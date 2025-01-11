ALIVESTAGE(イブステ) 大原 空役「堀田竜成」のNew Singleが2025年3月28日（金）発売決定！楽曲提供は多くのツキプロアーティストへ楽曲を提供している「じょん(滝沢 章)」!!
2.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」にて大原 空を演じてきた堀田竜成によるNew Singleが2025年3月28日（金）に発売決定しました！
大原 空所属のバンド「SOARA」が登場する「ALIVE」シリーズや、多くのツキプロアーティストへ楽曲を提供しているじょん(滝沢 章)書き下ろし楽曲を含む全2曲+インストゥルメンタルを収録予定！
またオリジナルブロマイドやリリースイベント参加応募券などの予約特典もございますので合わせてご確認ください。
予約は明日1月12日（日）10時より受付開始です！
商品情報
【タイトル】堀田竜成 New Single(楽曲提供：じょん(滝沢 章))
【発売日】2025年3月28日（金）
【品番】MOVC‐0442
【JANコード】4550621292736
【価格】1,650円（税込）
【発売元・販売元】株式会社ムービック
【内容】
＜Track List＞
1：タイトル未定(じょん(滝沢 章)書き下ろし楽曲) 歌：堀田竜成
作詞：堀田竜成 作曲：滝沢 章
2：タイトル未定 歌：堀田竜成
作詞・作曲：滝沢 章
3：タイトル未定(じょん(滝沢 章)書き下ろし楽曲) -Karaoke-
4：タイトル未定 -Karaoke-
<ケース内>
・ブックレット4P
【流通特典情報】
◆アニメイト・ステラワース・ムービック通販共通特典
オリジナルブロマイドL版
※2025年2月16日（日）までにご予約いただいた方対象
◆アニメイト有償特典
オリジナルブロマイド5枚セット
価格：1,100円（税込）／1,000円（税抜）
※本グッズの単独での販売はございません
※確実にお求めいただくには2025年2月16日(日)までのご予約をお勧めいたします。
◆アニメイトオリジナル特典
リリースイベント参加応募券
出演者：堀田竜成
開催日時：2025年6月28日（土）
会場：都内某所
※詳細は応募券をご確認ください
◇堀田竜成公式HP
https://www.ryusei.news/
◇堀田竜成公式X
https://x.com/ryusei_h1102
◇堀田竜成公式Instagram
https://www.instagram.com/ryusei.h1102/
◇2.5 次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」公式X
https://x.com/alive_stage
◇ツキノ芸能プロダクション公式X
https://x.com/tsukino_pro
◇ツキノ芸能プロダクション公式HP
https://tsukino-pro.com/
「ツキノ芸能プロダクション」とは
『ツキノ芸能プロダクション』は、ムービックが発売するCDシリーズをはじめとするメディアミックス作品において登場する、２.５次元に存在する架空の芸能事務所です。通称：ツキプロ。
2.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」とは
2.5次元に存在する芸能事務所「ツキノ芸能プロダクション」に所属する人気ユニット「SOARA」と「Growth」をメインとした物語『ALIVE（アライブ）』シリーズの舞台版、2.5次元ダンスライブ『ALIVESTAGE』（通称：イブステ）のこと。
(C)movic