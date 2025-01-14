3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡¾17:00¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJWS¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥¹¥Èー¥êー¥ºÊ¡²¬2025¡×¤¬³«ºÅ¡ª
2023Ç¯10·î¤ËÂè1²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤è¤ê¡¢25¤Î¾øÎ±½ê¤¬½¸·ë¤·¡¢ÌµÎÁ¡¦ÍÎÁ¤Î»î°û¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥ì¥¯¥¿ー¥Öー¥¹¡¢¥Õー¥É¤ä¥³ー¥Òー¡¢¥Áー¥º¤ä¥·¥¬ー¡¢ÊªÈÎ¤â¤¢¤ê¡¢Á´53¥Öー¥¹¤Ç¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î20¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ü¥È¥ë¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ðー¤«¤é¤Ï3Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¸¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁÏºî¥«¥¯¥Æ¥ë¤â³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー2¼ïÎà¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¤´Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢3¥³¥Þ¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¡£
£±.ÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¶È³¦¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤ë´ë¶È¡ÖÃ®¤È¾øÎ±´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÊÍÌÀ»º¶È¡õ»°ÂðÀ½ºî½ê¡Ë
£².¶å½£¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¾øÎ±½ê¤Î¸½ºß
£³.¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤êÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤â»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¡¢¡Ö¥¤ー¥×¥é¥¹¡×¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¡¦º´²ì¤ÎÈÎÇä¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª