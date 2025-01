【山田まりやさんx国山ハセンさん】親子留学に興味がある方必見！QQEnglish無料オンラインセミナーを1月20日20時から開催

株式会社QQ English1/20(月)20時から無料のオンラインセミナーを開催します

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、2025年1月20日(月)20時から、元TBSアナウンサーで、現在QQEnglishアンバサダーを務める国山ハセンさんと、セブ島で親子留学を経験した山田まりやさんによる、リアルな留学体験談と親子留学の魅力を存分にお伝えする、無料オンラインセミナーを実施することをお知らせいたします。

お子さんが英語を学ぶだけでなく、異文化に触れながら家族全員で新しい挑戦を体験できる「親子留学」。 今回は、セブ島留学の魅力や実際に得られる成果を、リアルな視点でお届けします。QQEnglishの生徒さんでも、外部の方でもどなたでも参加できる、無料オンラインセミナーです。皆様の参加をお待ちしております。

セミナー概要

- イベント名:親子留学で広がる未来 ~セブ島で学ぶ英語の可能性~- 開催日時:2025年1月20日(月)20時00分~21時00分(※日本時間)- 申し込み期日:イベント開始直前まで可能- 参加対象:親子留学や移住、お子様の英語学習について興味がある方- 使用ツール:Zoom(オンライン)- 参加費:無料

※PCまたはスマートフォンで事前にZoomアプリをダウンロードいただけますと幸いです。

※イベント中は画面共有をするので、PCなど大きなスクリーンでのご参加をおすすめします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、当日カメラをオンにされる希望者の方以外の参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

<参加方法>

以下のサイトよりお申し込みください。(画面左下「チケットを申し込む」をクリック)

https://kids20250120.peatix.com/event/4264566/

スピーカー紹介

国山ハセンさん

元TBSアナウンサーとして『アッコにおまかせ!』『王様のブランチ』などの情報バラエティ番組のアシスタントや進行役。



朝の情報ワイドショー『グッとラック』のメインMC(司会)などを務めたのち、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターを務めた。

2024年6月QQEnglish公式アンバサダーに就任。

QQEnglishでの学びを活かし、英語学習に関する様々な情報を配信中です。

英語が広げるキャリアの可能性について語っていただきます。

山田まりやさん

女優・タレントとして幅広く活動する一方で、親子での留学経験を持つ一児の母。

セブ島留学で得たリアルな経験と子どもの成長の様子を語ります。

現在は一般社団法人MwM Japanの代表理事として、教育や子どもたちの未来をサポートする活動も行っています。

こんな方におすすめ

- 親子留学に興味があるけれど、一歩踏み出せない方- お子さんに英語力を身につけさせたいと考えている方- 家族で海外での新しい挑戦を考えている方- 留学を通じて子どもの成長を促したいとお考えの方

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/