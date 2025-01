【BMSG×ちゃんみな】ガールズグループオーディション「No No Girls」デビューメンバー決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション『No No Girls』を開催。その最終審査『No No Girls THE FINAL』が1月11日(土)にK Arena Yokohamaで開催された。

2万人に見守られながら、デビューグループとそのメンバーが決定した。

デビューグループ名は「HANA」。

メンバーはCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7名となった。

『No No Girls THE FINAL』はオーディションの最終審査ステージだけではなく、ちゃんみなによるスペシャルステージからスタートし、3次審査まで進んだ30名の候補者全員が5次審査までの楽曲を披露した。さらに、MCとして大島美幸(森三中)とガンバレルーヤによるユニット・MyM、スペシャルゲストとして倖田來未、(sic)boyが参加した。

最終審査は、KOKO、KOHARU、JISOO、MAHINA、YURIのAチーム、KOKONA、CHIKA、NAOKO、FUMINO、MOMOKAのBチームに分かれたグループ審査と1人1人の力を発揮するソロ審査の2つ。グループ審査では課題曲「Drop」、ソロ審査はそれぞれちゃんみなの楽曲から選曲しアレンジなども加えた楽曲を披露した。

全身全霊で歌う姿、脳裏に焼き付くほどの演出で会場を沸かせたMOMOKAの「PAIN IS BEAUTY」、ダンサー二人とともに物語が繰り広げらるようなパフォーマンスをしたMAHINAの「花火」、ポールダンスに挑戦して会場の雰囲気を一変させたKOKONAの「TO HATERS」、圧倒的な歌唱力と命を削るパフォーマンスを見せたCHIKAの「美人」はパフォーマンス後も会場が余韻に浸っていた。続いて、ピアノの弾き語りで隠してきた感情をさらけ出したFUMINOの「In the Flames」、まるでミュージカルに来ているような錯覚に陥るほど洗練されたパフォーマンスを見せたKOHARUの「ディスタンス」、魂を削りながら歌ったKOKOの「ダリア」、エレキギターに挑戦し音楽の楽しさを新しい角度で伝えたJISOOの「I’m Not OK」、圧倒的な実力をさらに進化させたNAOKOの「^_^」、そしてYURIの「ハレンチ」では世界観と時折見せるその笑顔が会場の時を止めた。10人がそれぞれ圧巻のパフォーマンスで美しく会場を魅了した。

約1時間の審査時間をかけて、ちゃんみなから最終審査パフォーマンスを披露した10人の候補者へのコメント、デビューメンバー発表が行われた。

緊張感が伝わる会場の中、「心を決めて、心をこめた審査をさせていただいた。」「前向きに彼女たちの人生にフォーカスしてベストな選定をした。」というちゃんみなとSKY-HI。

そして、Kアリーナ満員の観客の前でちゃんみなから10人の候補者それぞれへのコメントを送り、SKY-HIも総評の言葉を送った。

ついに、新しいガールズグループのデビューメンバーの発表。静かな会場にメンバーの名前だけが響き渡った。

名前を呼ばれたメンバーはCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA。

約1年間のオーディション期間、そして7,000名から7名がデビューメンバーとなり心境を語った。

CHIKA:「今までNOと言われた人生があるからこそ、音楽に対する思いが大きくなったからこそ、こんな素敵な場所に出会えました。人生って全部自分のためにあるんだなって思えたし、これからは誰かのために私が人生をかけて伝えていきたいです。」

NAOKO:「また一つ新しい夢ができました。もっともっとたくさんの人を幸せにできるアーティストになります。」

JISOO:「音楽は頑張ってもできない事もあるんだと思ってしまっていました。今振り返ると時間と努力が足りなかっただけだと気づきました。たくさんの人に作っていただいたチャンスを大事にしながら、これからも頑張ります。」

YURI:「今までやってきたことが嘘じゃなかったと信じることができましたし、皆さんに伝えることができたと思うと嬉しく思います。これからも努力を続けてたくさん伝えていきたいです。」

MOMOKA:「自分の中で止まっていた時計の針がやっと動き出すことができたかなと思っています。自分と向き合えたこのオーディションの一年はかけがえのないものでした。私はここから大きな一歩を歩みだして絶対にみんなの人生を変えるようなアーティストになります。」

KOHARU:「このオーディションは自分の人生の中で一番濃い時間でした。この自分を愛することができ始めました。もっと大きいアーティストになるのでまだまだ見届けてください。本当に意味で皆さんの生きる理由になりたいと思います。」

MAHINA:「この幸せな景色を見させていただきありがとうございます。まだまだ努力することがたくさんあるので努力を止めずにこれからも進んでいきたいです。笑顔になるきっかけになるアーティストになりたいです。」

