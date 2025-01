『ブシロード新春大発表会2025』開催報告ブシロードコンテンツの今後の展開を発表！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2025年1月13日(月・祝)に『ブシロード新春大発表会 2025』をTOKYO DOME CITY HALLにて開催し、ブシロードコンテンツの今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。

~ブシロード新春大発表会2025 当日の様子~

【ゴジラ カードゲーム】

進攻/撃退型カードゲーム『ゴジラ カードゲーム』のゲーム内容の一部やプロジェクトロードマップを発表!

■『ゴジラ カードゲーム』の発売が2025年7月に決定!

スタートデッキ2種とブースターパック1弾の合計3商品の発売が2025年7月に決定しました。

今後の情報は公式X・公式サイトでお知らせします。

また『ゴジラ カードゲーム』は日本語版・英語版の2か国語版で同時展開を行います。

■『ゴジラ カードゲーム』最新PVを公開!

PV内では進攻/撃退型カードゲーム『ゴジラ カードゲーム』の2つの勝利条件や、ゲームで使用する4種類のカードが早速確認できます。

■プロジェクトロードマップを公開!

商品展開・イベント出展についてをまとめたプロジェクトロードマップを公開しました。

2025年7月より、1stシーズンとして1年間の商品展開を予定しています。

発売に先駆けて全国のブシロード公認店や国内・海外の様々なイベントで体験会を開催します。



〇出展予定イベント

・カードゲーム祭2025:https://bushiroad.com/cardgamefes2025

・ゲームマーケット2025春:https://gamemarket.jp/

・Anime Expo(アメリカ・ロサンゼルス):https://www.anime-expo.org/ax/

『ゴジラ カードゲーム』公式サイト:https://godzilla-cardgame.com/

『ゴジラ カードゲーム』公式X:https://x.com/godzilla_tcg





【ヴァイスシュヴァルツロゼ】

ヴァイスシュヴァルツ派生の新作TCG『ヴァイスシュヴァルツロゼ』始動!商品やイベント・大会の最新情報を発表!

■商品発売スケジュール

・トライアルデッキ&ブースターパック「ゆずソフト」2025年4月25日(金) 発売決定!

・トライアルデッキ&ブースターパック「魔法少女にあこがれて」2025年4月25日(金) 発売決定!

・ブースターパック「HARUKAZE」2025年6月27日(金) 発売決定!

・ブースターパック「異種族レビュアーズ」2025年8月29日 (金) 発売決定!

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式HP:https://ws-rose.com/

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式X:https://x.com/wsrtcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

ヴァイスシュヴァルツロゼ発表情報まとめ:https://ws-rose.com/news/post-4

【ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム】

〇ラブカイベント情報

ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲームの大型大会開催決定!

2025年秋目途にて開催される見込みですので、お楽しみに!

ラブカの発売記念生放送の開催が決定!

配信日時:2025年2月8日(土)

▽出演

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

・エマ・ヴェルデ役 指出毬亜

・ミア・テイラー役 内田 秀

蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

・日野下花帆役 楡井希実

・藤島 慈役 月音こな

〇「プレミアムブースター ラブライブ!スーパースター!!」が4月19日(土)

「ブースターパック vol.2」が5月31日(土)に発売!

●ラブカ公式HP https://llofficial-cardgame.com/

●ラブカ公式X https://x.com/LL_cardgame

【コンテンツユニット】

〇ブシロードゲームズ

『D.C. ~ダ・カーポ~』リメイクの続報公開!初のゲーム化となる『夏目友人帳』のPV放映、オリジナルタイトル含む新作ゲームのPVも多数解禁!

【ブシロードゲームズ新作タイトルラインナップ】

・D.C. Re:tune ~ダ・カーポ~ リチューン https://dcre.bushiroadgames.com

・夏目友人帳 ~葉月の記~ https://natsume-haduki.bushiroadgames.com/

・VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END https://virtualgirl.bushiroadgames.com/

・DUSK INDEX: GION

・ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争 https://game.road59.com/

・PROGRESS ORDERS https://progressorders.bushiroadgames.com/

・カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2 https://vgdd2.cf-vanguard.com/

・ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 水と光のフルランド https://danfull.bushiroadgames.com/

・ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 トキメキの未来地図 https://lovelive-nijichizu.bushiroadgames.com/

・HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/

〇BanG Dream!

