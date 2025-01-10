Éô³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ëÂè6À¤Âå¡Ø¥Ú¥ìー¥À¡Ù2025Ç¯1·î21Æü ÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ë¥Æ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì±½©À¶»Ë¡¢°Ê²¼¡¢¥â¥ë¥Æ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¡Ø¥Ú¥ìー¥À¡Ù¤ò5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯1·î21Æü(²Ð)¤«¤é½Ð²Ù³«»Ï¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ú¥ìー¥À¡Ù¤Ï1991Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Éô³èÆ°¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÉô³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë»î¹çµå¡¢Îý½¬µå¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¡Ø¥Ú¥ìー¥À¡Ù¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò¡Ø¥µ¥Ã¥«ー¤Ë°ì¿´¡Ù¤È¤·¡¢¥×¥ìー¥äー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÆÆÄ¡¦¥³ー¥Á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Êµµ¹Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢ÂÑµ×À¡¢Ä¶ÄãµÛ¿åÀ¡¢¿¿µåÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºòº£Áý²Ã¤¹¤ë¿Í¹©¼Ç¤Ë¤ª¤±¤ë¹â²¹²½¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ø¤È²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½Èé¤äÆâÉôÊä¶¯ÁØ¤Î¥Ð¥Ã¥¥ó¥°ÉÛÉôÊ¬¤ËºÆÀ¸ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ë¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÊª¤Î´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤¤¤Ä¤â¿ÍÀ¸¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- À½ÉÊÆÃÄ¹
1. ÂÑµ×À¤Î¸þ¾å
ºòº£Áý¤¨Â³¤±¤ë¿Í¹©¼Ç¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë°Ù
¥é¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¥«ー¥«¥¹ÉôÊ¬¤òÂÑÇ®À¤Î¤¢¤ë
ÁÇºà¤Ë²þÎÉ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êËÄÄ¥¤òÍÞ¤¨¡¢¹â²¹´Ä¶¤Ç¡¡
µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉâ¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
É½Èé¤Î剝¤¬¤ì¤Ë¤¯¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*Åö¼ÒÈæ
2¡¥´Ä¶Éé²ÙÂÐºö
É½Èé¤äÆâÉôÊä¶¯ÁØ¤Î¥Ð¥Ã¥¥ó¥°ÉÛÉôÊ¬¤ËºÆÀ¸
ÁÇºà(ºÆÀ¸PET¤òº®¹ç¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÉÔ¿¥ÉÛ)¤ò»ÈÍÑ
¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥¼Á¼Â¹ä·ò¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦
¡¡¡¡¥×¥ìー¥äー¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÅÁÅý¤Îµµ¹Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ú¥ìー¥À¥í¥´¤ÎÊ¸»úÃæ¿´ÉôÊ¬¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢ÀèÆ¬¤ÈËöÈø¤ò±äÄ¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ä¤¬¤¢¤ê²£°ìÄ¾Àþ¤Î¼´¤¬¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ø¡£¸Þ³Ñ·Á¥Ñ¥Í¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡È¹â¤¤Ì¿ÃæÎ¨¡É¡ÈÆÍ¤»É¤¹¡É¤òÉ½¤¹µÝÌð¤ÎÌð¤¸¤ê¤ä¿ÏÀè¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À½ÉÊ³µÍ×
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Üー¥ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Üー¥ë¡¢¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤òÅ¸³«
¥Ú¥ìー¥ÀÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://shop.moltensports.jp/pages/pelada
- »ÈÍÑÍ½ÄêÂç²ñ
Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡Ë
- ÎòÂå¥Ú¥ìー¥À
1991Ç¯¡¢¼êË¥¤¤¤Îµµ¹Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢½éÂå¥Ú¥ìー¥À
J¥êー¥°È¯Â¤¹¤ë2Ç¯Á°¡¢¥â¥ë¥Æ¥ó¤¬80Ç¯Âå¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¼êË¥¤¤À½Çò¹õµµ¹Ã¥Üー¥ë¡×¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÎÅØÎÏ¤¬¥«¥¿¥Á¤Ë¡£
°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ë³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤äÂÎ°é¼ø¶ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2002Ç¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀÇ½¤ò°ì¿·¤·¤¿2ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À
Áª¼ê¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Éô³è¤ÎÄêÈÖ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÄêÃå¤·¤¿¥Ú¥ìー¥À¡£¥æー¥¶ー¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥ë¥Æ¥ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò³«È¯¤Ë³è¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡¢¤µ¤é¤ËµÛ¿åÀ¤äÂÑµ×À¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿2ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¡¢¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜ¤Î3ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À
