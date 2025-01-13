【動画】香椎夏帆、城咲マイル、ほせきかのんが出演するムービーを公開
香椎夏帆、城咲マイル、ほせきかのんが出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年1月12（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
【Addiction】劇場版ゴードン探偵事務所 エピソード2 和モダンサークルサブキャストオーディション
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WNe1onKrMKs ]
出演者
2月16日まで開催されるオーディション企画「劇場版ゴードン探偵事務所 エピソード２ 和モダンサークルメンバー サブキャストオーディション」にて、予選Aブロックを上位通過したメンバーが出演しております。
▼マシェバラ「劇場版ゴードン探偵事務所 エピソード２ 和モダンサークルメンバー サブキャストオーディション」イベント内容
https://www.mache.tv/event/gordonthemovie2jmodel/detail/
香椎夏帆
香椎夏帆
公式X：https://x.com/Kasi_kaho
城咲マイル
城咲マイル
公式X：https://x.com/shirosaki_mairu
ほせきかのん
ほせきかのん
公式X：https://x.com/hoseki_kanon_s
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/