´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞOST³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëVocalist Sanha(¥µ¥Ê)Âçºå¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡ÚI AM A SINGER II¡Û³«ºÅ

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Sanha(¥µ¥Ê)¡ÚI am a Singer II¡Ûin Osaka
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▪2025Ç¯2·î11Æü (²Ð¡¦½ËÆü)
▪³«¾ì 16:30 | ³«±é 17:00
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https://omcube.jp/
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Vo:Sanha(¥µ¥Ê)
Pf.:Kenzo Goto
Vc:Himeno Kishi
Perc.:Taku Hashizume
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▪ÈÎÇä´ü´Ö: 2025Ç¯1·î£±Æü ~
https://sanha.stores.jp/¡¡
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¹çÆ±²ñ¼Ò JJ Bliss
Sanha-polaris¡÷jjbliss.co.jp
TEL¡§03-6417-1548
¡ÚSanha¸ø¼°HP¡Û
https://www.sanha.co.jp/
¡ÚSanha SNS¡Û
https://linktr.ee/SingerSanha