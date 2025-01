セントロメアが速く進化するしくみ-セントロメアクロマチンを標的にレトロトランスポゾンが転移する-〔東京大学,国立遺伝学研究所,北海道大学,岡山大学,京都産業大学〕

国立大学法人岡山大学

東京大学と国立遺伝学研究所、北海道大学、岡山大学、京都産業大学の共同研究成果プレスリリースです。

2025(令和7)年 1月 12日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

<発表のポイント>

- セントロメアの速い進化の要因の一つである、レトロトランスポゾンのセントロメア特異的な挿入について、鍵となるメカニズムを明らかにしました。- 多くの生物でセントロメア付近はレトロトランスポゾンに富むことがこれまで知られていましたが、今回、その機構として、レトロトランスポゾンがセントロメアクロマチンを標的としていることを示しました。- レトロトランスポゾンの動態をさらに知ることで、セントロメアやゲノムの進化におけるトランスポゾンの意義とインパクトについて明らかにできると期待されます。

◆概 要

東京大学大学院理学系研究科の塚原小百合特任研究員、角谷徹仁教授らによる研究グループは、サセックス大学のアレクサンドロス・ブシオス教授のグループをはじめ、パリ・サクレー大学、ケンブリッジ大学、国立遺伝学研究所、北海道大学、グレゴーメンデル研究所、岡山大学、京都産業大学の研究グループとの共同研究により、セントロメアの速い進化の要因であるレトロトランスポゾンの特異的挿入機構を示しました。

本件は、2025年1月7日に公開されました。

シロイヌナズナの近縁種Arabidopsis lyrataの花

◆論文情報

雑誌名:Nature

題 名:Centrophilic retrotransposon integration via CENH3 chromatin in Arabidopsis

著者名:Sayuri Tsukahara*, Alexandros Bousios*, Estela Perez-Roman, Sota Yamaguchi, Basile Leduque, Aimi Nakano, Matthew Naish, Akihisa Osakabe, Atsushi Toyoda, Hidetaka Ito, Alejandro Edera, Sayaka Tominaga, Juliarni, Kae Kato, Shoko Oda, Soichi Inagaki, Zdravko Lorković, Kiyotaka Nagaki, Frederic Berger, Akira Kawabe, Leandro Quadrana, Ian Henderson & Tetsuji Kakutani* (*責任著者)

DOI:10.1038/s41586-024-08319-7

URL:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08319-7

◆研究助成

本研究は、Human Frontier Science Program (HFSP) (RGP0025/2021)、 BBSRC (BB/V003984/1)、 科学技術振興機構 (JST) CREST (課題番号:JPMJCR15O1)、 さきがけ(課題番号:JPMJPR20K3)、 日本学術振興会科学研究費助成事業 (JSPS) 特別研究員奨励費(RPD)(課題番号:22KJ0502)、 学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成(先進ゲノム支援))(課題番号:22H04925)、 基盤研究(C)(課題番号:21K06284)、 特別推進研究(課題番号:21H04977)、 基盤研究(A)(課題番号:23H00365)、 Royal Society awards (UF160222、 RF/ERE/221032、 URF/R/221024、 RGF/R1/180006、 RGF/EA/201030、 and RF/ERE/210069)、 Centre National de la Recherche Scientifique (IRP SYNERTE)などの支援により実施されました。

◆発表者・研究者等情報

東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻

塚原 小百合 特任研究員

山口 颯太 修士課程大学院生

中野 藍美 修士課程大学院生(当時)

越阪部 晃永 特任助教

富永 さやか 学術専門職員(当時)

Juliarni 学術専門職員

小田 頌子 博士課程大学院生

稲垣 宗一 准教授

角谷 徹仁 教授



School of Life Sciences, University of Sussex, UK

Alexandros Bousios

Estela Perez-Roman



Institute of Plant Sciences Paris‐Saclay (IPS2), Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de la Recherche Agronomique, Universite Evry, Universite Paris‐Saclay, France

Basile Leduque

Alejandro Edera

Leandro Quadrana



Department of Plant Sciences, University of Cambridge, UK

Matthew Naish

Ian Henderson



情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 比較ゲノム解析研究室

豊田 敦 特任教授

総合遺伝研究系

加藤 夏恵 学術支援技術補佐員(当時)

北海道大学大学院理学研究院 生物科学部門

伊藤 秀臣 准教授



Gregor Mendel Institute (GMI), Austrian Academy of Sciences, Vienna BioCenter (VBC), Austria

Zdravko Lorković

Frederic Berger



岡山大学 資源植物科学研究所

長岐 清孝 准教授



京都産業大学 生命科学部

河邊 昭 教授

◆詳しい発表内容について

セントロメアが速く進化するしくみ―セントロメアクロマチンを標的にレトロトランスポゾンが転移する―

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250107-4.pdf



