【岡山大学】次世代AIと医学の可能性シンポジウム ～フィジカルインテリジェンス～〔1/28,火 岡山大学鹿田キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院ヘルスシステム統合科学研究科では「次世代AIと医学の可能性シンポジウム」を、】2025年1月28日（火）13:30～17:30に本学鹿田キャンパスの 鹿田会館講堂で開催いたします。



AI技術の指数関数的進化とロボティクスの発達が融合して拓かれるフィジカルインテリジェンスの世界は、これまで不可能だった問題の解決に資することが期待されています。



本シンポジウムは、医療分野を例にとり、最先端のAI・メカトロニクス技術を持つ研究者と、幅広いユースケースを持つ医歯薬系研究者が連携することで、フィジカルインテリジェンスが革新的な解決策を提案する可能性を模索する、コラボレーション企画です。



ぜひこの機会に、フィジカルインテリジェンスの可能性について一緒に考えてみませんか。皆さまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2025年 1月 28日（火）13:30～17:30



【会 場】

岡山大学鹿田キャンパス 鹿田会館・講堂

（〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5-1）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_5.html

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/access/

会場となる鹿田会館（岡山大学鹿田キャンパス）



【プログラム】

開会あいさつ 岡山大学 那須保友学長

招待講演1「強化学習進化の側面から見たフィジカルインテリジェンス」

国立情報学研究所 小林泰介 先生

招待講演2「認知ロボティクス進化の側面から見たフィジカルインテリジェンス」

早稲田大学 次世代ロボット研究機構 AIロボット研究所所長 尾形哲 先生

岡山大学研究者による講演

学術研究院医歯薬学域：谷岡真樹 准教授、香田将英 准教授、中原龍一 講師

岡山大学病院薬剤部：座間味義人 教授

学術研究院環境生命自然科学学域：松野隆幸 教授

パネルディスカッション

「フィジカルインテリジェンスの推進を先導するユースケースとそれを支える要素技術」

【お申込み方法】

下記のURLからお申し込みをお願い申し上げます（締切日：1月25日（土））

https://forms.gle/SzW8zUHkRN8hzkJN9

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20250128physical-intelligence_poster.pdf

【主 催】

岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科”次世代エッジAI半導体・フィジカルインテリジの統合的研究開発”（岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構研究拠点形成支援事業）

【共 催】

岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

◆参 考

・岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科

https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 上級URA 佐藤浩哉

岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科 技術補佐員 夏目浩子

E-mail: ura-info◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3547.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)