ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ーµ¨´©»æ¡Ö¤¹¤ß¤ÀÊóÃÎ¡×È¯¹Ô¡Ú¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¡Û
¡¡¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÌµÎÁ¤ÇÇÛÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ーµ¨´©»æ¡Ö¤¹¤ß¤ÀÊóÃÎ¡×¡Ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÈ½£´¥Úー¥¸¡ËÂè9¹æ¡Ê2025Ç¯1·î¹æ¡Ë¤ò1·î10Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Íî¸ì²È£´¿ÍÌÜ¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡¢¸Þ³¹Æ»±À½õ¤¬ºòÇ¯£¹·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤é¤Ë¼¡¤°ËÏÅÄ¶è£³¿ÍÌÜ¤ÎÌ¾ÍÀ¶èÌ±¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÍî¸ì¤Î¤Þ¤Á¡È¤¹¤ß¤À¡É¡×¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£ËÏÅÄ¶è¤Ë¤ÏÍî¸ì¤ÎÈ¸¡Ê¤Ï¤Ê¤·¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¸¡Ê¤Ï¤Ê¤·¡Ë²È¤â¿ôÂ¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍî¸ì¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÏÅÄ¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢º£¤â¤º¤Ã¤È½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Þ³¹Æ»±À½õ¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÍî¸ì°¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÏÅÄ¶è½Ð¿È¤ÎÍî¸ì²È£²¿Í¡¢¸Åº£ÄâÔ¤µÆ¤ÈÎÓ²È¤¢¤ó¤³¤¬¡È¤¹¤ß¤ÀÍî¸ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤ò¤ª»¶Êâ¤á¤°¤ê¡£¤½¤Î¥³ー¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡¡£±ÌÌ¤Ï¡¢ËÏÅÄ¶èºß½»¤ÎÈÇ²è¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¿¹±ÑÆóÏº¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·ÈÇ²è¥¤¥é¥¹¥È¡£Íî¸ì¤Î´óÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾Ð´é¤È¾Ð¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ì¤Ð¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¹¬¤»¡É¤Ê¤¹¤ß¤À¤ÎÉ÷·Ê¤òÈÇ²è¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥¹¥±¥Ã¥Á¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ß¤À¤Î¤Þ¤Á¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ï¡¢ËÏÅÄ¶èÆâ¤ÎÁ¬Åò¤ä¿Þ½ñ´Û¡¢ËÏÅÄ¶èÌò½ê¡¢ËÏÅÄ¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢JRÎ¾¹ñ±ØÎÙÀÜ¡Ö¹¾¸ÍNOREN¡×Æâ¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ê¤É¤ËÇÛÉÛ¡¢ÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤ß¤ÀÊóÃÎ¡Û
¡¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÁÏ´©150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2022Ç¯£¶·î¤ËÅìµþËÜ¼Ò¤òËÏÅÄ¶è²£ÌÖ¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û²£¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ーµ¨´©»æ¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ö¤¹¤ß¤ÀÊóÃÎ¡×¤òÁÏ´©¡£ÂçÁêËÐ¤¬Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£±¡¢£µ¡¢£¹·î¤ÎÇ¯£³²óÈ¯¹Ô¤·¡¢25Ç¯£±·î¹æ¤¬Âè£¹¹æ¡£È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÌó£¶Ëü5000Éô¡£¤¹¤ß¤À¤Î¤Þ¤Á¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¾ðÊó¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£