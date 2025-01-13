【岡山大学】那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

2024年12月17日、文部科学省主催のシンポジウム「我が国の大学研究力強化に向けて～国際卓越研究大学制度が拓く研究大学の未来～」が東京都千代田区の東京国際フォーラムにおいて、オンライン配信併用で開催されました。本シンポジウムでは、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の上山隆大常勤議員をはじめ、本学、東北大学、信州大学の3大学の学長による基調講演や「これからの研究大学の機能強化について」のパネルディスカッションが行われ、本学からは那須保友学長が登壇しました。



基調講演において、那須学長は「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の挑戦～社会と大学の変革を実現させる～」という題名のもと、岡山大学が取り組む「組織・制度改革」を紹介。「社会変革という変化を成そうとする組織が自身の痛みを伴う変革なくして、社会変革の実現も研究大学への昇華もあり得ないと考えています。わが国の研究大学群形成のため、国内大学同士の『競争』から『共創』へと、大学は変わらなければなりません」と熱く語りかけ、本学が他大学・研究機関に先駆けて取り組んでいる内容について紹介しました。



パネルディスカッションでは、大学の組織・制度改革、財源確保、博士課程人材の育成についてなど多岐にわたる内容で、活発な意見交換がされました。一大学のみが研究力を向上させるのではなく、大学間で手を取り合って全体として研究力を向上させていくために、集中的に投資する国際卓越研究大学制度とJ-PEAKS事業を相乗的・相補的に連携した車の両輪として総合的に推進し、全国の大学に好事例を横展開する必要があるとの意見で一致しました。



シンポジウム後にはランチブレイクが開催され、那須学長とともに参加した本学J-PEAKS担当の佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAや研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課の河本雅紀課長らが、シンポジウム参加者らと意見・情報交換を積極的に行いました。



本学は、今後もJ-PEAKSの一翼を担う研究大学として、関係機関と連携・共創しながら、岡山大学ビジョンの実現を力強く進めます。今回のシンポジウムとランチブレイクは新たな連携を生む場となりました。この機会を大切にし、採択大学同士の「競争」ではなく「共創」をもとに活動していきたいと考えています。



岡山大学はJ-PEAKSにおいて、これまでの既成概念を打破し組織風土を改革し、「共にできることは共に」をもとに、他大学・研究機関のことを“自分事”として取り組みます。この行動が私たちをありたい未来の姿へ加速させるだけではなく、わが国の研究大学の山脈（PEAKS）を形成すること、そして社会変革を生み出すことにもつながると考えるためです。今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化、そしてJ-PEAKS採択大学の挑戦にご期待ください。

岡山大学の取り組みを紹介する那須保友学長

J-PEAKSにおける岡山大学の4つの挑戦（概要）

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションにて発言する那須保友学長

〇今回のシンポジウム講演資料（岡山大学）

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の挑戦～社会と大学の変革を実現させる～（那須保友 岡山大学学長）

https://www.mext.go.jp/content/20241217-mxt_gakkikan-000038201_3-1_1.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の挑戦～社会と大学の変革を実現させる～（参考資料）（那須保友 岡山大学学長）

https://www.mext.go.jp/content/20241217-mxt_gakkikan-000038201_3-2.pdf

〇今後のシンポジウム動画（2025年1月8日YouTube文部科学省チャンネルにて公開）

・基調講演（YouTube 1:21:20）

https://youtu.be/u_bfDDZ3G9Y

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=u_bfDDZ3G9Y ]

・パネルディスカッション（YouTube 1:24:18）

https://youtu.be/MNmUTv5kmME

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MNmUTv5kmME ]

【プログラム】

9:15～ 受付開始

10:00～ 開会挨拶（科学技術振興機構、文部科学省）

10:10～ 基調講演

１.我が国の大学の研究力強化に向けて

上山隆大 氏（CSTI常勤議員、国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議座長、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員）

２.変革を先導する東北大学

冨永悌二 氏（東北大学総長）

３.地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の挑戦～社会と大学の変革を実現させる～

那須保友 氏（岡山大学学長、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員）

４.大学が変われば社会は変わる-信州大学の価値創造ビジョン-（J-PEAKS）

中村宗一郎 氏（信州大学学長）

11:20～ パネルディスカッション

全体テーマ

「これからの研究大学の機能強化について」

モデレーター

上山隆大 氏（CSTI常勤議員、国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議座長、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員）

パネリスト

橋本和仁 氏（科学技術振興機構理事長）

冨永悌二 氏（東北大学総長）

那須保友 氏（岡山大学学長、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員）

千葉一裕 氏（東京農工大学学長、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会主査）

高橋真木子 氏（金沢工業大学教授、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員）

佐藤康博 氏（CSTI非常勤議員、大学支援フォーラムPEAKS座長、みずほFG特別顧問、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員）

12:50～ 閉会

13:00～ ランチブレイク

【ポスター】

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2708-b3203b228c98e2eaea56e36b41fc3e04.pdf

【主 催】

文部科学省

【共 催】

国立研究開発法人科学技術振興機構

独立行政法人日本学術振興会

【後 援】

内閣府

【シンポジウム事務局】

有限責任監査法人トーマツ

◆参 考

・我が国の大学研究力強化に向けて～国際卓越研究大学制度が拓く研究大学の未来～（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenkyuryoku/symposium_00001.html

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度（2024年後期）」認定式を挙行～大学職員の高度化を強化促進し、ナレッジワーカーとしての博士人材の育成・活用へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html

・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html

・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

・【岡山大学】「共生型連合体」の第1回個別ミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002780.000072793.html

・【岡山大学】技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html

◆参考情報：岡山大学「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002699.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.8刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002797.000072793.html

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

＜岡山大学の地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）に関する件＞

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください