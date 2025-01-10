¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÂç³Ø¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤È¡ÖMDA¿Íºà°éÀ®ÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÃÞÇÈÂç³Ø¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢2025Ç¯1·î8Æü¡¢¿ôÍý¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI(MDA)Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÀè±ÔÅª¤Ê¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤È¥»¥¬¤ÏMDAÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÌ³¤È¸¦µæ¤ò¶¦Æ±¿ë¹Ô¤·¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÈAI¤ò¶î»È¤·¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Î¾¼Ô¤ÏÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¹©³ØÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥»¥¬¤¬Í¤¹¤ëÃÎ¸«¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ä¡¢¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥¬¤Î¼Ò°÷¤Ë¡¢ËèÇ¯ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Î¹Ö»Õ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò¥»¥¬¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢MDAÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨MDA¤È¤Ï¡¢¿ôÍý¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI ¡ÊMathematics, Data Science and AI ¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