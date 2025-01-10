Ç½ÅÐÈïºÒÃÏ¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Á´3²ó¤Î³Ø½¬²ñ¡Ö¤Û¤¯¤ß¤Î³Ø¹» for NOTO¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡¿Âè1²ó¤Ï2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ
ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¤Î¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Û¤¯¤ê¤¯¤ß¤é¤¤´ð¶â¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§±Ê°æ»°´ô»Ò¡Ë¤Ï¡¢Éüµì´ü¡¦Éü¶½´ü¤Þ¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£±¼¡¤«¤éÂè£´¼¡¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶ÛµÞ½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ä¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤Ä¤Å¤±¤ë»Ù±ç³èÆ°½õÀ®¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¤ä¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿ÃÄÂÎ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÃÄÂÎ¤ÏÆ±Ç¯9·î21Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¹ë±«ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅöºâÃÄ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ç»Ù±ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌµÚ¤Ó¹ë±«ºÒ³²¤«¤éÉü¶½¤Ë¸þ¤«¤¦º£¸å¤Î»Ù±ç¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±ç¤ä³ÆÃÏ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢º£¸å¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢Â³³Ø½¬²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢Â³³Ø½¬²ñ¡Ö¤Û¤¯¤ß¤Î³Ø¹» for NOTO¡×¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/111908/table/45_1_c1154898d5371a0f6d4585169bfb8a1c.jpg ]
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏLINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¤´´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1²ó¡§²áµî¤ÎºÒ³²¤«¤é³Ø¤Ö¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤«¤¦»Ù±ç
¼ç¤Ë²áµî¤Î¿ÌºÒ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿Éü¶½¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë14:00～17:00
¾ì½ê¡§ ±©ºð»Ô¤Ë¤®¤ï¤¤¸òÎ®µòÅÀLAKUNA¤Ï¤¯¤¤ 4³¬LAKUNA¥Ûー¥ë¡ÊÀÐÀî¸©±©ºð»ÔÀî¸¶Ä®¥Æ39-1¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡¦ ´ðÄ´¹Ö±é¡Öµ¤Àç¾Â¤òÁÏ¤ë¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡ßÉü¶½¡×¾®Ìî»û·û°ì¤µ¤ó¡¿µ¤Àç¾Â»Ô¿ÌºÒÉü¶½¡¦´ë²èÉôÄ¹
¡¦ ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¡¡¡Ö¡Ê²¾¡Ë²¾Àß½»Âð¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¡×°ËÆ£Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Í¸¥µ¥Ýー¥È ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡¦ ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2 ¡Ö¡Ê²¾¡ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¹Í¤¨¤ëºÒ³²Éü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×µÜÄê¾Ï¤µ¤ó¡¿ÏÂ²Î»³¿®°¦Âç³Ø½Ú¶µ¼ø
¡¦ Á´ÂÎ¼Áµ¿
¡¦ ¸òÎ®¥¿¥¤¥à
Âè1²ó¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hokuriku-mf.jp/event/hokumischool-noto-1/
¡¡
¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÍ½¹ð
ËÜ´ë²è¤ÏÁ´£³²ó¤«¤é¤Ê¤ëÏ¢Â³³Ø½¬²ñ¤Ç¤¹¡£
Âè2²ó¤Ç¤Ï½÷À¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã³²¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢²¾Àß½»Âð¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó¤Ç¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¡¹¤«¤é¤Î¸½¶·Êó¹ð¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ù±ç¼Ô´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¶¯²½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè2²ó¡§Â¿ÍÍÀ¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±ç
½÷À¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã³²¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä²¾Àß½»Âð¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§±©ºð»Ô¤Ë¤®¤ï¤¤¸òÎ®µòÅÀLAKUNA¤Ï¤¯¤¤
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó¡§»Ù±ç¼Ô¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Ç½ÅÐÈ¾Åç³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¡¹¤«¤é¤Î¸½¶·Êó¹ð¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ù±ç¼Ô´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¶¯²½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2025Ç¯4·îÍ½Äê
¾ì½ê¡§³«ºÅÃÏÄ´À°Ãæ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Û¤¯¤ê¤¯¤ß¤é¤¤´ð¶â ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§±Ê°æ »°´ô»Ò¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯4·î3Æü
¸ø±×Ç§ÄêÆü¡§2023Ç¯12·î1Æü
½êºßÃÏ¡§¢©920-0031 ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô·óÏ»¸µÄ®15ÈÖ28¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅö»ö¼Ô¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¼ÔÃÄÂÎ¡¢»ö¶ÈÂÎ¤Ø¤Î½õÀ®¶â¤Î¸øÊç¡¦»Ùµë¡¢¥×¥í¥Ü¥Î¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÀ²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡¡¤Ê¤É
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://hokuriku-mf.jp/
X¡§https://twitter.com/hokuriku_mirai
Facebook¡§https://www.facebook.com/hokuriku.mirai
Instagram¡§https://www.instagram.com/hokuriku_mirai/