【invox × bixid 共催】「経営分析と自計化で顧問先に提供する付加価値を向上させる方法」セミナーを開催します

株式会社ＹＫプランニング

経営判断の“次の一手”を加速させる経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』を提供する株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）と共同で、会計事務所向けに「経営分析と自計化で顧問先に提供する付加価値を向上させる方法」セミナーを2月4日（火）14時よりオンライン開催いたします。

◇詳細・お申込みページ

https://bixid.net/lp/invox-bixid-seminar.html(https://bixid.net/lp/invox-bixid-seminar.html)

本セミナーについて

顧問先の経営支援ニーズが高まる昨今、経営支援や付加価値提供の拡充は、会計事務所全体の価値を高めるためには非常に重要です。

しかし、既存業務で多忙な会計事務所にとって顧問先のニーズに応えるためには、既存業務と経営支援の両方を効率化することが必要不可欠です。

本セミナーでは、業務効率化と顧問先への付加価値提供力を大きく向上させるコツとそれらを早期化するための自計化支援の重要性と具体的な手法についてお伝えします。

講師紹介

株式会社invox

Customer Success

藤原 弓天 氏

自動車部品、日用品のBtoB営業を経て、2022年に株式会社Deepwork（現：株式会社invox）に入社。経理業務効率化のクラウドサービス「invox」の担当として、初回の製品説明から導入後のサポートまで幅広く対応。 これまで様々な業種・業態、規模の企業向けに1,000商談以上を実施している。

株式会社YKプランニング

Accountant事業部 Sales Manager

松井 寛志

大学卒業後、大手学習塾に入社。アウトバウンド営業を経験後、個別指導塾の管理職として、200名を超える生徒の指導及び講師のマネジメントに従事。その後、『独りぼっち経営者をゼロに』のミッションに共感しYKプランニングに入社。現在は会計事務所を中心にbixidの個別紹介を行っている。 多くの方に管理会計の魅力を伝えられるよう日々奮闘中。

こんな方にオススメ

・顧問先との関係性を強化したい方

・自計化を推進したいが、顧問先に会計知識がなく自計化が進まない方

・業務を効率化したい方

・経営支援を強化して顧問先の満足度をUPさせたい方

セミナー概要

開催日：2025年2月4日（火）14：00～15：00

参加費：無料

参加資格：会計事務所、税理士事務所、公認会計士の方

実施方法：オンライン

◇詳細・お申込みページ

https://bixid.net/lp/invox-bixid-seminar.html(https://bixid.net/lp/invox-bixid-seminar.html)

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社ＹＫプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社ＹＫプランニング

会社名：株式会社ＹＫプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本辰徳

設立日： 1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL: https://www.yk-planning.com/



ＹＫプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。