¡Ú°ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯¡Û¥·¥Ë¥¢½»Âð³«È¯»ö¶ÈÂè°ìÃÆ¡¦½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤¬½×¹©
°ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ ÅµÃË¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢½»Âð³«È¯»ö¶ÈÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¼Ì¿¿
Åö»ÜÀß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬·úÊª¤ò³«È¯¤·¡¢½×¹©»þ¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¥¹¥ー¥à¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âì»³ ¿¿Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ûー¥à¥°¥é¥ó¥À¿åÁ°»û¡×¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î11Æü¤Ë³«¶È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯¤Ï¡¢½¾Á°¤«¤é¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÊ¬¾ù¡¦ÄÂÂß½»Âð¤ª¤è¤ÓÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë³«È¯»ö¶ÈÅù¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥·¥Ë¥¢½»Âð³«È¯»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÌÜÏÀ¤à¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ËÜ»ö¶È¤Ø»²Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëÅö»ÜÀß¤Ï¡¢JR¡Ö·§ËÜ¡×±Ø¤«¤é3±Ø¤ÎJR¡Ö¿·¿åÁ°»û¡×±ØÅÌÊâ4Ê¬¤ÈÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´Ç¸î¿¦°÷¤¬365Æü24»þ´ÖÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê´Ä¶¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤¤¡¢·§ËÜ¾ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¥Èー¥óÄ´¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÀÐ³À¤ä¾ëÊÉ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿åÁ°»ûÀ®¼ñ±à¡Ê¿åÁ°»û¸ø±à¡Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÃæÄí¤ä²°¾åÄí±à¤òÀß¤±¤¿¤Û¤«¡¢³«Êü´¶¤¢¤ë¿áÈ´¤È¾åÉÊ¤Ê²È¶ñ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Æ¥£ー¥ëー¥àÅù¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÍÑ»ÜÀß¡Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
¶¦ÍÑ»ÜÀß¡Ê¥Æ¥£ー¥ëー¥à¡Ë
°ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·¥Ë¥¢½»Âð¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Êª·ï³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/47364/table/81_1_63eea7b9722d82153353289e574ff50a.jpg ]
»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë ¥±¥¢¤ÎHP¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_kumamoto/kumamoto/home_gd-suizenji