涙を流しながら発した言葉たちは、彼女たちがNoを言われてきた過去があるからこそ会場全員の心に届いた。

さらにグループ名の発表。

「私がプロデュースをするガールズグループの名前は『HANA』です。」

「頑張って、頑張って、頑張って咲いたみんななのでHANAという名前にしました。枯れない花を私も一緒に作って見せます。」という強いメッセージをちゃんみなは添えた。

同時にHANAは最終審査の課題曲でもある「Drop」でプレデビューをすること、今春ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューをすること、さらにデビュー直前イベントが開催されることが発表され会場が期待と興奮で包まれた。

そして、フィナーレのパートではちゃんみなが「Good」を披露。続いてちゃんみなと最終審査に参加した10人で「SAD SONG」の歌唱。そして番組のテーマ曲である「NG」を30人の『No No Girls』メンバー全員とともに歌唱し『No No Gilrs THE FINAL』を締めくくった。

「No No Girls THE FINAL」の最終審査と審査発表の模様は、1月12日(日)14時からBMSG Official YouTube Channelにて一回限りで配信されたが、1月17日(金)20時公開の「No No Girls」第15話でもその様子が公開される。そして、No No Girls THE FINALの完全版は1月26日(日)18:00よりHuluで配信になる予定だ。ぜひチェックしていただきたい。

■HANA デビューメンバープロフィール

CHIKA

2004.8.31

NAOKO

2005.8.23

JISOO

2000.9.8

YURI

2006.8.24

MOMOKA

2004.4.27

KOHARU

2005.10.9

MAHINA

2009.3.25

■『No No Girls THE FINAL』セットリスト

M1. ちゃんみな「NG」

M2. ちゃんみな「美人」

M3. EDEL「キューティーハニー」(3次審査)

M4. Black Panther「BLACK DIAMOND」(3次審査)

M5. BURNIC-GIRLS「Heaven’s Drive」(3次審査)

M6. まるでざっそう「本能」(3次審査)

M7. Chapter「君が好き」(3次審査)

M8. Fantastic Girls「プレイバック Part2」(3次審査)

M9. C Team「不撓」(4次審査)

A Team「Mosquitone」(4次審査)

B Team「Princess」(4次審査)

M10. F Team「B」(4次審査)

G Team「You are the One」(4次審査)

M11. E Team「1,2,3」(4次審査)

D Team「GET OUT」(4次審査)

M12. KINISHY「Tiger」(5次審査)

M13. KINISHY「NG」(5次審査)

M14. Showy.「Tiger」(5次審査)

M15. Showy.「NG」(5次審査)

M16. B Team「Drop」

M17. A Team「Drop」

M18. MOMOKA「PAIN IS BEAUTY」

M19. MAHINA「花火」

M20. KOKONA「To HATERS」

M21. CHIKA「美人」

M22. FUMINO「In The Flames」

M23. KOKO「ダリア」

M24. KOHARU「ディスタンス」

M25. NAOKO「^_^」

M26. JISOO「I’m Not OK」

M27. YURI「ハレンチ」

M28. (sic)boy GUEST LIVE

M29. MyM GUEST LIVE

M30. 倖田來未 GUEST LIVE

M31. ちゃんみな「Good」

M32. ちゃんみな / No No Girls「SAD SONG」

M33. ちゃんみな / No No Girls「NG」

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube:https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X(旧Twitter):https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram:https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members

■HANA デビュー直前イベント

2025年3月23日(日)

[大阪] グランキューブ大阪 メインホール

2025年3月31日(月)

[埼玉] 大宮ソニックシティ 大ホール

チケット詳細

(受付期間:1月12日(日)16:30~1月23日(木)23:59)

HANA Official Fan Club会員先行:

https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members

B-Town<Architect>会員先行:

https://bmsg.shop/pages/b-town

■番組配信スケジュール

オーディション番組『No No Girls』

本編(YouTube):2024年10月4日(金)~ 毎週金曜日20:00配信

完全版(Hulu):2024年10月6日(日)~ 毎週日曜日12:00配信

公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ)

出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)

放送日時:2024年10月9日(水)~ 毎週水曜日24:59放送

■番組関連情報

【番組公式サイト】https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

【番組公式YouTube】https://www.youtube.com/c/BMSG_official

【Hulu公式サイト】https://www.hulu.jp/

【番組公式SNS】

X(旧Twitter):https://x.com/nonogirls_x/

Instagram:https://www.instagram.com/nonogirls_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@nonogirls_official

■オーディション番組『No No Girls』とは?

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまった本オーディション。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7,000通を超える応募が集まりました。

プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去があります。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていきます。参加者たちの人生が表れた“声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦をぜひご覧ください。