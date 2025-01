【イベントレポート】子ども専門オンライン英会話QQキッズが、二度目のアンバサダーオフ会を開催！

株式会社QQ English

株式会社QQ English (本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡 頼光)は、2024年12月22日、子ども専門オンライン英会話サービス「QQキッズ」の公式アンバサダーとして活躍する6名とそのお子様(5~11歳)を対象に、東京のQQ Englishオフィスにて「第2回QQキッズアンバサダーオフ会」を開催いたしました。

・QQキッズ公式アンバサダーとは?

QQキッズ公式アンバサダーは、QQキッズの受講者様の生の声を発信するためQQキッズを受講されているお子様・その保護者様の中から選ばれ、2023年7月にスタートしました。

日々のお子様の成長や悩み、英語教育のTIPSなどと合わせ、QQキッズの魅力を日々SNSで発信いただいております。

・QQキッズ公式アンバサダー二度目のオフ会

現在QQキッズ公式アンバサダーとして活躍している親子をご招待し、今回二度目のオフ会として開催をいたしました。

本イベントは、アンバサダー様とお子様に交流を通して楽しんでいただくと共に、保護者様の英語学習のサポートの様子と、QQキッズで日々英語学習をされているアンバサダーのお子様の成長の様子をお届けするために開催いたしました。

本記事では、当日の様子をレポートいたします。

【イベント概要】

日時:2024年12月22日(日)13時~16時

参加者数:6組13名(女子4名:男子3名 / お母様6名)

開催場所:QQEnglish新宿オフィス

・当日の様子

当日は、オフィスのロビーにて集合。

ご参加いただいたお子様は5歳~11歳の6組様でした。

オフィスに到着し、会場に着いたら名札を作成!

できた名札を見えやすい高さに着用できたら、いよいよイベントスタートです!

スタッフとフィリピン人教師からご挨拶をさせていただき、

そのあとはアンバサダー様とお子様の自己紹介をしていただきました。



普段のレッスンの成果があって、お子様たちは堂々と英語で名前や年齢、自分の趣味を発表することができました。

・ゲームタイム:イングリッシュクリスマスビンゴ

次は、親子合同のアクティビティ「イングリッシュクリスマスビンゴ」が始まりました。

教師からの英語のヒントを聞き、答え(ビンゴのモチーフ)を当てていきいます。

お子様たちはみんな打ち解けて、次々に手が上がっていました。

間違えてしまっても、教師からの「Nice try!」とポジティブなフィードバックがあり、皆様どんどんチャレンジしていきます。



お子様たちも箱からモチーフを引いて順番に英語でヒントを出していました。

ビンゴが出たら教師からクリスマスギフトのプレゼントをゲットできます。

英語でクリスマスのモチーフについて発表したり考えたりでき、クリスマスの知識を深めることができました。

・親子別アクティビティ

ビンゴの後は、お子様と保護者様はわかれて別々のお部屋でそれぞれのアクティビティを行いました。

・キッズ:クラフト(おうちバッグ制作)

お子様のアクティビティとして、半日おやこ留学体験でも好評だった「おうちバッグ」の制作を行いました。

教師と英語でやりとりをしながらクラフトを楽しみました。

皆さん、思い思いの素敵なおうちバッグを制作することができました!

・保護者:ママへインタビュー&リアル座談会~英語の伸びグラフ~

お隣のお部屋では、アンバサダーである保護者様が集まり、インタビューとリアル座談会を開催いたしました。

「お子様が好きなのは、どんな先生?」

「お子様がレッスンのやる気をなくしちゃったら、どうする?」

などお子様の英語学習をサポートするママたちならではの意見をたくさん伺いました。

こちらは公式Instagram(https://www.instagram.com/qqkids_jp/)や公式YouTube(https://www.youtube.com/@qqenglish_japan)などで発信予定ですので、どうぞ楽しみにお待ちください。

リアル座談会では、お子様の英語の伸びグラフを書いていただき、お子様がどんな時に英語がぐんと成長したか、これまでの英語の取り組みなどそれぞれ発表いただきました。

印象的だったのは、お子様一人ひとりに合った英語学習をお母さん方が探求して実践していらしたことです。



また、6組中2組の親子が最近QQEnglishの親子留学に行かれた方で、

「やはり留学に行くと、モチベーションがかなり上がった!おすすめ!」との声が印象的でした。

なお、座談会は普段QQEnglishの公式X(https://x.com/qqenglishjp)にて不定期開催中です。

開催情報はQQEnglishの公式X(https://x.com/qqenglishjp)にて発信しております。

・プレゼンテーション

最後は、親子合同でお子様が制作したおうちバッグのプレゼンテーションを行いました。

どんな点に工夫したか、作品に対しての思いをしっかりと英語で伝えることができました。

限られたお時間ではありましたが、教師とたくさん英語で交流し英語に触れ楽しんでいただきました。

イベント終了時には、開始時よりもハキハキと英語での発話が増えていらっしゃったお子様がとても多かったです。

お子様にとっても良い経験になっていましたら嬉しい限りです。

・参加者様の声

イベント後には、アンバサダーの皆様からありがたいご感想をたくさんいただきました。

その一部をご紹介いたします。

今回のイベントでは、アンバサダー様の活動の一環として「QQキッズの魅力をさらに多くの人に伝えていく」ことを目的に、教師との英語での交流を目一杯楽しんでいただきました。

また、初の試みである保護者様の対面式の座談会を開催し、お子様の英語学習についてのディスカッションをしていただくことができました。

アンバサダー様にとって有意義な時間になりましたことを心より願っております。

QQキッズでは今後、会員様、非会員様向けのオフラインイベントも開催予定です。

最新情報は、QQキッズ公式サイトやメールマガジンにてお知らせいたします。

・QQキッズについて

QQキッズは「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。

QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/

中学生専門オンライン英会話サービス QQジュニア

https://www.qqeng.com/lp/qqjunior/

QQキッズ アンバサダー一覧

https://www.qqeng.com/qqkids/ambassadors

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/