■「BanG Dream! 10周年の軌跡展」描き下ろしビジュアル・東京会場チケット情報を公開

2月14日 (金)から開催となる「BanG Dream! 10周年の軌跡展」について、残り3名の描き下ろしビジュアルと、東京会場のチケット販売情報を公開いたしました。

展示会公式HP:https://bang-dream-10th-exhibition.com/

■【ガルパ】2月下旬にMyGO!!!!!のゲーム内イベントを開催

2月下旬にスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」にて劇場版「BanG Dream! It’s MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」新規カット部分にまつわるエピソードが見られるゲーム内イベントの開催を発表いたしました。

■MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 キービジュアル公開

4月26日(土)・27日(日)にKアリーナ横浜にて開催予定の、MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」につきまして、ライブのキービジュアルを公開いたしました。

詳細はこちら:https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2025

■Poppin'Partyトークイベント「ポピパの新学期!」 開催決定

3月20日(木・祝)に、ところざわサクラタウン・ジャパンパビリオン ホールAにて、Poppin'Partyのバンド結成10周年を記念したトークイベント「ポピパの新学期!」の開催が決定いたしました。チケットの最速先行抽選申込もスタートしています。

詳細はこちら:https://bang-dream.com/events/pp_event_2025

■夢限大みゅーたいぷがミニライブを開催

バンドリ!より、夢(バーチャル)と現実(リアル)を飛び越える運命共同体(バンド)「夢限大みゅーたいぷ」がミニライブを開催、3曲を披露しました。

<セットリスト>

M1 エイリアンエイリアン

M2 コミュ着火Fire!

M3 夢現妄想世界

夢限大みゅーたいぷの詳細はこちら:https://bang-dream.com/yumemita





【ライブエンタメユニット】

〇少女☆歌劇 レヴュースタァライト

■舞台「少女 歌劇 レヴュースタァライト☆ -The STAGE 中等部- Rerise 」の主題歌が収録されたシークフェルト音楽学院中等部4 枚目のシングル“Rerise” 6月4日に発売決定!

飛行船シアターにて2025 年6 月7 日(土)から14 日(土)に上演する舞台の主題歌が収録されたCDの発売を公開いたしました。

■「少女 歌劇 レヴュースタァライト ☆ -The MUSICAL- 」第2 弾の企画進行中!



〇タタラの唄姫

■劇団飛行船が描くダークアクションライブステージ、舞台『タタラの唄姫』2024年7月上演決定!チケット最速先行は本日より受付開始!

劇団飛行船が完全オリジナル作品として描くダークアクションライブステージ、舞台「タタラの唄姫」の情報、並びに2025年7月上演予定の舞台の公演情報を発表いたしました。

〇RealRomantic

作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組アイドルグループ「RealRomantic(リアルロマンティック)」。

2025年4月16日(水)発売予定のRealRomantic 1st EP [BLOOMING] 収録曲「BLOOMING」「スパハニ」の2曲ライブパフォーマンスを披露しました。



◆RealRomantic 1st Live "𝐀 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫"

𝟐𝟎𝟐𝟓.𝟎𝟒.𝟏𝟔 [𝐖𝐞𝐝]

𝐙𝐞𝐩𝐩 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐣𝐮𝐤𝐮 (𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎)

チケット先行受付中

https://eplus.jp/sf/detail/4237630001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4237630001?P6=001&P1=0402&P59=1)

申込受付:1/5(日)19:00~1/27(月)23:59





〇from ARGONAVIS

2025年初旬発売予定の6バンドのmini Album情報とLIVEスケジュールを発表しました。

【ブシロードクリエイティブ】

ミニクレーン向け景品ブランド『たいにぃぎふと』の宣伝大使に千春が就任決定!

手のひらサイズフィギュアシリーズ「PalVerse」の新商品情報やプライズ景品の最新情報を発表!

■『たいにぃぎふと』宣伝大使に千春が就任!今後生放送番組など実施予定!

■手のひらサイズのフィギュア「PalVerse」、プライズ商品ともに多数の新商品が登場予定!

