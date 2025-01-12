TVアニメ『地縛少年花子くん２』本日放送開始！原作：あいだいろ、監督：福井洋平、花子くん・つかさ役：緒方恵美ら、スタッフ・キャストによる「カウントダウンイラスト&メッセージ」を一挙公開
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして1月12日（日）ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにてTVアニメ『地縛少年花子くん２』が放送される。
公式X（@hanakokun_info）では放送に向けた「カウントダウン」企画が1月6日（月）から1月12日（日）まで実施。原作のあいだいろをはじめ、福井洋平（監督）、伊藤麻由加（キャラクターデザイン）、緒方恵美（花子くん・つかさ役）、鬼頭明里（八尋寧々役）、千葉翔也（源 光役）、土岐隼一（蒼井 茜役）からのカウントダウンイラストやメッセージを公開した。
＜カウントダウンイラスト＆メッセージ＞
・あいだいろ（原作）
・福井洋平（監督）
・伊藤麻由加（キャラクターデザイン）
・土岐隼一（蒼井 茜役）
・千葉翔也（源 光役）
・鬼頭明里（八尋寧々役）
・緒方恵美（花子くん・つかさ役）
TVアニメ『地縛少年花子くん２』
■放送情報
1月12日（日）ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始
■配信情報
各配信プラットフォームにて順次配信開始！
・見放題配信
1月12日（日）ごご5時30分から
ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT
2025年1月14日（火）深夜0時から
J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA
・レンタル配信
2025年1月12日（日）ごご5時30分から
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、
2025年1月14日（火）深夜0時から
J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
2025年1月12日（日）ごご5時30分から
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT
2025年1月12日（日）よる8時30分から
ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
■作品概要
＜イントロダクション＞
ねえ、知ってる？
かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。
旧校舎3階の女子トイレ。
そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。
呼び出し方はノックを3回。
そして――
「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？」
七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源 光。
2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。
ある日、花子くんは言う。
七不思議の中に裏切り者がいる、と。
寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。
二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……
一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰 桜、日向夏彦、
そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、
寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――
＜スタッフ＞
原作：あいだいろ（掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊）
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
＜キャスト＞
花子くん： 緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
蒼井 茜 ：土岐隼一
赤根 葵 ：佐藤未奈子
もっけ： 吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ： ゆかな
土籠： 津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
@hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
＠hanakokun_info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会