1/29¡Ê¿å¡ËÀ¸ÊüÁ÷¡ª°æ¾åË§Íº¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×2·î¸ø±é¤ÎÄë¹ñ·à¾ì CONCERT¡ØTHE BEST New HISTORY COMING¡Ù¤è¤ê°ìÏ©¿¿µ±¡¢±º°æ·ò¼£¡¢Ê¿Ìî°½¡¢ÀÐÀîÁµ¤¬½Ð±é
¡¡WOWOW¡ß°æ¾åË§Íº¤Ë¤è¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÖÁÈ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª°æ¾åË§Íº¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ØË§Íº¤Î¥ß¥åー¡Ù¡×¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿WOWOW¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¡¦°æ¾åË§Íº¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¡£°æ¾å¼«¿È¤¬¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ ¡ÈÀ¸ÊüÁ÷¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î ¡È¤¤¤Þ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Èー¥¯¡õ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¤À¡£1/29(¿å)¸á¸å10»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷#20¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì CONCERT¡ØTHE BEST New HISTORY COMING¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÏ©¿¿µ±¡¢±º°æ·ò¼£¡¢Ê¿Ìî°½¡¢ÀÐÀîÁµ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î°Ù¥¯¥íー¥º¤¹¤ëÄë¹ñ·à¾ì¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡ØTHE BEST New HISTORY COMING¡Ù¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ÍÍ¼°¤Î½éÂå¤Î°¼à¥¤Ê°Õ¾¢¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢1966Ç¯¤Ë°µÅÝÅª¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê»Ñ¤Ç³«¾ì¤·¤¿Äë¹ñ·à¾ì¡£¡Ö¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¾ï¤ËËÜÊª¤Îµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¡¢350ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È±é·à¤ò¾å±é¤·¤ÆÆüËÜ¤Î±é·à»Ë¤òË¤«¤Ë¾þ¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÀ¤³¦¤ËÂ¿¤¯¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë·à¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£°æ¾å¤Ï¡¢±º°æ¤È¶¦¤ËÁ´ÆüÄø¤Ë¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°ìÏ©¤ÏD¡¦E¡¦F¡¦G¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¡¢Ê¿Ìî¤ÏA¡¦B¡¦C¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¡¢ÀÐÀî¤ÏE¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤È£´¿Í¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¦±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£°ìÏ©¤È¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¥ë¥É¥ë¥ÕÌò¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡¢2000Ç¯¾å±é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¡£2001Ç¯¡¢2005Ç¯¤ÎºÆ±é¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥¶¡¦¥é¥¹¥È¡¦¥¥¹¡Ù¤Î2012Ç¯¾å±éÈÇ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¤ÎÊüÁ÷²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë±º°æ¤È¤ÏÄë¹ñ·à¾ì¤Ç£³ÅÙ¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2008Ç¯¾å±é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ë¥É¥ë¥Õ ¥¶¡¦¥é¥¹¥È¡¦¥¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¥ë¥É¥ë¥ÕÌò¡¢±º°æ¤¬¥Õ¥§¥¤¥Õ¥¡ーÌò¡£2013Ç¯¾å±é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¥·¥É¥Ëー¡¦¥«ー¥È¥óÌò¡¢±º°æ¤¬¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Àー¥ËーÌò¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¬¥¤¥º¡õ¥Éー¥ë¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¥¹¥«¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥½¥óÌò¡¢±º°æ¤¬¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ç¥È¥í¥¤¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£Ê¿Ìî¤È¤Ï¡¢°æ¾å¤¬2002Ç¯½é±é～2014Ç¯¤Þ¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°Ìò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤Ç¡¢2014Ç¯¤ËÊ¿Ìî¤¬¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥§Ìò¤ò±é¤¸¶¦±é¡£ÀÐÀî¤È¤Ï¡¢ 2005Ç¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡Ù¡¢2006Ç¯～2007Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢°æ¾å¡¢°ìÏ©¡¢Ê¿Ìî¤Ï2020Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µー¥È¡ØTHE MUSICAL CONCERT at IMPERIAL THEATER¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢°æ¾å¤ä¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅÁ°¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤Äë·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£°æ¾å¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤Ëé¬é¯¤ò¼êÅÏ¤¹¡¢¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ú°ìÏ©¿¿µ±¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
°æ¾åË§Íº¤¯¤ó¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢Äë·à¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ Äë·à¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µー¥È¡¢¤½¤·¤ÆË§Íº¤¯¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤Ë²¿¤«¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¤Ç¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç³ØÀ¸¤ÎË§Íº¤¯¤ó¤Î¿ð¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)À¸ÊüÁ÷¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú±º°æ·ò¼£¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ë§Íº¤µ¤ó¤È¡ØÄë·à¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¡õ¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÏÄ¹´ü¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¸÷±É¤Î¶Ë¤ß¡ª¡ª¡ª¤½¤³¤Ë¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×¡ª¡ª¤·¤«¤â¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¡ª¡ª¡ª¿·Ç¯Áá¡¹¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤ä¡ª¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
¡ÚÊ¿Ìî°½¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
À¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë§Íº¤µ¤ó¤ÎÌ¾ MC ¤ËÍê¤ê¤Ä¤Ä¡¢Äë·àºÇ¸å¤Î±éÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ªË§Íº¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½é¶¦±é¤Î¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£Ë§Íº¤µ¤ó¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£WOWOW¤µ¤ó¤Î¡ÖËÍ¤é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡×¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÀÐÀîÁµ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
°ÊÁ°WOWOW¤ÎÈÖÁÈ¤Ç2¿Í¤Ç¡Ö¥«¥Õ¥§¥½¥ó¥°¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¸æÌµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§Ž¡Ë§Íº·¯¤ÈÂ³Ý¤±5Ç¯¿¶¤ê¡¢°ìÏ©¤µ¤ó¤È¤âËÜÅö¤Ëµ×¤·¿¶¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹Ž¡
°½¤Á¤ã¤ó¡ª·ò¼£¡ª¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ÍŽ¡³§¤µ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤°ì»þ¤ò¡ª¡ª¡ª
¡úÈÖÁÈ¾ðÊó¡ú
À¸ÊüÁ÷¡ª°æ¾åË§Íº¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ïー¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×#20
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¡§1/29(¿å)¸á¸å10:00 [WOWOW¥é¥¤¥Ö][WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É]¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ß
WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢2/2(Æü)¸áÁ°0:00¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®
MC¡§°æ¾åË§Íº
¥²¥¹¥È¡§°ìÏ©¿¿µ±¡¢±º°æ·ò¼£¡¢Ê¿Ìî°½¡¢ÀÐÀîÁµ
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§ºî¶Ê¡¦µµÅÄÀ¿¼£¡¢ºî»ì¡¦°æ¾åË§Íº
SNS¡§¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×¸ø¼°X https://x.com/wow_yoshimu
¡¡¡¡¡¡¡ÖË§Íº¤Î¥ß¥åー¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/wow_yoshimu/
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.wowow.co.jp/detail/188690