エクセディ、インド・ニューデリーで開催されるインド最大級のモビリティショー「Bharat Mobility Global Expo 2025」に初出展　電動2輪・3輪車用駆動ユニットを公開

株式会社エクセディ

自動車用マニュアルクラッチやトルクコンバータ、その他、建設・産業機械用製品、2輪車用クラッチなどの駆動系部品を、世界25ヶ国にある拠点で生産・販売をしている株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市／代表：吉永 徹也 以下エクセディ）は、 2025年1月18日（土）から21日（火）にインド・ニューデリーで開催される「Bharat Mobility Global Expo 2025: Auto Expo - The Components show」に初出展します。

エクセディは、駆動系部品の開発で培った摩擦・振動・流体のコア技術を活かし、変速機能によって高い登坂性能と高車速化を両立させた電動2輪・3輪車用駆動ユニットを開発しています。

今回の出展では、2段変速機を搭載した製品（2-Speed Drive Unit for 2/3-wheel BEV）と、CVT（無段変速機）を搭載した製品（CVT Drive Unit for 2/3-wheel BEV）の2種の駆動ユニットを展示します。

また2-Speed Drive Unit for 2/3-wheel BEVを搭載した2輪車も展示しますので、実際のサイズ感を会場でご確認いただけます。

会場にお越しの際は、ぜひ弊社ブース（H2-K15A）にお立ち寄りください。

■出展製品

・2-Speed Drive Unit for 2/3-wheel BEV

・CVT Drive Unit for 2/3-wheel BEV

・Single Speed Drive Unit for 2/3-wheel BEV

・Aster ”AST - Motor”

■開催概要

Bharat Mobility Global Expo 2025 : Auto Expo - The Components show

開催日：2025年1月18日（土）～21日（火）

会場：YASHOBHOOMI (India International Convention & Expo Centre)

ブース番号：H2-K15A

WEBサイト：https://www.bharat-mobility.com/

■エクセディについて

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

社 名：株式会社エクセディ

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役：吉永徹也

業 種 分 類：輸送用機器

設 立：1950年

市 場 名：東証プライム

従 業 員 数：3,212人（連結：14,654人）（2024年3月現在）

H P：https://www.exedy.com/ (https://www.exedy.com/)

■本件のお問い合わせについて

営業本部 ビジネス開発部 広報担当

TEL：072-822-9523

もしくはエクセディ 公式サイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

https://www.exedy.com/ja/