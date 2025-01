「from ARGONAVIS SPECIAL LIVE 2025 - CROSSING STAGE -」 開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡那之)は、

1月11日(土)にTOKYO DOME CITY HALLにて開催いたしました、

【from ARGONAVIS SPECIAL LIVE 2025 - CROSSING STAGE -】についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より、TOKYO DOME CITY HALLにて【from ARGONAVIS SPECIAL LIVE 2025 - CROSSING STAGE -】(主催:株式会社ブシロードミュージック)を開催。

from ARGONAVISプロジェクトからは、Argonavis・風神RIZING!が出演。さらに、本プロジェクトに楽曲提供をいただいたことを縁に、FLOW・ROOKiEZ is PUNK‘Dも出演の超豪華ラインナップでお届け。各バンドの熱い音のぶつかり合いに、会場は終始大きな熱気に包まれていた。

★公演概要★

公演名:from ARGONAVIS SPECIAL LIVE 2025 - CROSSING STAGE -

日時:2025年1月11日(土)

開場 17:00 / 開演 18:00(予定)

会場:TOKYO DOME CITY HALL

出演:

Argonavis

七星 蓮:伊藤昌弘、五稜結人:日向大輔、的場航海:前田誠二、桔梗凛生:森嶋秀太、白石万浬:橋本祥平

風神RIZING!

神ノ島風太:中島ヨシキ、若草あおい:酒井広大

Support Member Gt.椿 大和:芝山武憲、Ba.早坂絋平:目黒郁也、Dr.五島 岬:RYOTA

FLOW

ROOKiEZ is PUNK'D

詳細:https://argo-bdp.com/live/post-40674/

★セットリスト★

01. GO!!!/FLOW feat. from ARGONAVIS、SHiNNOSUKE

02. COLORS/FLOW

03. 流星/FLOW

04. LOVE & JUSTICE/FLOW

05. Answer/FLOW

06. Sign/FLOW

07. GOLD/FLOW

08. フウライ出陣歌!/風神RIZING!

09. ランガンラン/風神RIZING!

10. FLYハイハイ /風神RIZING!

12. フウライパーティーバイブ/風神RIZING!

13. NAGASAKI讃歌/風神RIZING!

14. フウライ全力ジャンプ/風神RIZING!

15. IN MY WORLD/ROOKiEZ is PUNK‘D

16. リマインド/ROOKiEZ is PUNK‘D

17. IGNITION(Cover)/ROOKiEZ is PUNK‘D

18. song for…/ROOKiEZ is PUNK‘D

19. Party up/ROOKiEZ is PUNK‘D

20. リクライム/ROOKiEZ is PUNK‘D

21. コンプリケイション/ROOKiEZ is PUNK‘D

22. MILKY WAY/Argonavis

23. Reversal/Argonavis

24. JUNCTION/Argonavis

25. Y/Argonavis

26. Anthem/Argonavis

27. VOICE/Argonavis

28. ゴールライン/Argonavis

EN1. will/Argonavis

EN2. バンザイRIZING!!!/Argonavis・風神RIZING!・ROOKiEZ is PUNK‘D

★今後のLIVE情報★

2025年2月2日(日)開催

【from ARGONAVIS LIVE 2025 - Chaotic Stage -】

from ARGONAVISプロジェクトより、GYROAXIA・Fantôme Iris・εpsilonΦの3バンドが出演!

冬の寒さを吹き飛ばす、熱いパフォーマンスをお届けします!

公演詳細:https://argo-bdp.com/live/post-40681/

★リリース情報★

from ARGONAVIS 全バンドのミニライブが、2025年2月26日(水)から順次リリース!

各アルバム詳細:https://argo-bdp.com/music/

________________________________________

■「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris(ファントムイリス)」「風神RIZING!(フウジンライジング)」「εpsilonΦ(イプシロンファイ)」「ST//RAYRIDE(ストレイストライド)」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。

from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/

※ご紹介いただく際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ARGONAVIS project.

Photographer:白石達也