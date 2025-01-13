『焼肉万里』はおかげさまでブランド誕生10周年！生ビールやハイボールが1杯39円!!︎ のお得なアニバーサリーキャンペーン開催

株式会社SANKO MARKETING FOODS

株式会社SANKO MARKETING FOODS（以下、「当社」）の運営する『肉問屋直送 焼肉万里』は、2025年1月15日（水）にブランド誕生から10周年を迎えます。つきましては、10周年を記念したお得なキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ多くの皆様にご利用いただき、またさらに、次の10年へ向けて『万里』こだわりの手切り焼肉を多くのお客様へお楽しみいただけるよう、ますます進化してまいりますのでよろしくお願いいたします。

創業時から変わらない、こだわりの職人技

手切りで引き出した肉の旨みとやわらかさを堪能

2015年1月、埼玉県大宮市の1号店オープンにより誕生した当社の焼肉業態ブランド『焼肉万里』。当時の当社主力事業であった『金の蔵』や『東方見聞録』といった低価格を売りにした大箱居酒屋業態とは異なる、ご家族連れのお客様に愛される店づくりを目指し、都心近郊のファミリー層の多いロケーションを中心に店舗を展開いたしました。現在は、埼玉県の大宮に2店舗、武蔵浦和に1店舗、東京都では北区赤羽に1店舗、足立区竹ノ塚に1店舗の計5店舗を展開しております。

当店では、創業当時から変わらず、お客様にご提供する肉はすべて熟練した職人の手により一枚一枚捌いています。牛肉は部位によって肉質や脂ののり方、繊維の入り方が異なるため、機械を使わず、職人の目でひとつずつ見極め最適な厚みでカットすることで焼き上がった肉の食感や味に変化が現れます。手切りは機械切りと違い、肉の繊維を潰さないため溢れる旨みをしっかりと感じていただけます。また、丁寧に筋切りを施しているので食感がいいのも特徴です。

山盛りのネギと刻んだ大葉を焼肉でたっぷり包み込み、爽やかさをプラスしてお召し上がりいただく「ネギの里」（539円・税込）。2024年11月に登場した当店の新名物「王様ロース」（1,373円・税込）は、ご来店いただいたらぜひオーダーして欲しいメニュー。『焼肉万里』 創業10周年キャンペーン 詳細

キャンペーン期間中、ブランド誕生10周年を記念したふたつの特典をご用意いたしました。この機会にぜひ、当店へお越しいただき、こだわりの手切り肉をご堪能ください。

期間：2025年1月15日（水）～1月31日（金）

⚫︎特典1 《先着1,000杯》 生ビール・ハイボール・黒烏龍ハイ・チューハイが1杯39円(税込)

⚫︎特典2 《先着500名様》 厳選万里コース 5,478 円 → 3,939円(税込)

本キャンペーンご利用にあたって：

・他のクーポンとの併用できません

・ドリンク１杯 39 円をご利用のお客様はお一人様肉2品以上のご注文をお願いいたします

・焼肉万里の公式LINEアカウントの友達限定となります

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店舗概要

【焼肉万里・公式ホームページはこちら(https://yakiniku-banri.studio.site/)】https://yakiniku-banri.studio.site/

店名：肉問屋直送 焼肉万里 赤羽東口店

住所：東京都北区赤羽1-14-1 Tスクエアビル 4F

TEL：03-5939-4250

営業時間：月～金 16:30-23:00

土曜日 11:30-23:00

日・祝日 11:30-22:30

定休日：不定休

予約サイト：https://yoyaku.toreta.in/banri-455/#/

店名：肉問屋直送 焼肉万里 竹ノ塚店

住所：東京都足立区竹ノ塚5-8-1 第一清水ビル 1F

TEL：03-5851-7870

営業時間：月～金（ランチ） 11:30-15:00

月～金（ディナー）17:00-22:00

土・日・祝日 11:30-22:00

定休日：不定休

予約サイト：https://yoyaku.toreta.in/banri-733/#/

店名：肉問屋直送 焼肉万里 大宮南銀通り店

住所：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-67 豊栄ビル1F

TEL：03-5939-4250

営業時間：月～金（ランチ） 11:30-15:00

月～金（ディナー）16:00-23:00

土曜日 11:30-23:00

日・祝日 11:30-22:00

定休日：不定休

予約サイト：https://yoyaku.toreta.in/banri-729/#/

店名：肉問屋直送 焼肉万里 大宮すずらん通り店

住所：埼玉県さいたま市大宮区大門町１-20-58角井ビルIII2F

TEL：048-658-1157

営業時間：月～金 16:30-23:00

土・日・祝日 12:00-23:00

定休日：不定休

予約サイト：https://yoyaku.toreta.in/banri-731/#/

店名：肉問屋直送 焼肉万里 武蔵浦和店

住所：埼玉県さいたま市南区別所7-7-7

TEL：048-829-9247

営業時間：月～木 17:00-22:30

金曜日 17:00-23:00

土曜日 12:00-23:00

日・祝日 12:00-22:00

定休日：不定休

予約サイト：https://yoyaku.toreta.in/maguro-risupekuto/#/

株主の皆様へ

当店は、株主優待券をご利用いただけます。ぜひご活用ください。

会社概要

【会社名】 株式会社SANKO MARKETING FOODS

【本社所在地】 東京都新宿区高田馬場1丁目28番10号 三慶ビル2階

【本店所在地】 東京都中央区新川1丁目10番14号

【支店所在地】 静岡県沼津市蓼原町45番地２

【代表者名】 代表取締役社長 長澤 成博

【設立】 1977年4月

【事業内容】 飲食店経営、水産業、除菌、清掃事業、自社ECサイトの運営

【ホームページ】 https://www.sankofoods.com/

【2024年9月株主総会動画】 https://www.youtube.com/watch?v=TU_toNKMB2Y&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=TU_toNKMB2Y&t=1s)

【2024年6月中期経営計画】 https://www.sankofoods.com/ir/management/plan/

【公式オンラインストア 「ひとま」 】 https://sankomf.official.ec/

【 Ｘ 】 https://twitter.com/sanko_mf/

【Instagram】 https://instagram.com/sankofoods_official/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCa1U5luhOAUJ149VzlJya7A/

【水産メディア 「CRAZY ABOUT FISHERY！」 】 https://crazyaboutfishery.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d53263-308-3b05d0c64271479707414ee69b83e6f8.pdf