルXと寿命推定√X

3. 新たな正・負極材の拡大とリサイクルの対応、

4. 電池の廃棄とリサイクルに関する法規制と諸規定

5. EV用電池のリユース、該当分野とビジネス展開

6. EV用電池のリサイクル、企業動向と新たな展開

7. リサイクル元素資源と正極材合成のリンク、水平展開と効果

4）講師紹介

【講師経歴】

1972 東北大学大学院 工学研究科 高分子化学専攻

～2000 呉羽化学工業（現 （株）クレハ）機能樹脂部・技術担当部長

～2005 三井物産（株） 本店無機化学本部 PMナノテク事業企画部門 PM

この間、リチウムイオン電池関係の新規会社設立 FSほか

～2010 ENAX（株）米澤研究所 先端技術室 PM 。

この間、2006～2010 NEDO系統連係蓄電システム 研究 PM 北陸電力（株）／ENAX（株）共同研究所 PM/プロジェクト・マネージャー FS/フィジビリティースタダー

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/128502/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

開催日時：2025年1月21日（火）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/128924/

○半導体封止材の最新技術動向と設計評価技術

開催日時：2025年1月23日（木）13：30～16:30

https://cmcre.com/archives/129181/

※見逃し配信付

○マイクロ波加熱の基礎 ～ 電子レンジから高温加熱炉まで ～

開催日時：2025年1月24日（金）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/126809/

※見逃し配信付

○LCA(ライフサイクルアセスメント)から見たCFRPの用途別動向とビジネス戦略の再構築

開催日時：2025年1月29日（水）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/129195/

※見逃し配信付

○プラスチックのケミカルリサイクル技術最新動向

開催日時：2025年1月30日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/129376/

※見逃し配信付

○EVなどリチウムイオン電池のリユース＆リサイクル

開催日時：2025年1月31日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/128502/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

6）関連書籍のご案内

（1） EV用リチウムイオン電池のリユース＆リサイクル

～ 電池材料のサプライ、諸規制とビジネス対応 ～

https://cmcre.com/archives/124458/

■ 発 刊：2024年6月24日発行

■ 調査・執筆：菅原 秀一

■ 定 価：本体価格 90,000円（税込 99,000円）

本体 + CD セット 110,000円（税込 121,000円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

（2） リチウムイオン電池の安全性確保 ～ 関連する規制・規格と表示ルール 2023 ～

https://cmcre.com/archives/114978/

■ 発 行：2023年7月14日

■ 調査・執筆：菅原 秀一

■ 定 価：本体（冊子版） 90,000 円（税込 99,000 円）

本体 + CD（PDF版） 110,000 円（税込 121,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

（3） 車載用リチウムイオン電池リサイクル：技術・ビジネス・法制度

https://cmcre.com/archives/113697/

■ 発 行：2023年6月14日

■ 監 修：福代 和宏（山口大学大学院 教授）

■ 定 価：本体（白黒） 80,000 円（税込 88,000 円）

本体＋CD（カラー） 100,000 円（税込 110,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

（4） 電池の回収・リユース・リサイクルの動向 およびそのための評価・診断・認証

https://cmcre.com/archives/111591/

■ 発 刊：2023年4月6日

■ 定 価：冊子版 90,000円（税込 99,000円）

セット（冊子 + CD） 100,000 円（税込 110,000円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

（5）リチウムイオン電池の製造プロセス＆コスト総合技術2022（進歩編）

https://cmcre.com/archives/102916/

■ 発 行：2022年9月14日

■ 調査・執筆：菅原 秀一

■ 定 価：本体 90,000 円（税込 99,000 円）

本体 + CD 100,000 円（税込 110,000 円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

（6）リチウムイオン電池の製造プロセス＆コスト総合技術2022（基礎編）

https://cmcre.com/archives/102857/

■ 発 行：2022年9月8日

■ 調査・執筆：菅原 秀一

■ 定 価：本体価格 130,000円（税込 143,000円）

本体 + CD 150,000円（税込 165,000円）

★ メルマガ会員：定価の10％引き！

☆発行書籍の一覧はこちらから↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上