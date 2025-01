小倉 唯、Newシングル「So☆Lucky」が2025年4月23日（水）に発売決定！新アーティスト写真やリリース記念イベント情報などが、一挙解禁！

日本コロムビア株式会社

声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、Newシングル「So☆Lucky」を2025年4月23日(水)にリリースすることが明らかになった。

本日、昭和女子大学 人見記念講堂にて開催された『Yui’s*company. 社員総会2025 ~あけおめ Rock you ☆ The time has come~』内で本人から発表されたもの。

合わせて、カラフルでキュートな衣装が印象的な新しいアーティスト写真も公開されている。

自身もサンドラ役として出演する、4月5日(土)より放送開始となるTVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~』のオープニングテーマに起用されている同楽曲は、作詞を小倉自身が、作曲・編曲を本田正樹(Dream Monster)が手掛けている。

ポップでキュートな楽曲「So☆Lucky」は、既に公開されているアニメ本PV第2弾で楽曲の一部を聴くことができるので、是非合わせてチェックして欲しい。

4月23日(水)に発売となるCDは、「So☆Lucky」MUSIC VIDEOやメイキング映像が収録されたBlu-rayが付属される初回限定盤A、ミニ写真集が付属される初回限定盤B、CDのみの通常盤の他、【スライム盤】にてリリースされる。

また、シングルの発売を記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙解禁されている。

更に、昨年に引き続き韓国でのミニライブ付きファンミーティングイベントを5月17日(土)に開催することが決定。

また、バースデーイベントを7月13日(日)にサンケイホールブリーゼ(大阪)、8月16日(土)にLINE CUBE SHIBUYA(東京)にて開催することも発表された。

どちらも詳細は後日発表されるとのことなので、続報を楽しみにしていて欲しい。

2025年の小倉 唯のアーティスト活動に引き続き、注目しよう。

◆リリース情報

2025年4月23日(水)発売

小倉 唯 Newシングル「So☆Lucky」

【初回限定盤A(CD+Blu-ray)】COZC-2164~5 \2,750(税込)

【初回限定盤B(CD+ミニ写真集)】COCC-18278 \2,200(税込)

【通常盤 CD Only】COCC-18279 \1,500(税込)

【スライム盤(CD Only)】COCC-18280 \1,300(税込)

*コロムビアミュージックショップ限定 アクリルキーホルダー付セットの発売も決定!

<CD収録内容>※初回限定盤A・B・通常盤 共通

・So☆Lucky

TVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~』オープニングテーマ

作詞:小倉 唯 作曲・編曲:本田正樹(Dream Monster)

を含む新曲2曲に各曲のInstrumentalを加えた全4曲を収録予定

<CD収録内容>※スライム盤

1.So☆Lucky

TVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~』オープニングテーマ

作詞:小倉 唯 作曲・編曲:本田正樹(Dream Monster)

2.So☆Lucky(TV Size)

3.So☆Lucky Instrumental

4.So☆Lucky(TV Size)Instrumental

<初回限定盤A Blu-ray収録内容>

・「So☆Lucky」MUSIC VIDEO

・メイキング映像

※収録内容は予定です。変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

◇Newシングル「So☆Lucky」購入者特典

アニメイト:初回限定盤A:ブロマイド/初回限定盤B:ブロマイド/通常盤:ブロマイド/スライム盤:ブロマイド

ゲーマーズ:初回限定盤A:ブロマイド/初回限定盤B:ブロマイド/通常盤:ブロマイド/スライム盤:ブロマイド

Amazon.co.jp:メガジャケ(各形態のジャケ絵柄)

TOWER RECORDS:ブロマイド

とらのあな:ブロマイド(全形態共通)

ネオ・ウィング:ブロマイド(全形態共通)

楽天ブックス:ブロマイド(全形態共通)

ソフマップ・アニメガ:ブロマイド(全形態共通)

コロムビアミュージックショップ:初回限定盤A:ブロマイド/初回限定盤B:ブロマイド/通常盤:ブロマイド/スライム盤:ブロマイド

Yui's*company.:全形態共通:アナザージャケット ※ファンクラブ会員の方限定 期間限定特典 (予約期間:4月6日(日)まで)

※初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の特典ブロマイドは小倉 唯本人の法人別の絵柄となり、複製サイン&メッセージが入ります。

※特典ブロマイドはすべてL判サイズとなります。

※特典はなくなり次第配布終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。

※スライム盤の特典絵柄は、アニメイト絵柄、ゲーマーズ絵柄、コロムビアミュージックショップ絵柄の3種を予定しております。

◇コロムビアミュージックショップ「So☆Lucky」アクリルキーホルダー付き限定セット

・「So☆Lucky」初回限定盤A:アクリルキーホルダー(絵柄A)付き限定セット \3950(税込)

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8532/

・「So☆Lucky」初回限定盤B:アクリルキーホルダー(絵柄B)付き限定セット \3400(税込)

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8533/

・「So☆Lucky」通常盤:アクリルキーホルダー(絵柄通常)付き限定セット \2700(税込)