今後の情報もお楽しみに!

最新情報は下記SNSをチェック!!

ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/

ブシロードクリエイティブ公式X:https://x.com/bushi_creative

PalVerse公式HP:https://palverse-figure.com/

ブシロードホビー公式X:https://x.com/bushi_hobby_jp

【スポーツユニット】

〇新日本プロレス

上半期のビッグマッチスケジュールが決定!

新日本プロレス公式サイト:https://www.njpw.co.jp/

新日本プロレス公式X:https://x.com/njpw1972





〇STARDOM

人気ユニット「COSMIC ANGELS」メンバー全員が登場し、宇宙一煌めく女子プロレス『STARDOM』の上半期主要スケジュールを発表しました!

STARDOM公式サイト:https://wwr-stardom.com/

STARDOM公式X:https://x.com/wwr_stardom

【ブシロードファン感謝ゴールデンウィーク】

『ブシロードファン感謝ゴールデンウィーク』とは、4月26日(土)~5月4日(日)まで、国内外のすべてのブシロードのファンの皆様に感謝を伝えるゴールデンウィークのイベントです。

〇4月26日(土)・27日(日) Kアリーナ横浜

MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」

4月26日(土) DAY1 : Petrichor

4月27日(日) DAY2 : Geosmin



〇4月27日(日) 横浜アリーナ

ALLSTAR GRAND QUEENDOM 2025



〇5月2日(金) 東京流通センター 展示場Aホール

Bushiroad Championship Series 24/25 World Finals

〇5月3日(土・祝)・4日(日) 東京ビッグサイト 南1~4ホール

ローソンエンタテインメント presents カードゲーム祭2025



その他、バンドリ!謎解きラリーやヴァンガードSTORE 連動企画、GiGOキャンペーンの開催が決定!詳細は続報をお待ちください。



「ブシロードファン感謝ゴールデンウィーク」特設ページ:https://bushiroad.com/bushifan_gw





【カードファイト!! ヴァンガード】

◯好評放送中のTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス編」の#02が先行配信!

毎年恒例となったアニメの先行配信が今年も開催されました!見逃してしまった方は1月18日(土)8:00~の放送をチェックしてくださいね。

また、POP UP SHOPの開催も決定しました!新規描き下ろしのイラストを使用したグッズが登場予定です!詳細は続報をおまちください。

さらに、アニメは通算700話まで制作決定!ますます盛り上がりを見せるヴァンガードにぜひご注目ください!

詳細ページ:https://cf-vanguard.com/information/2025newyear_launch_event_vg/

★今後もブシロードにご期待ください!★

<ゴジラ カードゲーム>

TM & (C) TOHO CO., LTD.

<ヴァイスシュヴァルツロゼ>

(C)2012-2023 YUZUSOFT/JUNOS INC.

(C)TOKYOTOON

(C)天原・masha/株式会社KADOKAWA/異種族レビュアーズ製作委員会

(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会

(C)bushiroad All Rights Reserved.

<ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム>

(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2024 PL!SP (C)PL!HS (C)BUSHI

<ブシロードゲームズ>

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST

(C)VANGUARD will+Dress Character Design (C)2021-2023 CLAMP・ST

(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2024 CLAMP・ST

(C)VANGUARD Dear Days Character Design (C)Akira ITOU

(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会 (C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)Project VIRTUAL GIRL

(C)HAKAMA Inc.

(C)Cherrymochi.

(C)P1998-2024 (C)V・N・M

(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会

(C)CIRCUS

<BanG Dream!>

(C)BanG Dream! Project



<少女☆歌劇 レヴュースタァライト>

(C)Project Revue Starlight

<タタラの唄姫>

(C)タタラの唄姫

<ブシロードクリエイティブ>

(C)BanG Dream! Project



<新日本プロレス>

(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.

<STARDOM>

(C)STARDOM

<ブシロードファン感謝ゴールデンウィーク>

(C)BUSHI (C)BanG Dream! Project (C) 2020 World Wonder Ring STARDOM, All rights reserved. (C) Cygames, Inc.

<カードファイト!! ヴァンガード>

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2025 CLAMP・ST