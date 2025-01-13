TVアニメ『地縛少年花子くん２』第2話（第2の怪）『三人の時計守』あらすじ＆場面カット公開！
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして1月12日（日）ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにてTVアニメ『地縛少年花子くん２』が放送中。
今回、《第2の怪》『三人の時計守』のあらすじと場面カットを公開！
TVアニメ『地縛少年花子くん２』《第2の怪》場面カット＆あらすじ公開！
《第2の怪》
『三人の時計守』
七不思議が一番『三人の時計守』、そのうちのひとりは寧々も良く知るクラスメイトの蒼井 茜だった。
花子くんは事態を解決すべく、茜に協力しようと持ちかける。
だが、茜は過去の出来事から怪異を憎んでいて、花子くんにも不審感を抱いているようで……。
脚本：中西やすひろ
絵コンテ：金澤洪充
演出：東海道 愛
総作画監督：伊藤麻由加
作画監督：伊藤麻由加、伊藤哲也、小野木三斉、山田 勝、橋森有加
TVアニメ『地縛少年花子くん２』BD＆DVD-BOX発売決定！
発売日：6月25日（水）発売予定
価格： BD-BOX 29,800円（税込：32,780円）
DVD-BOX 29,800円（税込：32,780円）
【商品概要】※BD＆DVD共通
収録話数：全12話収録
映像特典：ノンテロップOP＆ED
☆豪華デジパック仕様
☆特製ブックレットつき
※商品仕様は予告なく変更になる場合がございます。
「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」#1配信
配信：YouTube TBSアニメチャンネル
不定期生配信
パーソナリティ：緒方恵美（花子くん・つかさ役）
#1 ゲスト：鬼頭明里（八尋寧々役）
1月14日（火）20時半～
アーカイブ配信有り
配信日翌日13時からインターネットラジオステーション＜音泉＞でもアーカイブ配信
https://www.onsen.ag/program/hanakokun
番組へのお便りをメールで募集しています
#1のメッセージテーマは、
「花子くんにお願いしたいことは？」です
お便りはこちら
hanakokun@onsen.ag
採用された方には番組特製ステッカーをプレゼント！
ぜひご応募ください
※番組特製ステッカーをご希望の方は必ず住所とお名前をご記載ください。
TVアニメ『地縛少年花子くん２』
■放送情報
毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中
■配信情報
各配信プラットフォームにて順次配信開始中！
・見放題配信
ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT
1月14日(火) 深夜0時から
J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA
・レンタル配信
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、
1月14日(火) 深夜0時から
J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT
ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
■作品概要
＜イントロダクション＞
ねえ、知ってる？
かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。
旧校舎3階の女子トイレ。
そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。
呼び出し方はノックを3回。
そして――
「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？」
七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源 光。
2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。
ある日、花子くんは言う。
七不思議の中に裏切り者がいる、と。
寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。
二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……
一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰 桜、日向夏彦、
そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、
寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――
＜スタッフ＞
原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
＜キャスト＞
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
蒼井 茜：土岐隼一
赤根 葵：佐藤未奈子
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
@hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
＠hanakokun_info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。
(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会