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8534/

※購入者特典:各形態別絵柄ブロマイド(コロムビアミュージックショップオリジナル特典と共通)

※受注受付期間:1/11(土)21:00~3/16(日)23:59

詳細はコロムビアミュージックショップ各対象ページにてご確認ください。

◇リリース記念イベント

小倉 唯 Newシングル「So☆Lucky」発売記念イベント

1.予測のできない、この運命?!「So☆Lucky」ビンゴ大会&お見送り会

2.「So☆Lucky」お渡し会~あれれ☆まさかのサイン入り?!~

※お渡し会イベント各回にてお渡しするポスターに、直筆サイン・日付入りのアタリが1枚含まれています

小倉 唯 Newシングル「So☆Lucky」の発売を記念して、イベントの開催が決定しました!

各会場の応募対象法人など詳細をご確認頂き、奮ってご応募ください!

★イベント開催日時

◇「2025年春ゆいゆいLucky☆7ジャンボ小倉くじ」開催決定!

小倉 唯 Newシングル「So☆Lucky」の発売を記念して、ゆいゆいLucky☆7ジャンボ小倉くじの開催が決定!今作ではアクリルキーホルダー付き限定セットも対象作品に拡大!当選番号はネット配信生放送にて大発表します!奮ってのご応募をお待ちしております!

【対象店舗】

コロムビアミュージックショップ対象ページ

★対象ページはこちら>>>https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji25spring/

【参加方法】

コロムビアミュージックショップ対象ページでNewシングル「So☆Lucky」の対象商品をご予約頂きましたお客様にCD1枚につき1点、小倉くじ番号をご案内します。小倉くじ当選番号は生配信にて発表します。

【予約受付期間】

予約受付期間:1/11(土)21:00~3/16(日)23:59

ニックネーム登録期間:3/17(月)~4/6(日)23:59

小倉くじ番号のご案内:4/11(金)18:00頃

【当選景品】

特賞:唯ちゃんの生電話 1名様

Lucky☆7賞:ニックネーム&サイン入りA3ポスター 7名様

1等賞:ニックネーム入りのサイン入り告知ポスター…15名 ※対象:全形態

2等賞A:ニックネーム&サイン入りCDジャケット 初回限定盤A…5名 ※対象:初回限定盤A

2等賞B:ニックネーム&サイン入りCDジャケット 初回限定盤B…5名 ※対象:初回限定盤B

2等賞通:ニックネーム&サイン入りCDジャケット 通常盤…5名 ※対象:通常盤

対象ページにて詳細をご確認のうえお申込みください!

◆イベント情報

〇ミニライブ付きファンミーティング

5月17日(土)韓国

*詳細は後日お知らせしますので、お楽しみに!

〇小倉 唯 バースデーイベント2025(仮)

<大阪公演>7月13日(日)サンケイホールブリーゼ

<東京公演>8月16日(土)LINE CUBE SHIBUYA

*詳細は後日お知らせしますので、お楽しみに!

◆TVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~』

2025年4月5日(土)よりTV放送開始!

【アニメ公式サイト】 https://slime300-anime.com/

【公式X】 https://x.com/slime300_PR

<放送情報>

TOKYO MX 4月5日より毎週土曜日22:00~

BS11 4月5日より毎週土曜日22:00~

AT-X 4月5日より毎週土曜日21:30~

【リピート放送】毎週月曜日 29:00~/毎週土曜日 6:30~

配信情報は後日発表予定!

<キャスト>

アズサ:悠木 碧

ライカ:本渡 楓

ファルファ:千本木彩花

シャルシャ:田中美海

ハルカラ :原田彩楓

ベルゼブブ:沼倉愛美

フラットルテ:和氣あず未

ロザリー:杉山里穂

サンドラ:小倉 唯

ペコラ:田村ゆかり

<スタッフ>

原作:森田季節(GAノベル/SBクリエイティブ刊)

キャラクター原案:紅緒

監督:杉島邦久

シリーズ構成:福島直浩

キャラクターデザイン:兒玉ひかる

音楽:井内啓二

オープニングテーマ:小倉 唯 「So☆Lucky」

エンディングテーマ:大西亜玖璃「イニミニマニモ」

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:テディー

製作:喫茶魔女の家

本PV第2弾公開!

https://youtu.be/IzJFJt3bos8?si=YjfHm6JLC7QAaLp4

※オープニングテーマ「So☆Lucky」一部OA!

(C)森田季節・SBクリエイティブ/喫茶魔女の家

◆小倉 唯(おぐら ゆい)PROFILE

8月15日生まれ。群馬県出身。

代表作:

『ウマ娘 プリティーダービー』:マンハッタンカフェ役

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』:花里みのり役

『ポケットモンスター』:マリィ役

『HUGっと!プリキュア』:キュアエトワール役

『ワッチャプリマジ!』:はにたん役

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~』:サンドラ役

など

◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/

◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/

◆個人X @yui_ogura_815

◆Official X @OY_A_Official

◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/

◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial

◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233

◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official