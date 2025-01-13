【全国展開中】「ドライヘッドスパ 専門店癒し～ぷ」北千住店と堺東店が1月上旬オープン！36店舗目がオープンします

株式会社 癒しテック

株式会社 癒しテック（本社：東京都新宿区、以下「癒しテック」）が運営するリラクゼーションサロン「ドライヘッドスパ 専門店癒し～ぷ」より新規開店の36店舗目がオープンすることをお知らせ致します。

全国で急成長中の「ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷ」は、リラクゼーションと心身の癒しを提供するため、全国にわたり約30店舗を運営してきました。"あたまとこころに極上の「癒し」を与え最高の休息を"テーマに掲げ、この度、当社は36店舗目のオープンを発表いたします。この新しい店舗は、東京都足立区と大阪府堺市に位置し、より多くのお客様に癒しとリラクゼーションの体験を提供することを目指しています。



癒し～ぷの各店舗では、質の高いドライヘッドスパサービスを提供しており、忙しい日常から離れてリラックスした時間を過ごしていただくことを心がけています。専門のスパセラピストが、お客様一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされたサービスを提供し、究極のリラクゼーション体験を実現します。

【ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷとは？】

癒し～ぷは「忙しいあなたの毎日にそっと癒しを届けたい」そんな想いから生まれました。全スタッフが「技術」「おもてなし」「空間」に徹底的にこだわっています。お客様に最高の癒しを提供することを使命としており、今後も店舗網の拡大を通じて、より多くの方々にサービスを提供していく予定です。新店舗のオープンは、私たちの成長の証であり、お客様にとって新たな癒しの場となることを願っております。



私たちと一緒に日常の喧騒から離れ、心と体のリフレッシュを体験してください。癒し～ぷは、あなたを穏やかな癒しの旅へと導きます。新店舗の詳細、およびご予約については、公式ウェブサイトをご覧いただくか、直接店舗へお問い合わせください。お会いできることを心より楽しみにしております。



