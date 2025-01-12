TVアニメ『地縛少年花子くん２』本日放送開始！原作：あいだいろ、監督：福井洋平、花子くん・つかさ役：緒方恵美ら、スタッフ・キャストによる「カウントダウンイラスト&メッセージ」を一挙公開

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株式会社アニメイトホールディングス


月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして1月12日（日）ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにてTVアニメ『地縛少年花子くん２』が放送される。



公式X（@hanakokun_info）では放送に向けた「カウントダウン」企画が1月6日（月）から1月12日（日）まで実施。原作のあいだいろをはじめ、福井洋平（監督）、伊藤麻由加（キャラクターデザイン）、緒方恵美（花子くん・つかさ役）、鬼頭明里（八尋寧々役）、千葉翔也（源 光役）、土岐隼一（蒼井 茜役）からのカウントダウンイラストやメッセージを公開した。




＜カウントダウンイラスト＆メッセージ＞



・あいだいろ（原作）






・福井洋平（監督）






・伊藤麻由加（キャラクターデザイン）






・土岐隼一（蒼井 茜役）






・千葉翔也（源 光役）






・鬼頭明里（八尋寧々役）






・緒方恵美（花子くん・つかさ役）







TVアニメ『地縛少年花子くん２』



■放送情報


1月12日（日）ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始



■配信情報



各配信プラットフォームにて順次配信開始！



・見放題配信


1月12日（日）ごご5時30分から


ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT



2025年1月14日（火）深夜0時から


J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA



・レンタル配信


2025年1月12日（日）ごご5時30分から


バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、



2025年1月14日（火）深夜0時から


J:COM STREAM、milplus、TELASA



・最新話無料配信


2025年1月12日（日）ごご5時30分から


ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT



2025年1月12日（日）よる8時30分から


ニコニコ生放送



※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。


※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。



■作品概要


＜イントロダクション＞



ねえ、知ってる？


かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。



旧校舎3階の女子トイレ。


そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。



呼び出し方はノックを3回。



そして――



「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？」



七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源 光。


2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。



ある日、花子くんは言う。


七不思議の中に裏切り者がいる、と。



寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。


二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……



一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰 桜、日向夏彦、


そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、


寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――



＜スタッフ＞



原作：あいだいろ（掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊）



監督：福井洋平


シリーズ構成：中西やすひろ


キャラクターデザイン：伊藤麻由加


怪異デザイン：岩畑剛一


プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎



背景美術：小倉工房


美術監督：小倉宏昌


ＣＧ監督：梅田拓也


色彩設計：多田早希


撮影監督：嶋田瑞帆


オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）



音響監督：飯田里樹


音響制作：HALF H ・ P STUDIO


録音調整：天野龍洋


音響効果：宅間麻姫


音楽：高木 洋


音楽制作：ポニーキャニオン



アニメーションプロデューサー：福田杏樹


アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）


製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会



＜キャスト＞



花子くん： 緒方恵美


八尋寧々：鬼頭明里


源 光：千葉翔也


源 輝：内田雄馬


蒼井 茜 ：土岐隼一


赤根 葵 ：佐藤未奈子



もっけ： 吉田有里、森永千才、金澤まい


ミツバ ：小林大紀


つかさ：緒方恵美


七峰 桜：安済知佳


日向夏彦：水島大宙


ヤコ： ゆかな


土籠： 津田健次郎



＜公式HP＞


「地縛少年花子くん」ポータルサイト


https://hanakokun.com/



「地縛少年花子くん２」HP


https://hanakokun.com/2nd/



＜公式SNS＞


・X（旧・Twitter）


「地縛少年花子くん」公式


@hanakokun_info


https://x.com/hanakokun_info



・TikTok


＠hanakokun_info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.tiktok.com/@hanakokun_info



・Instagram


＠hanakokun__info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.instagram.com/hanakokun__info/



※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。


(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会