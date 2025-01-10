DJ/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦CARTOON¡¡ÊÆNY¡¦Ì¾Ìç¥ìー¥Ù¥ë¡ÒUltra Records¡Ó¤è¤ê4th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFunky Sound¡×¤ò¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤ÎIYO ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ê¥êー¥¹¡¡2025.1.10

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Track: ¡¡Funky Sound - CARTOON,IYO
Label: ¡¡Ultra Records¥ê¥êー¥¹Æü: 2025.1.10(Fri)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/cartoon-funky-sound/
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floating management¡§
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§catn@floatinginc.com
URL¡§https://floatinginc.com/
CARTOON
DJ / PRODUCER - Ultra Records / TRAX RECORDS / EDGE HOUSE
Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ëTECH HOUSE DJ /¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£Steve Aoki¤äKYGO¡¢ deadmau5¡¢Black Coffee¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÀ¤³¦Åª¥× ¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿NY¤ÎÌ¾ Ìç¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ìー¥Ù¥ë¡ÒUltra Records¡Ó ¤ÈÆüËÜ¿Í½é¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¡¢¡ØAll Night Long¡Ù¡ØWe Bang¡Ù¤È2Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2022Ç¯¡¢ 2023Ç¯¤ÈULTRA JAPAN¤ÎRESISTANCE¥¹¥Æー ¥¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Space 92 & Popof¡¢Julian Jeweil¡¢Hiroko Yamamura¤é¤È¶¦±é¡£2024Ç¯¤Ï¡¢ Amsterdam Dance Event¤Ë¤ÆUK¤ÎHOUSE DJ Tennan¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¡ØSandglass¡Ù¤ò¡¢¥·¥«¥´¡¦ ¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥ìー¥Ù¥ëTRAX RECORDS¤«¤é¥ê ¥êー¥¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤âHOUSE DJ¤È¤·¤Æ¤Î³Î ¸Ç¤¿¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥È ¤Ç½Ð±é¤¹¤ëWORLD-MARKETZ¡¢HOUSE TRIBE ¤Ê¤É½ÂÃ«WOMB¤Î PARTY¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËDubfire, Mark Night, Roger Sanchez¤Ê¤É¤ò¾·æÛ¤·ÂçÀ®¸ù
¤ò¼ý¤á¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëEDGE HOUSE¤ÏSOUND MUSEUM VISION¤«¤é½ÂÃ« WOMB¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼«¿È¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ësensor label¤Ç¤Ï¡¢JOMMY¤È¥³¥é ¥Ü¤·¤¿ ¡ÉBe All Right¡É¡¢Björk¤äU2¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëHOWIE B¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ ¡ÉLocking System¡É¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¤Î¥Æ¥¯¥Î¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤âÃí ÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ 2019Ç¯¤Ë¤Ï²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤ ¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëDJ¤È¤·¤Æ¡¢GQ JAPAN¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
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IYO
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