¥Ñ¥Í¥ëÆ±»Î¤òÇ®°µÃå¤·¤¿¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿µåÀ¡¢µÛ¿åÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢ÁàºîÀ¡¢ÂÑËàÌ×À¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡¢¿Ê²½¤·¤¿3ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2013Ç¯¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë£´ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À
ÄêÈÖ¤Îµµ¹Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¹õµµ¹Ã¤Ë¤¯¤µ¤Ó·Á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò»Ü¤·¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÉ½¸½¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤â¡¢Ä¶ÄãµÛ¿åÀ¡¢¶Ñ°ìÀ¤ä¿¿µåÀ¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë5ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À
ÄêÈÖ¤Îµµ¹Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ú¥ìー¥À¥í¥´¤òÂçÊ¸»ú¤«¤é¾®Ê¸»ú¤Ëºþ¿·¡£¤µ¤é¤ËÄãËà»¤¥Ð¥ë¥Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤ÃíÆþ»þ¤ÎËà»¤ÎÏ¤¬Äã¸º¡ÊÅö¼ÒÈæ Ìó40¡ó¸º¡Ë¤·¡¢¥Ð¥ë¥Ö¤¬½ý¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÁÅý¤ÈÀè¿Ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿5ÂåÌÜ¥Ú¥ìー¥À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ë¥Æ¥ó ¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥ë¥Æ¥ó¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ»ö¶È¤Ï¡¢1958Ç¯¤è¤ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Ð¥ìー¡¡¥Üー¥ë¤Ê¤É¶¥µ»ÍÑ¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ìー¥äー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ê¥³ー¥Á¡¢´ÉÍý¼Ô¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡Ë¤¬¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÊª¤Î´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤¤¤Ä¤â¿ÍÀ¸¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ë¥Æ¥ó¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ»ö¶È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.molten.co.jp/sports/jp/
¥â¥ë¥Æ¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.moltensports.jp/
¥â¥ë¥Æ¥ó ¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ»ö¶È¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤äÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÉáµÚ¤È¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömolten B¡Ü(¥Óー¡¦¥×¥é¥¹)(https://www.molten-b-plus.com/)¡×¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·Ð¸³³Êº¹¤òËä¤á¡¢¶µ°é¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¡ÖMY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)¡×¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤ÎÂÎ¸³³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Arch to Hoop ²Æì(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)¡×¤Ø¤Î»²²è¡¢¡È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤è¤¦¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂ³¤±¤è¤¦¡É¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë½÷»Ò¥¹¥Ýー¥Ä·ÑÂ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖKeep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)¡×¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¤ÎºàÎÁ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ë¥Æ¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×
¶¥µ»ÍÑ¥Üー¥ë¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆâÉô¤Î¶õµ¤°µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡ÖÃæ¶õÂÎµ»½Ñ¡×¤È¡¢¥´¥à¡¦¼ù»é¤Ê¤É¤Î¹âÊ¬»ÒÁÇºà¤ò°·¤¦¡Ö¹âÊ¬»Ò²½³Ø¡×¤Î2¤Ä¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»ÍÑ¥Üー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ»ö¶È¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ãµ¡´ï»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¤È³Ø½Ñ¸¦µæ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÃ´¤¤¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦»º¶ÈÍÑÉÊ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Éâ»·¶¶¤ä¶¶ÎÂÍÑ¥´¥à»Ù¾µ¤Î¤Û¤«¼Ò²ñ´ðÈ×¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ê ºß ÃÏ¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¾¶è´Ñ²»¿·Ä®»ÍÃúÌÜ10-97-21
Àß Î©¡§1958Ç¯11·î1Æü
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô Ì±½©À¶»Ë
»ñ ËÜ ¶â¡§3²¯1,614Ëü±ß
½¾ ¶È °÷¡§Ã±ÂÎ 673¿Í¡Ê2023Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¡¢¥°¥ëー¥×3,100¿Í
¼ÒÌ¾Í³Íè¡§molten¤È¤Ïmelt¤Î²áµîÊ¬»ì¤Ç¡¢"ÍÏ²ò¤¹¤ë¡¢ÃòÂ¤¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢"¸Å¤¤¤â¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÃ¦Èé¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
U R L¡§https://www.molten.co.jp/¡¡