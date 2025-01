爽快アクションとデッキ構築型戦略が楽しめる2Dベルトスクロールアクション『FINAL KNIGHT』の早期アクセス版をSteamにて配信開始！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、爽快アクションとデッキ構築型戦略が楽しめる2Dベルトスクロールアクション『FINAL KNIGHT(ファイナルナイト)』の早期アクセス版を、1月13日(月)よりSteamストアにて配信開始したことをお知らせいたします。また、早期アクセス版の配信を記念して、1月13日~1月27日まで10%OFFセールを実施することをお知らせします。

★『FINAL KNIGHT(ファイナルナイト)』早期アクセス版は以下よりご購入いただけます★

◆本日(1月13日)よりSteamにて早期アクセス版の配信を開始!

本日(1月13日)よりSteamストアにて2Dベルトスクロールアクション『FINAL KNIGHT(ファイナルナイト)』の早期アクセス版の配信を開始いたしました!

『FINAL KNIGHT(ファイナルナイト)』は、4人一組のパーティーを編成し、ダンジョンに巣食うモンスターを倒して進む2Dベルトスクロールアクションです。クラスや背景、性向などの特性を持つ個性豊かなキャラクターと、多彩な特殊効果が付与されている装備を組み合わせて自分だけの最強のパーティーを作り上げ、ステージでド派手なアクションとエフェクトが生み出す爽快バトルアクションを体験することができます。アーリーアクセス版は2人協力プレイにも対応しており、4つの難易度から様々なクエストに挑戦することができます。アーリーアクセス配信後もダンジョンやモード、装備などの追加を予定しておりますのでこの機会にぜひ、お試しください!

◆早期アクセス版の配信を記念し、1月27日(月)まで10%OFFセールを実施!

今回の早期アクセス版の配信を記念して、1月27日(月)までSteamにてセールを実施いたします。

通常価格の10%OFFでご購入いただけますので、この機会をぜひお見逃しなく!



【セール実施期間】

2025年1月13日(月)PM4:00 ~ 1月27日(月)PM3:59

【セール価格】

1,440円(税込) ※通常価格1,600円(税込)

【Steamストアページ】

★★ 無料で体験可能なPrologue(プロローグ)版は以下URLよりダウンロードできます ★★

https://store.steampowered.com/app/3164240/Final_Knight_Prologue/





◆闘技場イベントで期間限定のアイテムをプレゼント!

早期アクセス版の配信を記念して、1月10日(金)~ 1月27日(月)の間に闘技場イベントを実施いたします。プロローグステージ終了後に入場可能な闘技場を制限時間10分以内にクリアすると、関羽の装備セット一部を入手することができますのでぜひお試しください。

【イベント実施期間】

2025年1月10日(金)PM4:00 ~ 1月27日(月)PM3:59

【イベント内容】

合計15ステージで構成された闘技場で限りなく出現する敵モンスターを10分以内に倒すと、関羽に変身できる装備セットの一部をプレゼントいたします。製品版でも引き続きご使用可能な関羽の装備セットは本イベント期間中のみ入手することができます。



【獲得アイテム】

関羽に変身できる装備セット一部

※ゲーム画面は開発中のものです。

◆基本情報

タイトル :『FINAL KNIGHT(ファイナルナイト)』

ジャンル :ベルトスクロールアクション

対応言語 :日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ポルトガル語、ロシア語

プレイ人数 :1-2人

対応機種 :PC(Steam)

配信開始日 :早期アクセス版 2025年1月13日(月)

販売価格 :1,600円(税込)

Steamストア :https://store.steampowered.com/app/2072980/FINAL_KNIGHT/

公式サイト :https://www.startwithgravity.net/jp/gameinfo/GC_FINA

公式X :https://x.com/2oClockSoft

◆会社概要

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

◆START with GRAVITY

『START with GRAVITY』は、

魅力的でおもしろいコンシューマー・インディ

ゲームを企画・開発・発掘し、最高に楽しい

ゲームエンタテインメントを世界中に展開・

発信していくプロジェクトです!

URL:https://startgravity.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

※(C)2OCLOCKSOFT Co., Ltd. 2024 ALL RIGHTS RESERVED. Published by Gravity Co., Ltd.

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

◆『FINAL KNIGHT』について

ファイナルナイトは、パーティーを編成しキャラクターを操作しながらダンジョンに巣食うモンスターを倒して進むベルトスクロールアクションRPGです。プレイヤーは種族、クラス、性向などさまざまな個性を持つキャラクターからなる4人パーティーを作り、タンクやDPS、サポートといったロールを割り振って、装備を獲得・強化しながらモンスターと戦います。ステージのボスはどれも迫力満点!絶え間なく繰り出される攻撃の隙を見極めて強力な一撃を叩き込めましょう!

クラシックな爽快バトルアクション

方向キー、基本攻撃、および各ボタンに割り当てられたスキルを駆使し、左右からわらわらと出てくる敵を一網打尽しましょう。大きな武器で回転してなぎ払ったり、衝撃波で広範囲の敵にダメージを与えたり、強力な魔法を打ち込んだりと、ド派手なアクションとエフェクトが生み出す爽快バトルを体験しましょう。

パーティーベースのデッキ構築型ローグライド要素

プレイヤーは個性的なキャラクターたちから、好きな組み合わせを選んでパーティーを編成し、クエストに挑むことになります。キャラクターにはそれぞれ、クラス、種族、性向、使用スキルなどが設定されており、クエスト中の特定ステージでランダムに登場したメンバーを仲間に入れかえることもできます。同じクラスのキャラクターでも種族や役割、配置、特殊効果の付いている装備品によってパーティー全体の戦闘力が大きく異なりますので色々と組み合わせを試し、シナジー効果を考えながら自分だけの最強パーティーを編成してみましょう。戦闘中に敵がドロップする装備をクエスト終了後に持ち替えることは不可能ですが、ドロップした素材を使って新しい武器や装備品を作れば、キャラクターをさらに強化することができます。

迫力満点のボスモンスターとの駆け引き

各ステージの進んだ先で待ち受けている強大なボスモンスターは、一回の攻撃でHPの半分を削ることもありますが、それぞれの特殊攻撃や行動パターンを持っており、それらを分析することで歯ごたえのある戦闘が楽しめます。弱点を見つけて部位破壊したり、攻撃を回避したり、パーティーメンバーの一人にモンスターをスタンさせ、特定のスキルで追加ダメージを与えるなど、強力なコンボ攻撃で敵を撃破しましょう。適切な戦略があれば、ボスモンスターとその手下を倒すのも難しくありません。