TKP¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×2025Ç¯2·î5Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥±ー¥Ôー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÌî µ®µ±¡¢°Ê²¼TKP)¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Åò²Ï¸¶Ä®¤Î½ÉÇñ¸¦½¤»ÜÀß¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤Ç²÷Å¬¤Ê¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î5Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ÇØ·Ê
½ÉÇñ¸¦½¤»ÜÀß¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¸¦½¤¤äÃÄÂÎÍÑÅÓ¤Î¥»¥ß¥Êー¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º£¸å¤Î´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¸«¿ø¤¨¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿Í¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦»ÜÀßÁ´ÂÎ¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÒ¼¼¿ô¤ò½¾Íè¤Î108¼¼¤«¤é55¼¼¤Ø¤È¸º¤é¤·¤Æ1¼¼¤¢¤¿¤ê¤ÎÌÌÀÑ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤Ê½ÉÇñ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»ÜÀß¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
- ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ì¡×
¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ì¡×¤ÏTKP¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¯¥Èー¥ì¡×¥·¥êー¥º¤Î¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²á¤´¤·Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤¿¤¤Êý¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÎ¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
- ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖInfinite Living¡×
¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖInfinite Living¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ê=Living¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡ÖÌµ¸Â¡Ê=Infinite¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- µÒ¼¼¤È´ÛÆâ»ÜÀß
¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë7¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3¼¼¤Ë¤ÏÅ·Á³²¹Àô¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¸»Àô³Ý¤±Î®¤·ÂßÀÚÉ÷Ï¤¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ÇÅò²Ï¸¶²¹Àô¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÂçÍá¾ì¤ä¥µ¥¦¥Ê¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¿Å²Ð¥°¥ê¥ë¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¿Å²Ð¡×¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Åò²Ï¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÌ£³Ð¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎµÙ·Æ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Àー¥Ä¤äËã¿ý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤ä²ñµÄ¼¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÜÀß¥¤¥áー¥¸¡ä
µÒ¼¼¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¡Ë¡¡
µÒ¼¼¡Ê¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¥ëー¥à¡Ë
µÒ¼¼¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ëー¥à¡Ë¡¡
µÒ¼¼¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ëー¥à¡Ê5³¬/6³¬¡Ë¡Ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸
¥Þ¥ë¥Á¥é¥¦¥ó¥¸¡¡
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥ê¥Ó¥ó¥°
¥á¥¤¥ó¥í¥Óー¡¡
¡¡¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¿Å²Ð¡×
ÂçÍá¾ì
ÂçÍá¾ì
- º£¸å¤ÎÅ¸³«
TKP¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ¸¦½¤»ö¶È¤ò»ö¶È¤Î¡ÖÂè2¤ÎÃì¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç·Ç¤²¤¿¡Ö3Ç¯´Ö¤Ç10»ÜÀß½ÐÅ¹¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢TKP¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ4»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯1·î20Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò¾ÅÆî ÄÔÆ²±ØÁ°¡Ó¡×¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¯¥Èー¥ìÅò²Ï¸¶¡×¤Î³«¶È¤Ë¤è¤ê¡¢TKP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡¢³«¶ÈÁ°»ÜÀß¤ò´Þ¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç5»ÜÀß¡¦492¼¼¡¢Á´¹ñ¤Ç29»ÜÀß¡¦3,850¼¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TKP¤Ïº£¸å¤â¡¢Á´¹ñ¤Î»ÜÀß¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä»ÜÀß±¿±Ä¡¦ÉÔÆ°»º³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ¸¦½¤»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤Ê¶õ´Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥±ー¥Ôー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÏÌî µ®µ±
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«È¬È¨Ä®8ÈÖÃÏ TKP»Ô¥öÃ«¥Ó¥ë2F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2005Ç¯8·î15Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§163²¯±ß¡Ê2024Ç¯2·îËö¸½ºß¡Ë
·è»»´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2·î
Ï¢·ëÇä¾å¹â¡¡¡¡¡§365²¯±ß(2024Ç¯2·î´ü)
Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô¡¡¡§1,909Ì¾¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¸½ºß¡Ë¢¨»þµë¼Ò°÷¡¦¥Ñー¥ÈÅùÎ×»þ¸ÛÍÑ¼Ô¤ò´Þ¤à
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§¡¦¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥Úー¥¹»ö¶È
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ¸¦½¤»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦BPO»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÎÁ°û¡¦¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.tkp.jp/
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Þ¤¿¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸åÈ¯»ö¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£