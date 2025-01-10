¡Øj-hope Tour ¡ìHOPE ON THE STAGE¡ì¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª

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(P)&(C) BIGHIT MUSIC
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J-HOPE¤Ï¥½¥í¶Ê¡ÖChicken Noodle Soup(feat. Becky G)¡×(2019Ç¯9·î)¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë
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¡ÖJack In The Box¡×(2022Ç¯7·î)¤Ç¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ê¥À¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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