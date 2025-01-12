青森ひば精油を使った商品シリーズをアトレ川崎「みちのくフェア」にて販売
株式会社tappi.lab
株式会社tappi.labが運営する青森ひばの杜にて販売する、青森ひば精油を使用した消臭商品、
アトレ川崎 【POP UP SHOP】みちのくフェア 公式サイト
青森ひば精油を使った生活用品の企画・製造・販売を行う株式会社tappi.lab (本社：神奈川県川崎市、代表取締役：園田 孝一、以下当社)は2025年01月12日 (日) から2025年01月22日 (水)に、アトレ川崎 1Fツバキひろばで開催される「みちのくフェア」にて株式会社山福を通じて即売会を実施します。
日付：2025年01月12日 (日) ~ 2025年01月22日 (水)
時間：10:00 ~ 21:00
場所：アトレ川崎 1Fツバキひろば
販売商品について
株式会社tappi.labが運営する青森ひばの杜にて販売する、青森ひば精油を使用した消臭商品、
・ニオイトリMASH マルチスプレー 100ml / 300ml
・ニオイトリMASHUU For PET 100ml / 300ml
・ニオイトリMASH 置き型消臭ゲル
・ニオイトリMASHUU ヒバユノモト 50ml / 500ml
を会場限定で先行販売致します。また全商品ともにイベント特別価格での販売となっております。
アトレ川崎 【POP UP SHOP】みちのくフェア 公式サイト
https://www.atre.co.jp/kawasaki/news/4319/
青森ひばの杜公式サイト
https://tappilab.co.jp/