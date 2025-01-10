¡ÖWeWork ÆüÈæÃ«¥Ñー¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Ø¤ÎËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÀî Îõ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡¢ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡ÖWeWork ÆüÈæÃ«¥Ñー¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç°ÊÁ°¤è¤ê¥³¥¢¥¿¥¤¥à¤Ê¤·¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¡¢²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÆ¯¤¯»þ´Ö¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬½µ£±²óÄøÅÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½Ð¶Ð¤·¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ÈÍÆ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¼Ò°÷¤ÎÁý²Ã¤ä¿·¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ÎÆ°¤¤ä¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤Î¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢ÀßÈ÷¤äÎ©ÃÏ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò ¡ÖWeWork ÆüÈæÃ«¥Ñー¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³µÍ×¡ä
¡¦½êºßÃÏ
¢©100-0011
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-6
ÆüÈæÃ«¥Ñー¥¯¥Õ¥í¥ó¥È 19³¬¡Ê WeWork Æâ¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
Åìµþ¥á¥È¥í ÀéÂåÅÄÀþ¡¦ÆüÈæÃ«Àþ¡¦´Ý¥ÎÆâÀþ¡¡²â¥ö´Ø±Ø¡¡Ä¾·ë
ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¡¡Æâ¹¬Ä®±Ø¡¡Ä¾·ë
Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ¡¡¸×¥ÎÌç±Ø¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ¡¡¿·¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ7Ê¬
ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ ¿·¶¶±Ø¡¡ ÅÌÊâ7Ê¬
JR ³ÆÀþ¡¡¿·¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ9Ê¬
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦¤´½Ëµ·¡¦½Ë²ÖÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¶à¤ó¤Ç¤´¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¡Ú¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬»È¤¤¤¿¤¤No. 1¡×¢¨Ë¡¿Í¸þ¤±¼ÖÎ¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmartDrive Fleet¡×(https://smartdrive.co.jp/fleet/)
Áö¹Ô¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¡¦ÃßÀÑ¡¦³èÍÑ¡ÖMobility Data Platform¡×(https://smartdrive.co.jp/mobility-data-platform/)
¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡ÖMobility Transformation¡×(https://www.mobility-transformation.com/)
¢¨ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù¡¡Ä´ºº³µÍ×:2021Ç¯5·î´ü_¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸Ä´ºº
¡Ê¡ÖSmartDrive¡×¡¢¡ÖSmartDrive Fleet¡×¡¢¡ÖMobility Data Platform¡×¡¢¡ÖMobility Transformation¡×¡¢¡ÖVector G¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö ¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É5137¡Ë
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡: 2013Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò : ËÌÀî Îõ
½êºßÃÏ¡¡¡¡ : ¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-1-2 ÆüÈæÃ«»°°æ¥¿¥ïー12³¬
URL ¡¡¡¡¡¡: https://smartdrive.co.jp/