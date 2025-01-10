YouTube¤Ç³«ºÅÃæ¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×¤ÎÂè2²óÌÜ¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¡ª1°Ì¤Ï¡»¡»¡»¡»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Æ°²è¡ª¡©
´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò60Å¹ÊÞ°Ê¾å±¿±Ä¤¹¤ëSTUDIO BUZZ(¥Ð¥º¥¹¥¿¥¸¥ª)¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ ·û¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯³«ºÅÃæ¤ÎÄ¶Âç·¿´ë²è¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×¤ÎÂè°ì²óÌÜ¤È¤Ê¤ë½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://buzz-channel.com/
¢£¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://www.youtube.com/@BUZZ1000_ch
Âè1°Ì
½ÄÎóÃó¼Ö¤Î¶Ë¤ß¡¿¥¨¥ó¥È¥êーNo.22 BROS¥ìー¥·¥ó¥°
238,519¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ°²èurl¡§https://www.youtube.com/watch?v=2RnVTHQqqNQ
Âè2°Ì
💰Ç¯¼ýÊÌ ¥µ¥¤¥¼¤ËÍè¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤Î°ã¤¤ #¤¢¤ë¤¢¤ë #¥³¥ó¥È #³¿²½¸½¾Ý¡¿¥¨¥ó¥È¥êーNo.18 TK(¤Æ¤£ー¤±ー)
15,143¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ°²èurl¡§https://www.youtube.com/watch?v=1SqyG2v8728
Âè3°Ì
¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿10Ê¬¥¿¥¤¥ÞーºîÆ°¤·¤ÆÇÑ´þÈÓ¿©¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥ä¥Ð¤¤ÇÛÃ£°÷¡¿¥¨¥ó¥È¥êーNo.30 ¤·¤ó¤·¤óÆ²
3,970¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ°²èurl¡§https://www.youtube.com/watch?v=eQtUdxkCVlk
Âè4°Ì
»äÎ©Ìµ¸À½÷»Ò¾®³Ø¹»¥Æ¥Ë¥¹Éô¡ª¡ª¡¿¥¨¥ó¥È¥êーNo.03 NO COMMENT GIRLS CLUB (¥Îー¥³¥á¥ó¥È¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Ö)
2,097¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ°²èurl¡§https://www.youtube.com/watch?v=IDs5FfIpHek
Âè5°Ì
LEAP HIGH!!～ÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤～¡¿¥¨¥ó¥È¥êーNo.32 movement dance school IRODORI PROJECT
936¥Ý¥¤¥ó¥È
Æ°²èurl¡§https://www.youtube.com/watch?v=SUZiQQYb-FA
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×url¡§https://www.youtube.com/@BUZZ1000_ch
¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¤È¤Ï¡©
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¾Þ¶â1,000Ëü±ß¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¿³ºº°÷¡ª
¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×¤Ï¡¢YouTube¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¿³ºº°÷¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¡¢LINE¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤À¤±¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤¹¤ëºÝ¤ÎÆ°²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥Æー¥Þ¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¡¢²»³Ú¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Þ¤Ç¡¢²¿¤ÎÆ°²è¤Ç¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
YouTube¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¡¦¥³¥á¥ó¥È¿ô¡¦¹âÉ¾²Á¿ô¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯12·î14Æü 23:59¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
HP¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ :
https://buzz-channel.com/
¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×´ë²è³µÍ×
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¡¢LINE¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤À¤±¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
BUZZ¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢BUZZ¸ø¼°LINE¤Î¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1000Ëü±ß¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¡¢Æ°²è¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿¥ê¥ó¥¯¡Ë¡¢¤ªÌ¾Á°¡Ê·ÝÌ¾¡¦¥°¥ëー¥×Ì¾²Ä¡Ë¡¢ºîÉÊÌ¾¡¢¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÅº¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BUZZ¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/qHq8BQ7
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
±þÊç´ü´Ö: 2024Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯12·î14Æü
Æ°²è¥¢¥Ã¥×¥íー¥É³«»ÏÆü: 2025Ç¯1·î1Æü 00:00
¿³ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü 00:00～2025Ç¯12·î24Æü 23:59
¡Ú±þÊçÍ×¹à¡Û
±þÊç»ñ³Ê¡§»ñ³ÊÉÔÌä
¡ÊÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢³ØÀ¸¡¢¥°¥ëー¥×¡¢¥Áー¥à¿Í¿ô¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿ÍÅù¤ÎÀ©¸Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¼Ü¡§5Ê¬°ÊÆâ
À©ºîÇ¯¡§ÉÔÌä
»²²ÃÈñ¡§Ìµ¤·
Äó½ÐÊª¡§
£±.Ì¾Á°¡¢ºîÉÊÌ¾¡¢¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Î¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó
£².Æ°²èºîÉÊ
¢¨ÂÐ±þ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ï10GB°ÊÆâ¿ä¾©¤Îmov¤Þ¤¿¤Ïmp4¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨1920¡ß1080¤Þ¤¿¤Ï1080¡ß1920¤ò¿ä¾©
¿ä¾©¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡§https://buzz-channel.com/apply/
HP¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ :
https://buzz-channel.com/
ARATA(ARATA DANCE SCHOOL)¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿ÂÐÃÌÆ°²è¤â¸ø³«¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=d4TSoUElUmQ ]
¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1,000Ëü±ß¡×¤Î³«ºÅ¥¹¥¿ー¥È¤òµÇ°¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUPÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ ·û¤È¡¢YouTuber¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎARATA(ARATA DANCE SCHOOL)¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿ÂÐÃÌÆ°²è¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1,000Ëü±ß¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÅÏÊÕ¤Î»×¤¤¤ä¡¢ARATA¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ë¡É¥Ð¥º¤ëÆ°²è¡É¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿É¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1,000Ëü±ß¡×¡§https://www.youtube.com/channel/UCFpLHs5CtNfPfk_b3d87RjA
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP
¹ÊóÃ´Åö¡§À±Ìî
Email¡§hoshino@group-buzz.com
¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬1,000Ëü±ß¡×¥µ¥¤¥È¡§https://buzz-channel.com/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://group-buzz.com/
³ÆSNS
https://www.instagram.com/buzzgroup.official/profilecard/
¢£X
https://x.com/buzzgrouppr
¢£TikTok
https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official
¢£YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=d4TSoUElUmQ&t=3s(https://www.youtube.com/watch?v=d4TSoUElUmQ&t=3s)
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBUZZ GROUP (¥Ð¥º¥°¥ëー¥×)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏÊÕ ·û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-13-20 TSUMUGI¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó±¿±Ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢WEB¥µ¥¤¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹À©ºî¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî
HP¡§https://group-buzz.com/