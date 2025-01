¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤«¤é2Ç¯¡Ä£Â£ÓÄ«Æü¡Öº£ÅÙ¥Ê¥Ë´Ñ¤ë!?¡×¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯ÆÃ½¸¡ªChar¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¾¾ËÜ¹§¹°(B¡Çz)½Ð±é¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡¦¥é¥¤¥ô¾ðÊó¤â¡ª

株式会社BS朝日

「今度ナニ観る!?~BS朝日イベント検索TV~」

【BS朝日】1月11日(土)よる11時30分~深夜0時 放送

ジェフ・ベック・トリビュート・ライヴでホストを務めるChar

ジェフ・ベックがこの世を去った2023年1月10日から、ちょうど2年。8回のグラミー賞受賞、2回のロック殿堂入りを果たした「孤高の天才ギタリスト」は、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジとともに3大ギタリストと言われ人気を博した。享年78歳であったが、新作リリースやツアーなど精力的に活動を続けていた彼の訃報は、あまりに突然で、世界中を驚かせた。

この2年、世界中で彼を追悼するニュースが続いたが、日本でも2月11日、東京・有明アリーナにてジェフ・ベック・トリビュート・ライヴが予定されている。2023年5月に英アルバート・ホールで行われた、エリック・クラプトンを中心に開催したトリビュート・ライヴと同様に「A Tribute to Jeff Beck」が冠された、ジェフ・ベック財団公認のライヴだ。ギタリストCharがホスト役を務め、布袋寅泰、松本孝弘(B’z)という、3人の日本のギター・ヒーローたちが集結。さらに、2023年5月の英トリビュート・ライヴにも出演したロンダ・スミス(Ba)、アニカ・ニールズ(Dr)のリズム隊2人に加え、ジミー・ホール(Vo)、ゲイリー・ハズバンド(Key)という新旧のジェフ・ベック バンドのメンバーを迎える。まさに超豪華メンバーによるトリビュート・ライヴとなる。

1月11日(土)放送の「今度ナニ観る!? ~BS朝日イベント検索TV~」では、トリビュート・ライヴのホストを務めるCharにインタビュー。Charは生前のジェフ・ベックと交流があり、自宅でともにセッションをした事もあるという。「偉大なるジェフ・ベック。今回のライヴでは、彼の表現してきた音楽を自分なりに表現したい。日本でギタリストとして活躍する布袋寅泰、松本孝弘(B’z)ら2人と、ジェフ・ベックという括りで一緒にできるので、後に残るライヴにしたい。」とChar。インタビューでは、ジェフ・ベックの魅力や思い出、演奏したい楽曲など、ライヴに向けた思いをたっぷり語る。さらに、特別にジェフ・ベックの映像も大放出! 名曲「People Get Ready」のミュージック・ビデオや、ジョニー・デップとのライヴ映像も。ギター好きの方、ジェフ・ベックの楽曲に浸りたい方、そしてトリビュート・ライヴの予習をしたい方…ジェフ・ベック特集をお見逃しなく!

番組概要

【番組名】「今度ナニ観る!?~BS朝日イベント検索TV~」ジェフ・ベック特集

【放送日時】2025年1月11日(土)よる11時30分~深夜0時 放送

【放送局】BS朝日

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/nanimiru-event/

【イベント概要】

A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI & Tak Matsumoto

featuring The Jeff Beck Band

-Rhonda Smith, Anika Nilles, Jimmy Hall & Gary Husband-

【日時】2025年2月11日(火・祝) 開場15:30 / 開演16:30

【会場】有明アリーナ(新橋/豊洲 乗り換え・最寄駅 ゆりかもめ「有明テニスの森」)

【出演者】Char/布袋寅泰/松本孝弘(B’z)

ロンダ・スミス(Bass)/アニカ・ニールズ(Drums)/

ジミー・ホール (Vocal)/ゲイリー・ハズバンド(Keyboards)

【チケット料金】VIP席 \35,000<完売>、S席 \22,000 (全席指定・税込) 未就学児入場不可

【公式ホームページ】https://jeffbeck-tribute-japan.com/

【お問合せ】キョードー東京 0570-550-799 (平日:11時~18時 土日祝:10時~18時)

[主催]WOWOW / BS朝日 / ON THE LINE / ZICCA / TOKYO FM / BAY FM / Fm yokohama / NACK5

[Official Sponsor]三井不動産

[Official Airline]デルタ航空

[後援]日刊スポーツ新聞社

[企画]ギター・マガジン

[協力]ビルボードライブ / キョードー東京 / ホットスタッフ・プロモーション /

ワーナーミュージック・ジャパン / ソニー・ミュージックレーベルズ

[制作]WOWOW / BS朝日 / ON THE LINE / ZICCA

Special thanks to Deuce Music ltd for The Estate of Jeff Beck (RIP), Sandra Beck, Colin Newman, and Shon Hartman.

