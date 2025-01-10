LA È¯¡¢¥Ç¥¤¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡ØCouture¡Ù¤è¤ê¡¢Jewel Cap¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖSIGNATURE¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì

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SIGNATURE II
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¾¦ÉÊÌ¾¡§Signature II - Chicago White Sox / Black
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¾¦ÉÊÌ¾¡§Signature II - Houston Astros / Navy
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