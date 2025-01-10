¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ººîÀ®¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖSUZURI(¥¹¥º¥ê) byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç4Ì¾¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥ÄÈÎÇä¤ò³«»Ï
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ·òÂÀÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ººîÀ®¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖSUZURI(¥¹¥º¥ê) byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡ÊURL¡§https://suzuri.jp/¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ÂÃ«¥í¥Õ¥È6³¬¤Î¡ÖLoFPri(¥í¥Õ¥×¥ê)¡×¡ÊURL¡§https://originalprint.jp/loft¡Ë¤Ë¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎCM¤ä¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤4Ì¾¤ÎSUZURI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖLoFPri¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSUZURI byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¤Ë¤Æ¾ïÀß¤Ç¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SUZURI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÉ½¸½¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖLoFPri¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¡ÖLoFPri¡×¤Ï¡¢À¸³è»¨²ßÀìÌçÅ¹¡Ö¥í¥Õ¥È¡×¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥áー¥¸¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Àî À¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È.jp¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÁü¤ä¼êÉÁ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¡¢¥í¥Õ¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÂÃ«¥í¥Õ¥ÈÆâ¡ÖLoFPri¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡ÖSUZURI byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ï¡¢²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç50¼ïÎà°Ê¾å¤â¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºîÀ®¡¦ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£SUZURI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿ô¤Ï88Ëü¡Ê¢¨¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤äYouTuber¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä´ë¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤Ä¤¯¤ë¤Ï¼«Í³¤À¡É¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Ã¯¤â¤¬ÁÏºî¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢SUZURI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢ºîÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥ÈÆâ¡ÖLoFPri¡×¤Ç¡¢4Ì¾¤ÎSUZURI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSUZURI byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤¬¾ïÀß¤Ç¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶äºÂ¥í¥Õ¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÂ¾¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³È½¼¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖSUZURI byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯12·îËö»þÅÀ
¡Ú½ÂÃ«¥í¥Õ¥ÈÆâ¡ÖLoFPri¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä³µÍ×¡Û
¡¡´ë¶È¤ÎCM¤ä¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¡¢SNS¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É4Ì¾¤ÎSUZURI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò½ÂÃ«¥í¥Õ¥È6³¬¤Î¡ÖLoFPri¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ÎÅ¸¼¨¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹ØÆþÁ°¤Ë¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï³Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー2¼ïÎà¤º¤Ä¤Ç¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥ÈÆâ¤Î¡ÖLoFPri¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó6¼ïÎà¤ò´Þ¤àÁ´8¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂÃ«¥í¥Õ¥ÈÆâ¡ÖLoFPri¡×¼õÉÕ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ÈºÇÃ»10Ê¬¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¡¢¤ªÅÏ¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾åÃÊ±¦¤«¤é2¤ÄÌÜ¡Ê¥Þー¥â¥Ã¥ÈÃæÆÇ¡Ë¡¢²¼ÃÊ±¦¤«¤é2¤ÄÌÜ¡Ê¤¿¤½¤ä¥Þ¥í¡Ë°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4696_1_a992cb6f8629bd0f7a8b49d0d43c9e99.jpg ]
°Ê¾å
¡ÚGMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3633¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ ·òÂÀÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£EC»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É»ö¶È¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¶âÍ»»Ù±ç»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡2²¯6,222Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã« Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß