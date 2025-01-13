TVアニメ『地縛少年花子くん２』第2話（第2の怪）『三人の時計守』あらすじ＆場面カット公開！

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株式会社アニメイトホールディングス


月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして1月12日（日）ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにてTVアニメ『地縛少年花子くん２』が放送中。



今回、《第2の怪》『三人の時計守』のあらすじと場面カットを公開！



TVアニメ『地縛少年花子くん２』《第2の怪》場面カット＆あらすじ公開！


《第2の怪》


『三人の時計守』



七不思議が一番『三人の時計守』、そのうちのひとりは寧々も良く知るクラスメイトの蒼井 茜だった。


花子くんは事態を解決すべく、茜に協力しようと持ちかける。


だが、茜は過去の出来事から怪異を憎んでいて、花子くんにも不審感を抱いているようで……。










脚本：中西やすひろ


絵コンテ：金澤洪充


演出：東海道 愛


総作画監督：伊藤麻由加


作画監督：伊藤麻由加、伊藤哲也、小野木三斉、山田 勝、橋森有加




TVアニメ『地縛少年花子くん２』BD＆DVD-BOX発売決定！

発売日：6月25日（水）発売予定


価格： BD-BOX 29,800円（税込：32,780円）


DVD-BOX 29,800円（税込：32,780円）



【商品概要】※BD＆DVD共通


収録話数：全12話収録


映像特典：ノンテロップOP＆ED


☆豪華デジパック仕様


☆特製ブックレットつき


※商品仕様は予告なく変更になる場合がございます。




「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」#1配信


配信：YouTube TBSアニメチャンネル



不定期生配信



パーソナリティ：緒方恵美（花子くん・つかさ役）


#1 ゲスト：鬼頭明里（八尋寧々役）



1月14日（火）20時半～


アーカイブ配信有り


配信日翌日13時からインターネットラジオステーション＜音泉＞でもアーカイブ配信


https://www.onsen.ag/program/hanakokun



番組へのお便りをメールで募集しています



#1のメッセージテーマは、


「花子くんにお願いしたいことは？」です



お便りはこちら


hanakokun@onsen.ag



採用された方には番組特製ステッカーをプレゼント！


ぜひご応募ください


※番組特製ステッカーをご希望の方は必ず住所とお名前をご記載ください。




TVアニメ『地縛少年花子くん２』



■放送情報


毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中



■配信情報



各配信プラットフォームにて順次配信開始中！



・見放題配信


ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT



1月14日(火) 深夜0時から


J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA




・レンタル配信


バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、



1月14日(火) 深夜0時から


J:COM STREAM、milplus、TELASA



・最新話無料配信


ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT


ニコニコ生放送



※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。


※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。



■作品概要



＜イントロダクション＞



ねえ、知ってる？


かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。



旧校舎3階の女子トイレ。


そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。



呼び出し方はノックを3回。



そして――



「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？」



七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源 光。


2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。



ある日、花子くんは言う。


七不思議の中に裏切り者がいる、と。



寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。


二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……



一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰 桜、日向夏彦、


そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、


寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――



＜スタッフ＞



原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)



監督：福井洋平


シリーズ構成：中西やすひろ


キャラクターデザイン：伊藤麻由加


怪異デザイン：岩畑剛一


プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎



背景美術：小倉工房


美術監督：小倉宏昌


ＣＧ監督：梅田拓也


色彩設計：多田早希


撮影監督：嶋田瑞帆


オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）



音響監督：飯田里樹


音響制作：HALF H ・ P STUDIO


録音調整：天野龍洋


音響効果：宅間麻姫


音楽：高木 洋


音楽制作：ポニーキャニオン



アニメーションプロデューサー：福田杏樹


アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）


製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会



＜キャスト＞



花子くん：緒方恵美


八尋寧々：鬼頭明里


源 光：千葉翔也


源 輝：内田雄馬


蒼井 茜：土岐隼一


赤根 葵：佐藤未奈子



もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい


ミツバ：小林大紀


つかさ：緒方恵美


七峰 桜：安済知佳


日向夏彦：水島大宙


ヤコ：ゆかな


土籠：津田健次郎



＜公式HP＞


「地縛少年花子くん」ポータルサイト


https://hanakokun.com/



「地縛少年花子くん２」HP


https://hanakokun.com/2nd/



＜公式SNS＞


・X（旧・Twitter）


「地縛少年花子くん」公式


@hanakokun_info


https://x.com/hanakokun_info



・TikTok


＠hanakokun_info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.tiktok.com/@hanakokun_info



・Instagram


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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.instagram.com/hanakokun__info/



※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。


(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会