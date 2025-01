オークリー、巳年を祝し2025年旧正月コレクションを発表

ルックスオティカジャパン株式会社

中国の伝統において巳は脱皮をすることによって古い姿を捨て、新しい姿に生まれ変わることから、再生や変化、幸運の象徴とされています。新たな1年がもたらす変化を受け入れ、あらゆる状況を切り開くためにデザインされたアイウェア、スノーヘルメット、アパレルのラインナップが登場します。

アイウェアはQNTM KATO(クアンタムケイト)とHSTN(ハウストン)の2モデルで、どちらも白真珠を連想させる色合いのフレームに巳のデザインが刻印されたPrizm(TM) 24K(プリズム 24K)レンズがあしらわれています。

ゴーグルは鮮やかでコントラストを高めた視界を実現するPrizm(TM) Torch(プリズムトーチ)を採用した限定版Line Miner(TM) Pro(ラインマイナープロ)に。スペアレンズとして、Prizm(TM) Iced(プリズムアイス)レンズが付属します。ストラップにはゴールドのオークリーロゴと巳柄がプリントされています。アイウェアとゴーグルには、特別にデザインされたマイクロバッグとスリーブがそれぞれ付属します。

QNTM KATOHSTNLine Miner(TM) Pro

スノーヘルメットとしてはMOD3(モッド3)がアイウェア同様に白真珠を連想させる色合いに大胆な巳柄がアクセントとしてデザインされています。また、サイドと背面にはゴールドのオークリーロゴと巳の限定デザインがあしらわれています。

アパレルとしてはパーカー、Tシャツ、ビーニーの3種類が登場します。

MOD3パーカーTシャツビーニー

2025年旧正月コレクションのアイウェアは一部の直営オークリーストアと公式オンラインストア(https://www.oakley.com/ja-jp)とオークリーの正規取扱店にて購入ができ、ヘルメットとアパレルは公式オンラインストアで購入が可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=reIuhDeLcok ]

キャンペーン動画

<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley(R))は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)(ハイデフィニションオプティクス)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。

