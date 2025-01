【島根スサノオマジック × バンダイナムコエンターテインメント】コラボイベント「SUSANOO NIGHT 2024-25」開催

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

島根スサノオマジックは、りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASONの対象6試合において、バンダイナムコエンターテインメントとのコラボレーションイベント 「SUSANOO NIGHT 2024-25(以降、スサノオナイト)」 を開催します。



2024-25シーズンに、島根スサノオマジックの選手が背負う、バンダイナムコエンターテインメントを代表する人気キャラクターが大集合!チームのダブルキャプテン「#3 安藤誓哉 選手」「#4 ニック・ケイ 選手」とタッグを組む『パックマン』『鉄拳8』を中心に、試合を盛り上げます。

■対象試合(平日開催ホームゲーム6試合)- 1/23(木)・24(金) VS シーホース三河- 1/29(水) VS 広島ドラゴンフライズ- 3/19(水) VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ- 4/9(水) VS 長崎ヴェルカ- 4/23(水) VS 京都ハンナリーズ

※会場:松江市総合体育館(島根県松江市学園南一丁目21-1)

【イベントの見所】

Pixel Design UNIFORMドットの世界にユニフォームが染まる?!『パックマン』の象徴であるメイズやカラフルでポップなピクセルの世界観に、今シーズンのユニフォーム柄を取り入れてリデザイン。遠目でも印象に残るように、肩部分に大きめの黄色いピクセルブロックを配置し、さらにピクセルの2次元的図柄は 80ʼs を感じさせることで「懐かしさ」とトレンド感ある「今らしさ」を表現し、「アソビゴコロ」を詰合せたポップなユニフォームに。

ホームゲーム会場がゲームの世界観に様変わり装飾はもちろん、映像やBGM、ビジョンなどもコラボ仕様に。いつもと違う試合会場をお楽しみください。

来場&グッズ購入で限定缶バッジをゲット!対象の試合にて、各日先着で、スサノオナイト限定缶バッジをランダムでプレゼント。LINEの来場登録とあわせて、オフィシャルグッズストアで3,000円以上ご購入いただいた方にもランダムでプレゼント。限定缶バッジのコンプリートを目指していただけます。

開幕記念!豪華景品が当たるハッシュタグキャンペーン!1月対象試合の2節(合計3試合)限定。いつものホームゲーム会場と違う仕様を見つけて写真撮影&「#スサノオナイト」を付けてXでポストしていただいた方の中から抽選で、1節につき1名様に選手直筆サイン入り「Pixel Designバスケシャツ」をプレゼントいたします。コラボグッズ販売

『パックマン』『鉄拳8』とのコラボグッズの発売が決定。

詳細が決定次第、改めてお知らせいたします。

■特設サイト

https://www.susanoo-m.com/lp_page/night_202425