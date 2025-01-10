¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤«¤é2Ç¯¡Ä£Â£ÓÄ«Æü¡Öº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë!?¡×¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ÆÃ½¸¡ªChar¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¾¾ËÜ¹§¹°(B¡Çz)½Ð±é¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¾ðÊó¤â¡ª
¡Öº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë¡ª¡©～£Â£ÓÄ«Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡º÷TV～¡×¡¡
¡ÚBSÄ«Æü¡Û1·î11Æü(ÅÚ)¤è¤ë11»þ30Ê¬～¿¼Ìë0»þ¡¡ÊüÁ÷
¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤Ç¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëChar
¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿2023Ç¯1·î10Æü¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£²Ç¯¡££¸²ó¤Î¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¡¢£²²ó¤Î¥í¥Ã¥¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ú¥¤¥¸¤È¤È¤â¤Ë£³Âç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¸À¤ï¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£µýÇ¯78ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ºî¥ê¥êー¥¹¤ä¥Ä¥¢ー¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Èà¤Îë¾Êó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤³¤Î2Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈà¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯5·î¤Ë±Ñ¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖA Tribute to Jeff Beck¡×¤¬´§¤µ¤ì¤¿¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ºâÃÄ¸øÇ§¤Î¥é¥¤¥ô¤À¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈChar¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¡ÊB¡Çz¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢3¿Í¤ÎÆüËÜ¤Î¥®¥¿ー¡¦¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯5·î¤Î±Ñ¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥í¥ó¥À¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊBa¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥«¡¦¥Ëー¥ë¥º¡ÊDr¡Ë¤Î¥ê¥º¥àÂâ2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ûー¥ë¡ÊVo¡Ë¡¢¥²¥¤¥êー¡¦¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¡ÊKey¡Ë¤È¤¤¤¦¿·µì¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ ¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤È¤Ê¤ë¡£
1·î11Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷¤Î¡Öº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë!? ～£Â£ÓÄ«Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡º÷TV～¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤Î¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëChar¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£Char¤ÏÀ¸Á°¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤È¤â¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿»ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¡ÊB¡Çz¡Ë¤é2¿Í¤È¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ë»Ä¤ë¥é¥¤¥ô¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×¤ÈChar¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»×¤¤½Ð¡¢±éÁÕ¤·¤¿¤¤³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ô¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤âÂçÊü½Ð¡ª Ì¾¶Ê¡ÖPeople Get Ready¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ä¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤â¡£¥®¥¿ー¹¥¤¤ÎÊý¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤Î³Ú¶Ê¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤ÎÍ½½¬¤ò¤·¤¿¤¤Êý¡Ä¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ÆÃ½¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡Öº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë¡ª¡©～BSÄ«Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡º÷TV～¡×¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ÆÃ½¸
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬～¿¼Ìë0»þ¡¡ÊüÁ÷
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û£Â£ÓÄ«Æü
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡ÛÈÖÁÈ¼Ì¿¿¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡Ö(C)£Â£ÓÄ«Æü¡×¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.bs-asahi.co.jp/nanimiru-event/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI & Tak Matsumoto
featuring The Jeff Beck Band
-Rhonda Smith, Anika Nilles, Jimmy Hall & Gary Husband-
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë) ³«¾ì15¡§30 / ³«±é16¡§30
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡Ê¿·¶¶/Ë½§ ¾è¤ê´¹¤¨¡¦ºÇ´ó±Ø¡¡¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¡×¡Ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛChar/ÉÛÂÞÆÒÂÙ/¾¾ËÜ¹§¹°(B¡Çz)
¥í¥ó¥À¡¦¥¹¥ß¥¹(Bass)/¥¢¥Ë¥«¡¦¥Ëー¥ë¥º¡ÊDrums)/
¥¸¥ßー¡¦¥Ûー¥ë (Vocal)/¥²¥¤¥êー¡¦¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É(Keyboards)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÛVIPÀÊ \35,000¡ã´°Çä¡ä¡¢SÀÊ \22,000¡¡(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)¡¡Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://jeffbeck-tribute-japan.com/
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799 (Ê¿Æü:11»þ～18»þ ÅÚÆü½Ë:10»þ～18»þ)
¡Î¼çºÅ¡ÏWOWOW / £Â£ÓÄ«Æü / ON THE LINE / ZICCA / TOKYO FM / BAY FM / Fm yokohama / NACK5
¡ÎOfficial Sponsor¡Ï»°°æÉÔÆ°»º
¡ÎOfficial Airline¡Ï¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¡¡¡
¡Î¸å±ç¡ÏÆü´©¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¼Ò
¡Î´ë²è¡Ï¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó
¡Î¶¨ÎÏ¡Ï¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö / ¥¥çー¥ÉーÅìµþ / ¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó /
¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó / ¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º¡¡
¡ÎÀ©ºî¡ÏWOWOW / £Â£ÓÄ«Æü / ON THE LINE / ZICCA
Special thanks to Deuce Music ltd for The Estate of Jeff Beck (RIP), Sandra Beck, Colin Newman, and Shon Hartman.
¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¡Ê½Ð±é¡§Char¡¿ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¿¾¾ËÜ¹§¹°(B¡Çz)¡Ë