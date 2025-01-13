『あんさんぶるスターズ！！』Valkyrie新曲「星の鳴動響きし時に」1月13日（月）より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からValkyrie新曲「星の鳴動響きし時に」が1月13日（月）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！

斎宮宗が率いる、格式高い芸術派ユニット『Valkyrie』が贈る、過去や永遠を脱ぎ捨て希望や未来を見出した新たなる芸術をご期待下さい。

Valkyrie「星の鳴動響きし時に」配信

https://fwinc.lnk.to/gl38zP

Valkyrie「星の鳴動響きし時に」MV

https://youtu.be/SREBxKqPe9w

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SREBxKqPe9w ]

また、1月26日（日）の配信に先立ち、バラエティーソングシリーズ『究極の9曲』より「YeeeeES! JUKEBOX」のプリアド/プリセーブ(事前登録)が1月13日（月）より開始！

バラエティ豊かな『究極の９曲』第八弾！十人十色のSTYLEでブランディング、敬人塾 vs 茨塾、勢力図どちらが跪く！？塾生同士がリズムに乗せて繰り広げるリリックなどに注目の楽曲にご期待下さい♪

究極の9曲「YeeeeES! JUKEBOX」プリアド/プリセーブ(事前登録)

https://fwinc.lnk.to/5VmwOQ

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2025年1月13日（月）配信

「星の鳴動響きし時に」

作詞：松井 洋平

作曲 / 編曲：田中 公平

【収録内容】

01. 星の鳴動響きし時に

02. 星の鳴動響きし時に（Instrumental）

【Valkyrie】

斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)

2025年1月26日（日）配信

「YeeeeES! JUKEBOX」

作詞：invisible manners & 松井 洋平

作曲 / 編曲：invisible manners

【収録内容】

01. YeeeeES! JUKEBOX

02. YeeeeES! JUKEBOX（Instrumental）

歌：茨塾【HiMERU (CV：笠間 淳)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、逆先 夏目 (CV：野島 健児)、南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、春川 宙 (CV：山本 和臣)】 VS 敬人塾【蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)、影片 みか (CV：大須賀 純)、天城 一彩 (CV：梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV：天崎 滉平)】

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars