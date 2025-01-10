¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¢¥Ï¥êー¤ÎÁêËÀ¡¢¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×1·î11Æü(ÅÚ)ÅÐ¾ì
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º
¤ÎÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦
¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë
¥Ï¥êー¤ÎÁêËÀ¡¢¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò1·î11Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥êー¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ø¥É¥¦¥£
¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·
¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ー¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç
¤¤ë¥°¥Ã¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤ä¿¦¾ì¡¦³Ø¹»¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È
¤¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¯¡¢ÃéÀ¿¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÁêËÀ¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò
Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
- ¥¢¥Ñ¥ì¥ë
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä »Ò¤É¤âÍÑ¡¡4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Íã¤ò¹¤²¤¿¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤âÍÑ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡£100¡ó¥³¥Ã¥È¥ó¤Î½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§100cm, 110cm, 120cm,130cm,140 cm
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥·¥ã¥Ä¡¡8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Ùー¥¹¥«¥éー¤ËÀ±¤ÎÁíÊÁ¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢À±¹ß¤ëÌë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥¸¥ãー¥¸¡£
ÇØÃæ¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Á°¶»¤Ë¤ÏÍã¤ò¹¤²¤¿¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§XS,S,M,L,XL
¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Ñー¥«ー¡¡7,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°ÌÌ¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ñー¥«ー¡£¥½¥Õ¥È¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î½À¤é¤«¤¤¥¸¥ãー¥¸ÁÇºà¤Ë¡¢ ¶»¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÈÍã¤ò¹¤²¤¿¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§XS,S,M,L,XL
¥Û¥°¥ïー¥Ä T¥·¥ã¥Ä¡¡3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿Íµ¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£Ãå¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤100¡ó¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤Ç¡¢Á°¶»¤Ë¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡×¤Î»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¢±¦Âµ¤Ë¥Û¥°¥ïー¥Ä¾ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§XS,S,M,L,XL
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê1Â¡Ë¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Íã¤ò¹¤²¤¿¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤Î»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¤Ä¤ÞÀè¤È¤«¤«¤È¤Ë¤¢¤ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÌÊº®ËÂ¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§S (23-27cm)
¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñー¥ë»Å¾å¤²¤Î¾åÉÊ¤ÊÁÇºà¤È¡¢¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤¬±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥·¥å¥·¥å ¥»¥Ã¥È¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Ä°¦¤¤¥×¥ê¥ó¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¤Î¥·¥å¥·¥å£²¸Ä¥»¥Ã¥È¡£¥Í¥¤¥Óー¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Û¥°¥ïー¥Ä¾ë¤ÈÀ±¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬¡¢¥Ù¥Óー¥Ö¥ëー¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Îー¥È 2ºý¥»¥Ã¥È¡¡¡¡800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ù¥Óー¥Ö¥ëー¤È¥Í¥¤¥Óー¤ÎA6 ¥µ¥¤¥º¤Î2 ºý¤Î¥Îー¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤Ï¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆ©¤«¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ëÅÙ¤Ë¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤ÎÍ¥¤·¤¤Â¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Ý¥¹¥¿ー¡¡¡¡1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥é¥¥é¸÷¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥·¥ë¥Ðー¥Û¥¤¥ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿A3 ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡£¥Û¥°¥ïー¥Ä¾ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÇØ·Ê¤ËÍã¤ò¹¤²¤ë¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥ー¥Á¥§ー¥ó¡Êº¸¡Ë¡¡¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡ÊÃæ¡Ë¡¡¡¡1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê±¦¡Ë¡¡800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¾®ÊªÎà¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ø¥É¥¦¥£¥°¥â¥Áー¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤´¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーË¬Ìä¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Ô¥ó ÊÉ³Ý¤±ÍÑ ¡¡6,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ
Íã¤ò¹¤²¤Æ¶õ¤òÈô¤Ö¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÂç¥Ô¥ó¡£¹¤²¤¿Íã¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤«¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âËÜ¥·¥êー¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
- ¥Ûー¥à¥¦¥§¥¢
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¡6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤ä¥Û¥°¥ïー¥Ä¤Î¡ÖH¡×¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£³°Â¦¤Î¥·¥Ã¥Ñー¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¡Ç½¤âÍ¥¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²£38cm¡¢½Ä42cm¡¢»ý¤Á¼ê28 cm¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Ç¸ª¤Ë¤â¤«¤±¤ä¤¹¤¤ÊØÍø¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¡2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¤¤¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¤ÎÆ«´ï¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä¾ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ìë¶õ¤òÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊª¤ò°û¤ß´³¤»¤Ð¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë±£¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥Ø¥É¥¦¥£¥° ¥¿¥ó¥Ö¥éー 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤¯±©¤ò¹¤²¤¿¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤¬°õ¾ÝÅª¡£¼þ¤ê¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¥Û¥°¥ïー¥Ä ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ½é¡¢¥«ー¥É¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡£ID¥«ー¥É¤äÄê´ü·ô¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¥Õー¥ÉºÇ¿·¾ðÊó
2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ÄêÈÖ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬²Ã¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¶µ¼ø¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ò½é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥á¥Ë¥åー¡Û
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Õ¥§¡¡～¥ì¥â¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥Õ¥ìー¥Ðー～¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¹»Ä¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ë¥ï¥È¥³¤Î¾ó¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ä¡¢¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤ÎÌÊ¤¢¤á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÉ¦¡¢ÉÔ»àÄ»¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¯¥êー¥à¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Î¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¥ì¥â¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ã¥¤¤Î¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÅÙ¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÆé¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡¡550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËâË¡Ìô³Ø¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÆé¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¹õ¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÂçÆé¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë±ì¤ò¥Þ¥ó¥´ーÉ÷Ì£¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥é¥º¥Ù¥êー¡¢¥Þ¥ó¥´ー¥½ー¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥Ã¥°¥«¥Õ¥§ ¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡¡～¥¢¥µ¥¤ー&¥Ö¥ëー¥Ù¥êー～¡¡950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥í¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë»ç¤È¥´ー¥ë¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿·ºî¤Î¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡£¥Ùー¥¹¤Ï¥¢¥µ¥¤ー¥èー¥°¥ë¥È¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥á¥Ë¥åー¡Û
¥¢¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¶µ¼ø¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¥¢¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¶µ¼ø¤Î¹»Â§¥¯¥Ã¥ー
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶µ°éÎá¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤ÇÉ½¸½¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Þ¥«¥í¥ó
¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó
¥Ù¥êー¥È¥é¥¤¥Õ¥ë
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥Ù¥êー¤È¥Ôー¥Á¥¼¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥È
¹ÈÃã¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×
Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤·¡¢ºÌ¤ê¤è¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¤Ï
¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ï¡¢2023Ç¯£¶·î16Æü(¶â)¤Ë¤È¤·¤Þ¤¨¤óÀ×ÃÏ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂç¹´Ö¡¢¥À¥¤¥¢¥´¥ó²£Ãú¡¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¿¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¶¤¤¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ËâË¡Æ°Êª¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Û¤¦¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¿ー¥Óー¥ë¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¥°¥ïー¥Ä¤ÎÏ²¼¤ÇÆ°¤¯¾ÓÁü²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¤Î´Ñ½°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ë¤Ï¡¢13¤Î¥Æー¥Þ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÏÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿1,500¤òÄ¶¤¨¤ë¾®Æ»¶ñ¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ëー¥Ç¥åー¥¯¥¹¡¢ ¥ª¥ê¥Ð¥ó¥Àー¤ÎÅ¹¡¢¥Õ¥íー¥ê¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥Ã¥Ä½ñÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥¤¥¢¥´¥ó²£Ãú¤Î¿ô¡¹¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ê¤É±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï½é¤Î¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Î²°Æâ·¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤ò¤Þ¤ï¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢£´»þ´Ö¤Û¤ÉÍ×¤·¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¥í¥ó¥É¥ó - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤ÎÀ®¸ù¤ËÂ³¤¡¢¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¡§¡¡https://www.wbstudiotour.jp/
¢§ºÇ¿·¾ðÊóÆþ¼ê¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªµÒÍÍÅÐÏ¿URL ¡¡¡¡ ¡§¡¡https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/
¢£¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¡¡https://twitter.com/wbtourtokyo¡¡(@wbtourtokyo)
¡ü¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡https://www.wbstudiotour.jp/
¢£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
11ºÐ¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤¬¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¸°¤ÈÎÎÃÏ¤ÎÈÖ¿Í¡¢¥ë¥Ó¥¦¥¹¡¦¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÇ¯·î¤ÏÎ®¤ì¡¢¥Ï¥êー¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎËÁ¸±¤Ï¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¡Èº¯À×¡É¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿º£¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·ºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J.K.¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¿Ê²½¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤éÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8ºî¤â¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ÈÁÔÂç¤Ê3ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ÏÉñÂæ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Ýー¥È¥ー¡¦¥²ー¥à¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ËâË¡³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦5¥«½ê¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò´Þ¤à¡¢ÁÔÂç¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤ÎÂÎ¸³¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Î¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡×¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤È¾ì½ê¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿²è´üÅª¤Ê¥Ä¥¢ーÂÎ¸³¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ê¥Æー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à 9 3/4¡×¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¡Ö¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¥í¥ó¥É¥ó ¡¾¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ ¡¾¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÈëÌ©¤òÂÎ¸³¤·¡¢ËâË¡»È¤¤¤â¥Þ¥°¥ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¸¶ºî¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤¯HBO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤¬»ÏÆ°¤·¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ò¤í¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¿·Á¯¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËâË¡¤òÃµµá¤·¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÌ¥ÏÇ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ÈÆÃ½¸¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/
¢£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー(Nasdaq:WBD)¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òËä¤á¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£