■ドライヘッドスパ専門店癒し～ぷ

https://iyasheep.com/

新たにオープンする店舗（北千住店）

【ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷ北千住店】1月4日にオープン！

・住所：〒120-0034東京都足立区千住2-5-16第三小泉ビル2F

・営業時間：10:00～23:00

・アクセス：北千住駅西口徒歩5分

・TEL：070-9184-1184

・インスタグラム：https://www.instagram.com/iyasheep.kitasenju/

・予約（ホットペッパー）：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000737707/

・公式LINE：https://lin.ee/lDNVnpO

新たにオープンする店舗（堺東店）

【ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷ堺東店】1月6日にオープン！

・住所：〒590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通り1-2 5F A号室

・営業時間：11:00～21:00

・アクセス：堺東駅より徒歩4分

・TEL：070-1828-0077

・インスタグラム：https://www.instagram.com/iyasheep.sakaihigashi/

・予約（ホットペッパー）：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000738195/

・公式LINE：https://line.me/ti/p/%40242dkzmi

癒し～ぷは全国で営業中

【新宿店】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-26ワコーレ新宿第一ビル701号室

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000564559/coupon/

【藤沢店】

〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-4-13 ロコテラス湘南601

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000587121/coupon/

【柏店】

〒277-0005 千葉県柏市柏4-5-12越川ビル2F

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000582442/coupon/

【京都河原町店】

〒600-8047 京都府京都市下京区石不動之町681-4

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000587840/coupon/

【沖縄具志川店】

〒904-2244 沖縄県うるま市江洲398

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000582337/coupon/

【池袋店】

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-11-9 安藤ビル502

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000592126/coupon/

【東村山店】

〒189-0013 東京都東村山市栄町2－7－33 オリーブビル1階

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000598734/coupon/

【鎌倉店】

〒248-0007 神奈川県 鎌倉市大町1-1-4鎌倉ザ・レジデンスF号室

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000610509/coupon/

【高知帯屋町店】

〒780-0841 高知県高知市帯屋町1-6-12 境ビル3F

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000616446/coupon/

【高田馬場店】

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-12-5 アースホームズ1B

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000618607/coupon/

【本八幡店】

〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-7-16 リンドール本八幡 605

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000626666/coupon/

【五反田店】

〒141-0013 東京都品川区西五反田２丁目１８－３ グレイス五反田 207

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000632589/coupon/

【松山店】

〒790-0801 愛媛県松山市歩行町2-3-13 501

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000631843/coupon/

【宜野湾店】

〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩1-12-9 ボアソルテ 202

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000628730/coupon/

【リラクゼーション 武蔵新城店】

〒211-0044 神奈川県川崎市中原区新城3-17-3

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000642894/coupon/

【大阪梅田店】

〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2-1-12 国道ビル 604号

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000647626/

【西川口店】

住所：〒332-0021 埼玉県川口市西川口１丁目８－２ 共栄ビル 3階

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000650170/

【熊本店】

住所：〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町４－１４ 大森ビル 202号

HP：https://iyasheep.lishinc.co.jp/

【アイラックス 名古屋店】

住所：〒460-0008愛知県名古屋市中区栄５丁目６－３４エムテックエニカビル 4B

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000651586/

【三重伊勢市駅前店】

住所：〒516-0073三重県伊勢市吹上１丁目３－２２ BH3 2階 2C号室

HP：https://dry-head-spa.net/

【用賀店】

住所：〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-12-5 Ｙ＆Ｇパティオ201

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000661620/

【リラクゼーション 渋谷店】

住所：東京都渋谷区東1-4-27 東銀青山マンション３０３

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000662121/

【枚方店】

住所：〒573-0032 大阪府枚方市岡東町４－８ ムッシュビル4F

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000663298/

【戸田公園店】

住所：〒141－0031 埼玉県戸田市本町４-11-19 パールステーション203

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000659568/

【広島店】

住所：〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-3 602号室

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000669099/?cstt=11

【三鷹店】

住所：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-44-5 希望ビル6階

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000673170/

【本八幡2号店】

住所：〒272-0023 千葉県市川市南八幡３丁目３－１０ 春田ビル １階

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000626666/

【プラトンホテル四日市店】

・住所：〒510-0087三重県四日市市西新地7-3 プラトンホテル四日市2階

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000695685/

【札幌大通店】

住所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西1-13-1 札幌壱番街マナー白鳥302

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000695725/

【王子店】

住所：〒114-0002 東京都北区王子1-21-2 王子OJビル 202

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000703306/

【堅田店】

住所：〒520-0232 滋賀県大津市真野5-16-29

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000714026/

【立川店】

住所：〒190-0012東京都立川市曙町2-32-3 サンパレス立川102

ホットペッパー予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000716132/

【熊谷店】

〒360-0813 埼玉県熊谷市円光1－5－11 ヒカリエ熊谷2A

ホットペッパー予約：http://b.hpr.jp/kr/hp/H000722586/

【浦和店】

住所：〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-4

ホットペッパー予約：http://b.hpr.jp/kr/hp/H000728212/

【北千住店】 2025年1月4日オープン予定

住所：〒120-0034東京都足立区千住2-5-16第三小泉ビル2F

ホットペッパー予約：http://b.hpr.jp/kr/hp/H000737707/

【堺東店】 2025年1月6日オープン予定

住所：〒590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通り1-2 5F A号室

ホットペッパー予約：http://b.hpr.jp/kr/hp/H000738195/

「極楽睡眠ヘッドスパASMRチャンネル」では映像と音で癒しをお届け

実際に店舗で行われている施術内容を、入店のシーンからヒアリング、アフターカウンセリングまですべて公開中。ヒーリングミュージックとASMRをお楽しみいただけるように編集していますので、眠る前のひと時にかけ流すのもおすすめです。

■極楽睡眠ヘッドスパASMRチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCSQ17Lz1LYNnJ3dmjcmzxNA/videos

『癒し～ぷ』からワイヤレスのデジタルアイマスクが登場しました。

柔らかく高品質なシルクのカバーで肌に優しく、充電式なので使い捨てのアイマスクと違って何度でも使えます。高温モードは38～50度のコア温度で使用後10分程度で深部までしっかり温めます。

自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもおすすめできる『【癒し～ぷ限定モデル】SALUA ホットアイマスク』をぜひ手にしてみてください。

■癒し～ぷオンラインストア

癒し～ぷ限定ホットアイマスクのご購入はこちら

https://shop.iyasheep.com/

・「癒しメディア」では取材先も募集中

全国に癒しを届ける総合メディア「癒しタイムズ」では、現在癒しを与えるサロンなどの取材先も募集中。同じく癒しをテーマにしている店舗様があれば、一緒に業界を盛り上げたいと思っています。

■癒しタイムズ

https://iyashi-media.com/

・株式会社癒しテックについて

リラクゼーションサロン「ドライヘッドスパ専門店 癒し～ぷ」を全国に展開中。各店舗スタッフも絶賛募集中です。

■求人専用サイトはこちら

https://peraichi.com/landing_pages/view/iyasheeprc

■株式会社癒しテック

HP：https://iyasheep.com/

■問い合わせ先

Email：iyasheep＠gmail.com

・事業に興味ある企業

・記者やメディアの方

上記の方からの問い合わせを受け付けております。

代表直通で全て確認致します。問い合わせ多い場合は回答ができない場合があります。