GIANNA BOYFRIEND×テミス モデル発掘オーディション開催決定!

株式会社Themiss

株式会社Themiss(東京都港区、代表取締役:板谷 瞭太郎)は、 全国の男性を対象とした「GIANNA BOYFRIEND×テミス モデル発掘オーディション」を開催いたします。

“憧れのBOYFRIENDがここにいる”をテーマにした『GIANNA BOYFRIEND』。FASHION、BEAUTY、LIFESTYLE、CULTUREなどを基軸にメンズの “美しさ” “格好よさ”を追求する新しいメンズスタイルマガジンと、「挑戦する人々の『架け橋』に」をミッションに、様々なコンテストを運営し、タレント発掘を続けている株式会社Themiss(テミス)の初タイアップ!

グランプリ受賞者は、GIANNA BOYFRIEND1ページ単独誌面掲載、モデル撮影など様々な賞品がご用意されております。 ※2025年1月現在

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憧れのmenʼs styleがここにある BEAUTY、FASHION、LIFESTYLE、CULTUREなどを軸にメンズの “美しさ” “格好よさ”を追求するメンズスタイルマガジン 同世代男性の憧れとなり、また女性もその佇まいや思考、才能に魅了される GIANNA BOYFRIEND

公式HP:https://gianna.jp/

X:https://x.com/GIANNABOYFRIEND

Instagram:https://www.instagram.com/gianna_boyfriend/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/62_2_ab352a2056c537fdb2c7c27d2e2f3442.jpg ]

【挑戦する人々の「架け橋」に】というミッションを掲げ、「一生物の経験」と「熱量を持って挑戦する価値」のあるイベントを目指し、軸とするキャンパスミスコンから領域を超えて事業領域を拡大しております。

行動次第で誰もが大きな成功、成果を得ることができるこの時代に、ひとりひとりに寄り添い、それぞれの夢へのチャンスを提供いたします。

公式HP:https://www.themiss.co.jp

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/65673







[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/62_3_3ada190ed000b03d6e3b9f977ee75d8e.jpg ]

主催 :GIANNA BOYFRIEND×テミス モデル発掘オーディション実行委員会

企画制作・著作:株式会社Themiss

実施期間 :2025年1月~2025年4月 ※予定

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公式HP :/https://www.themiss.co.jp/audition/GIANNABF-Themiss

公式SNS :【X】@GBF_TH_AD